Matovičova 500

Igor Matovič prestavil svoj nápad pred pár dňami a navrhol v ňom zaplatiť 500€ ľuďom nad 60 rokov, ktorí sa dajú zaočkovať ako aj tým, ktorí sa už dali zaočkovať. Vec má dve roviny - obsahovú a procesnú.

Obsah

K obsahovej rovine som písal tu, lepšie to formulovali novinári v Denníku N tu. Základné výhrady sú tie, že suma je vysoká, prichádza neskoro a vedie k posilneniu závislosti na štáte. Logickým dôsledkom bude budúce očakávanie dostať za očkovanie, ktoré chráni jeho príjemcu, nejaké peniaze od štátu, v skutočnosti z daní, ktoré platím ja.

Z týchto daní už teraz platím dôchodcov, pretože dôchodkový fond SP vyzbiera 5,1 mld.€ a zaplatí 6,9 mld.€. Ten rozdiel je väčší ako 21% DPH z celého dôchodku, takže dôchodcov dotujú moje dane. Platí síce, že vyššia zaočkovanosť dôchodcov by znamenala normálny stav v nemocniciach. Problém je, že ich nepresvedčilo nič, ani množstvo mŕtvych. Hoci sa treba zamerať na dôchodcov (kvôli ďalším vlnám, v tejto sa už veľa nezmení, s výnimkou tretích dávok, na ktoré ale idú tí, ktorí chápu vakcínu ako svoju vlastnú ochranu), nepotrebujú dostávať ďalšie úplatky, ktoré raz budú musieť splatiť naše deti. Už teraz dostávajú viac ako si zaslúžia (hoci určite menej, ako si predstavovali, keď sa v 89 rozhodli mať rakúske platy a dôchodky, akurát zabudli, že 40 rokov sa tu prejedala budúcnosť).

Dôsledkom spôsobu, ako I.M. predstavil svoj nápad sa prejavuje už teraz, hoci aj lockdown má na tom podiel. Záujem o očkovanie klesol. Nehovorím, že ten úplatok môže krátkodobo pomôcť - nezaočkovaní sú ľudia s nižším vzdelaním, zrejme nižšími príjmami - takže pre 500€ si možno aj koleno vŕtať nechajú. Potom budú hovoriť: "Som zaočkovaný, ale hanbím sa za to", ale môže to pomôcť znížiť rýchlosť šírenia vírusu. Len je divné, že hoci práve táto skupina je náchylná veriť na pečené holuby padajúce z neba a volia populistov, kvôli lotérii sa nezaočkovali. A tam mohli vyhrať viac ako 500€.

Ja sa obávam, že tých 500€ bude veľkým lákadlom pre ostatné vekové skupiny, pretože ide o diskrimináciu na základe veku. Zároveň to môže vyvolať dojem, že keď štát dá 500€ za očkovanie, tak môže dať aj 1000€ a môže ich predsa rozdávať aj za iné veci, ktoré by normálny človek robil aj bez úplatku.

Proces

Je tu problém, že tento nápad chcú pretlačiť v skrátenom legislatívnom konaní. Ako som už písal dávnejšie a ako sa vyjadruje aj pani prezidentka, skrátené legislatívne konanie sa má použiť iba výnimočne a musí byť patrične zdôvodnené. Zákon o rokovacom poriadku 350/1996 Z.z. v §89 ods. 1 uvádza:

(1) Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona.

V tomto prípade škody nastali, keď Igor Matovič prezentoval svoj nápad na tlačovke. Ďalšie škody nehrozia, pretože úplatok sa má platiť aj spätne a poukážky nebude kde uplatniť aspoň 4 mesiace.

Preto je neprípustné, aby bol tento zákon, ktorý zvyšuje deficit SR o 0,5% (ak neprejdú nejaké vylepšenia typu dajme to ľuďom od 50 rokov a dajme to 500€ v hotovosti a druhých 500€ v poukážke) prešiel bez toho, aby sa k tomu vyjadrili príslušné útvary (napríklad Útvar hodnoty za peniaze na MF).

To, že Igor Matovič, Boris Kollár a Peter Pellegrini tento zákon v skrátenom legislatívnom konaní pretlačia je takmer isté.

Prezidentka by tak mala využiť svoje právo (čl. 102 ústavy ods. 1 písm. o) vrátiť zákon NR SR na opätovné prerokovanie do 15 dní od doručenia (najlepšie by bolo čo najneskôr, pretože takto vznikne priestor na to, aby sa prejavil účinok lockdownu, ak nejaký je). Potom bude potrebné nájsť 76 poslancov, opäť môžu odignorovať legislatívne konanie, ale bude čas tesne pred Vianocami, takže to možno nestihnú a v januári sa ukáže, že krivká klesá a v tejto vlne už netreba nikoho uplácať.

Tento úplatok za očkovanie nemá potenciál ovplyvniť priebeh tejto vlny covidu, pretože prvoočkovaným už nestihne vzniknúť imunita a ak bude mať pandémia priebeh ako v Rumunsku alebo aspoň v Srbsku či iných krajinách, kde mali vrchol nedávno, tak to pôjde celkom rýchlo dole. A pre ďalšie vlny (snáď až na jeseň v 2022) je lepšie hľadať iné spôsoby, ako som to písal včera.

Práve som si prečítal názor Ivana Bošňáka, ktorý si myslí, že aj proočkovaným už po 2 týždňoch nabehne lepšia imunita ako tým, ktorí boli zaočkovaní pred pol rokom druhou dávkou. Ak má pravdu, tak moje úvahy o tom, že očkovanie už neovplyvní priebeh tejto vlny nie sú správne a očkovanie môže zrýchliť pokles krivky, ktorá už čoskoro začne padať. Ale myslím si, že ak k očkovaniu neviedla možnosť vyhrať desaťtisíce eur, nebude mať ani poukážka na potenciálne služby v slovenskom turistickom priemysle až taký vplyv. V Rakúsku aj Česku účinkovali lepšie negatívne motivácie - povinné očkovanie, resp. zrušenie príspevku na testy.