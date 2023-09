Kto je tu konzervatívny?

Hoci tento článok venujem hlavne svojim príbuzným, ktorí chcú zachrániť Slovensko pred progresivizmom a gender ideológiou tým, že budú voliť SMER alebo Republiku, verím, že osloví aj iných. Šírte, kým to nezmažú.

Podľa mňa na týchto voličov zaberá primitívne strašenie utečencami, NATO, liberálmi, nie tak nepodobné tomu, čomu podľahli Nemci pred 2. svetovou vojnou (práve čítam Pôvod Totalitarizmu), pričom o konzervatívne hodnoty vlastne vôbec nejde.

Hoci viem, že v takýchto prípadoch funguje iba väčší populizmus (aké šťastie, že Dzurindovi v 1998 stačili osobné stretnutia a sľub dvojnásobných platov), skúsim opäť uviesť pár argumentov, prečo nevoliť strany, ktoré označujem za nedemokratické (čo zahŕňa aj protidemokratické a extrémistické).

Ide o strany SMER, Hlas, SME-Rodina, Republika, SNS a Kotlebovci.

Konzervatívne hodnoty

Konzervatívny má rôzny význam v USA, v Británii, či na kontinente, v zásade ide o zdržanlivosť a opatrnosť k novotám a zmenám a snaha udržať na najvyšších priečkach hodnôt tie hodnoty, ktoré tam bol v minulosti.

V prípade Slovenska teda môže ísť o hodnoty demokracie po roku 1989 (autentickým reprezentantom je František Mikloško kandidujúci za KDH), hodnoty z obdobia totalitného komunistického režimu (1948-1989), hodnoty klérofašistického Slovenského štátu (1939-1944) alebo až hodnoty Rakúsko-uhorskej monarchie (pred rokom 1914).

To posledné by som asi u všetkých spomínaných strán vylúčil, hoci poddanská mentalita je u našich spoluobčanov veľmi rozšírená, obnova monarchie a šľachty asi nie je v záujme žiadnej zo strán.

Existujú však ešte konzervatívnejšie hodnoty ako boli antisemitizmus, poddanosť Hitlerovi, nenávisť k slobode a podobne (obdobie do roku 1945) alebo udavačstvo, faloš, pretvárka a opäť nenávisť k slobode (po roku 1948). Hovorím o niečom, na čo sa občas (niektorí až príliš často), odvolávajú práve politici spomínaných strán - o kresťanských hodnotách. Tie nájdete v biblii. Žiaľ predstavitelia našich cirkví majú vlastné záujmy a takmer vždy uprednostnia nečestných ľudí pred čestnými (veď sú nasledovníci Tisa), preto hoci tieto kresťanské hodnoty poznajú z teologických štúdií, nebudú na ne upozorňovať, to si radšej vymyslia nebezpečie gender ideológie.

Staršie (a teda konzervatívnejšie) ako milovať svojho vodcu a zbavovať sa svojho škodcu sú tak posolstvá 2000 a viac rokov staré.

Napríklad učenie Ježiša Krista, ktorý kázal Milovať budeš blížneho ako seba samého (Mk 12, 29-31).

Miluj blížneho svojho ako seba samého

Pozrime sa na slová a činy lídrov týchto politických strán.

Fico vraví "Boha my ich vyženieme nebojte sa, keď všetci dobre zaberieme tak 30. septembra nezostane po nich ani mastný fľak. (Predvolebný míting, Rimavská Sobota, august 2023)“. Je to v súlade s učením Ježiša Krista (Fico tvrdí, že mal birmovku, že bol dobrý komulík, tak ako bývalý prezident Schuster)? Alebo iný výrok plný lásky k blížnym: "Monika Tódová je novinárska obluda, sudcovskou ozrutou je Pamela Záleská.“

Inak Róbert Fico považuje Republiku za neonacistov (nesprávne používa termín fašisti, asi pod vplyvom ruskej komunistickej výchovy): "Označiť niekoho napriamo, že je fašista, nie je môj štýl, no keď niečo chodí ako kačica, kváka ako kačica, vyzerá ako kačica, je to kačica. Nemôžu chodiť v úrade v Banskej Bystrici holohlaví chlapi a zdraviť sa na stráž.“

Republika asi tiež nebude vzorom kresťanskej lásky. Skutočne, v nedávnej minulosti na uliciach vykrikovali nenávistné heslá proti utečencom (čo bol aj Ježiš Kristus, všakže).

Milan Mazurek pokrikuje smerom k arabskej rodine po skončení pochodu proti utečencom v júni 2015. Zdroj –RafaVideoart (zdroj: RafaVideoart)

Pre tých, pre ktorých bol Ježiš progresívny radikál, je tu ešte niečo konzervatívnejšie - desatoro. To predstavuje celkom univerzálne pravidlá života spoločnosti, ktoré navyše chránia rodinu (čoho dôkazom sú samotní Židia, ale aj kresťania, ktorí pridŕžajúc sa aj desatora udržali rodinu ako základ spoločnosti až dodnes).

Nepokradneš

Slovenská národná strana dostala prezývku "straka" asi už za čias prvých účastí na Mečiarových zlodejstvách. Mečiar samotný tvrdil, že národná hrdosť SNS končí pri slovenskej poisťovni - kauza nástenkový tender ukazuje, že podstata existencie SNS je rozkrádanie slovenského štátneho majetku.

Samotný Andrej Danko je syn Mečiarovho privatizéra, ktorý za 10 000 000 SKK (asi požičaných z Mečiarom ovládanej a štátom vlastnenej banky) kúpil majetok v hodnote 60 miliónov SKK, rozpredal ho a firmu poslal do krachu. Podobne sa dostal k ďalším majetkom, keď ponúkol nižšiu cenu ako ostatní, ale nakoniec to dostal od FNM (ovládaného Mečiarom skrz Ľuptáka, pamätáte sa: do dôb Andreja Danka najväčší blbec v politike). V skratke na jednom slajde tu.

Podobne na tom boli aj Kotlebovci a dnešná Republika v Banskobystrickom kraji po župných voľbách 2013.

O tom, že SMER je taktiež zlodejská organizácia svedčia malé kauzy ako predražené CT-čka (na to peniaze za SMER-u boli, ale zdravotníctvo nechali zhumpľovať a zhniť) alebo teta Anka alebo smerácka "grófka" Rošková, ktorá dostávala poľnohospodárske dotácie na vyasfaltované letisko. Alebo dorovnávanie platov štátnym úradníkom (200 000 € ročne neplatil Brhel smeráckemu nominantovi bezdôvodne, niečo za to dostal a bolo to zo štátneho, čiže krádež). Sú to "len" milióny eur, nie priamo stovky miliónov, ale keď sa to spolu sčíta je to dosť. A konzervatívny človek by mal považovať za krádež aj ukradnutie 10 eur aj ukradnutie 100 000 eur.

Nezosmilníš

V Exoduse (12, 14) sa požaduje, aby Židia nemali sex mimo manželstva. Toto prijímajú aj kresťanské cirkvi, RKC napríklad v tomto vysvetľujúcom dokumente vyslovene uvádza "Samotným smilstvom nazývame spojenie muža a ženy pred uzatvorením manželstva".

Ochranca tradičnej rodiny a konzervatívec Boris Kollár má viac ako 10 detí s aspoň 10 ženami (z toho čo je verejne známe). Róbert Fico svoju milenku Troškovú (zdieľanú s talianskym mafiánom) dokonca dostal ako svoju asistentku na večeru s britskou kráľovnou. Kovid dostal Fico na dovolenke s inou svojou "priateľkou". Toto naozaj nie je dodržiavanie konzervatívnych hodnôt.

Nezabiješ

Pokiaľ človek vie, že lávka nad priepasťou je poškodená a neunesie viac ako jedného človeka a potom tam veselo pošle 10 ľudí naraz, s tým, že je to úplne bezpečné, poruší podľa mňa šieste božie prikázanie.

Róbert Fico bol so svojou "priateľkou" v lete (auguste ?) 2021 na dovolenke na Kréte, kde dostal covid-19 a 11 dní bol zavretý na hoteli. Potom sfalšoval kovidový test a vrátil sa na Slovensko, kde ešte 29.8.2021 hovoril (opäť medzi svojimi pytliakmi): "Sa sťažujem, že sa neviem zbaviť toho Covidu, počúvajte, testy mám v poriadku všetko, ale mňa tak zlomilo vo štvrtok. Ja som celý piatok ležal, celú sobotu som zrušil program a dneska ráno som bol v tom, že zruším aj tú Banskú...,"

Pritom ale na mítingoch a tlačovkách spochybňoval koronavírus aj očkovanie, takže nakoniec sme mali nadúmrtnosť asi 30 000 obyvateľov. Ak by sme boli zaočkovaní ako v konzervatívnom Portugalsku, tak by to asi bolo pod 20 000. Tento rozdiel nemožno priamo označiť za zabitia, ktorých páchateľom je Róbert Fico, ale spoluzodpovednosť za mnohých zbytočne zomretých má. Po "ťažkom" (z jeho ponímania - "takto nejak vyzerá smrť") priebehu, ktorý sám zažil mal nielenže pochopiť, že covid je ešte stále podstatne nebezpečnejší ako chrípka, ale mal z pozície svojej popularity povedať svojim sympatizantom, nech sa dajú zaočkovať a znížia tak riziko ťažkého priebehu a úmrtia.

Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.

Vysvetlenie tohto prikázania nie je len zákaz krivého svedectva pred súdom (k čomu Róbert Fico navádza), ale hlavne vravieť pravdu, "Nemožno o druhých zle hovoriť, osočovať ich, odsudzovať, posudzovať, hovoriť klamstvá a poškodzovať ich dobré meno a česť.". Teda nespochybniť česť iného uvedením nepravdivých informácií. Ale toto presne robia všetky spomínané strany, je to podstata ich politiky. Fico môže na Lipšica vyťahovať lži, ale ten sa nemôže brániť, lebo by to Fico využil v súdnych procesoch, ktoré proti jeho ľuďom vedie špeciálna prokuratúra.

V prípade SMER-u plného právnikov - teda profesionálnych klamárov - ide zjavne o výsmech tomuto božiemu prikázaniu. Kto si myslí, že Róbert Fico alebo Róbert Kaliňák nie je klamár, asi na Slovensku posledných pár rokov nežil. Lož je u nich pracovná metóda, veď aj o nedávnej bitke s postihnutým provokatérom Kaliňák najprv tvrdil, že nebola. Títo ľudia nielen že sú schopní klamať do očí, ale pomocou klamstiev šíria nenávisť.

Ako voliť konzervatívne?

Je to veľmi jednoduché. Vylúčte tých, ktorí sa konzervativizmom oháňajú, ale ich činy a slová idú proti konzervatívnym hodnotám (napríklad kresťanským, ako som ich uviedol vyššie). Ak Vám potom ostanú len tí, ktorých nemôžete voliť, lebo už ste tak zblbnutí propagandou SMER-u a ostatných, urobte si v sobotu 30. septembra deň bez politiky.

Ak ste navyše v dôchodkovom veku a vaše deti chcú voliť PS, SaS a podobné strany a sú zhrozené z toho, ako sa svojou voľbou chystáte poškodiť budúcnosť svojich vnúčat, rozhodne nevoľte SMER, Hlas, Republiku, SNS alebo SME Rodina.

Pokiaľ ste žili svoj život v duchu konzervatívnych hodnôt, tak Vaša rodina Vás o dôchodok nepripraví, naopak, ďalší ekonomický úpadok v réžii SMER-u Vám možno dá vyššie nominálne dôchodky, ale úpadok ekonomiky a hlavne zdravotníctva (ešte stále je kam padať) spôsobí, že si ich dlho neužijete a navyše Vám najmladšia generácia Vašej konzervatívne vedenej rodiny odíde do zahraničia a uvidíte ju iba občas cez Skype.