Povinná vakcinácia revisited

Pred rokom som napísal článok Povinná vakcinácia, v situácii, keď sme boli na vrchu druhej vlny, ale očkovacie látky neboli ešte schválené. Napriek tomu by som niektoré body z toho článku považoval za platné aj pre štvrtú vlnu, ktorú očakávam začiatkom októbra 2022.

Riešenia pre jeseň 2022

Pretože čokoľvek sa dnes vymýšľa ako trvalé riešenie proti tejto pandémii, nemôže z podstaty schémy očkovania (odstup a reálna ochrana) byť uplatňované skôr ako 2 mesiace po tom, ako sa na prvú dávku môže dostať posledný omeškanec prinútivší zmeniť svoj antivaxerský postoj (t.j. pri kapacite očkovania a známom počte nezaočkovaných dospelých a počte ľudí 60+ idúcich na 3. dávku, ktorých je 2x viac ako prvoočkovaných - možno ďalšie 2 mesiace).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vďaka limitácii platnosti covid-passov budú tretiu dávku chcieť čoskoro aj mladí ľudia, ktorí covid navyše aj prekonali, takže táto časť spoločnosti bude právom požadovať, aby sa stihli dostať k tretej dávke pred vypršaním 9-mesačného obdobia od 2. dávky. Ja som bol na druhej dávke AZ koncom júna, vtedy očkovanie vrcholilo - dávalo slobodu cestovať celé leto, čo je pre psychické zdravie veľmi dôležité, hoci šírenie covidu by sa v lete takmer zastavilo aj bez očkovania, takže 9 mesiacov budem mať na konci marca.

Preto mi to v žiadnom prípade nevychádza tak, že by mohla byť povinnosť sa zaočkovať skôr ako od 1. marca (taký termín padol včera na ČT24, ČR sú v tomto odhodlaní ďalej), skôr ale od 1.apríla.

Vzhľadom k predpovediam analytikov, ktorí sa všetci zhodli na tom, že delta skôr či neskôr stretne každého (rozumej štatisticky, napríklad 99% - pár jedincov sa jej na samote u lesa predsa len vyhne), by sme v marci/apríli už mali byť v semafore na oranžových a zelených farbách a očkovanie už bude zbytočné.

Na druhej strane, je dobré, že sa rozmýšľa o 10 mesiacov dopredu, doteraz to bolo skôr 10 dní dozadu.

Povinnosť či motivácie?

K otázke povinnosti som sa postavil aj minule aj dnes rovnako - som proti. Povinnosť môže vyžadovať zamestnávateľ od svojho zamestnanca - tak ako to v USA urobili na federálnej úrovni.

Preto som za povinnosť očkovať policajtov, vojakov a iných štátnych zamestnancov (štátnych lekárov a štátnych učiteľov - pretože ich platí štát, nie obec, ako som to chcel ja v reforme základných škôl).

Rovnako môže postupovať VÚC voči svojim zamestnancom a obec voči svojim. Ale nemusí, štát je to nesmie nariadiť. Takže táto skupina štátnych zamestnancov by mohla mať povinnosť mať príslušné očkovanie proti covid (2., 3., 4. aj 5. dávku - ak covid už v roku 2023 nebude pandémiou).

Čo sa týka dôchodcov, ktorých štát platí (z odvodov v 1. pilieri sú platení len z 3/4, celú 1/4 ich dôchodkov štát dotuje mimo odvodov do dôchodkového fondu), tam je to otázne, či štát môže na nich zatlačiť. Ak by bol systém férovo nastavený a deficit by nebol vyriešený zvýšenou sadzbou z 18% na 24%, ale oficiálnou uzákonenou dotáciou zo štátneho rozpočtu, potom by štát oprávnene mohol podmieňovať časť tejto sumy očkovaním voči covidu.

V prípadoch ostatných občanov, ktorých štát neplatí, resp. platí ich prostredníctvom sociálnej poisťovne (sociálne dávky, podpora v nezamestnanosti, materská) nemá štát právo požadovať povinné očkovanie.

Keď si to takto zhrnieme, povinné očkovanie by samo o sebe nespôsobilo dostatočný nárast očkovaných. Ja by som ho teda zaviedol v horeuvedených prípadoch, pričom dôchodková reforma sa neuskutoční, takže páky na dôchodcov z hľadiska odôvodnenia povinnosti vakcinácie sú malé.

O pozitívnej motivácii som písal nedávno: v ponímaní Matoviča a Borisa Kollára je to korupcia svojich potenciálnych voličov za peniaze daňových poplatníkov. Aj tak bola pozitívna motivácia na mieste v auguste, septembri, dnes je to už nepodstatné, pretože túto vlnu už prvé očkovanie neovplyvní (tretia dávka to ovplyvniť môže, tam je účinok takmer okamžitý). Rozdávať dôchodcom 500€ každého polroka, aby sa dali zaočkovať je ekonomicky neúnosné a to aj v prípade, že by sa ostatné skupiny obyvateľstva nedožadovali rovnakej odmeny a ak by dôchodcovia neočakávali vyššiu sumu.

Nech si časť nákladov za liečbu zaplatia

Je tu však jedna výborná negatívna motivácia, ktorá sa spomína len v diskusiách pod článkami a v týždenníku .týždeň hlavne od Rudolfa Zajaca. To je podľa mňa správna cesta. Podiel na úhrade za liečbu existuje aj teraz, hoci sa uplatňuje minimálne. Keď sa cukrovkár napcháva krémešmi, môže si ZP od neho žiadať náhradu liečby.

V prípade covidových pacientov by sa teda stanovila určitá hranica podielu. Napríklad minimálna a maximálna suma a zároveň percento z reálnych nákladov. Takto by to nebolo príliš málo - napríklad minimálna suma 200€, ani príliš veľa - maximálna napríklad 2000€. V každom prípade by aj začatiu platnosti tohto opatrenia musel predchádzať dostatočný časový odstup, aby sa ľudia mohli zaočkovať.

Otázne by bolo, či by rovnaký vzorec platil pre nezaočkovaných ako aj pre zaočkovaných, ktorí sa nedajú pred budúcou kovidovou sezónou preočkovať (podľa mňa ten doplatok môže byť menší, pretože je tu ochrana proti ťažkému priebehu, ktorá môže trvať aj dlhšie ako 6 mesiacov - ale určite to dovtedy zohľadní aspoň 20 iných krajín sveta na základe odborných podkladov, ktoré dnes ani neexistujú). Avšak toto je opatrenie, ktoré môže platiť dlhodobo a pôsobiť tak na "ochotu" sa dať zaočkovať aj u tých, ktorí to doteraz odmietajú.

Omikron a verzia vakcíny

V súvislosti s posilňujúcimi dávkami vakcíny ma zaujala otázka, čo to má byť za vakcínu. Ak sa prejde na 6-mesačný cyklus, tak mnohých z nás do budúcej sezóny čaká ešte tretia (táto zima), štvrtá (koniec jari 2022) a piatej dávka (jeseň 2022). Očakával by som, že nebudú úplne rovnaké. Veď aj vakcína proti chrípke sa mení každého pol roka a to, čím sa bude očkovať v decembri 2021 je vakcína na základe RNA vírusu z januára 2020.

Možno by bolo rozumné, aby sa už nepoužívala zastaralá verzia covidu z Wu-Chanu. Pri mRNA vakcínach sa tvrdilo, že výmena génovej informácie trvá chvíľu (moja predstava je otázka hodín alebo menej - vidím to ako programátor). Zmena vo výrobnej linke je tiež asi jednoduchá, akurát by si výrobca musel určiť, kde sa bude vyrábať ktorá verzia, ak by chcel zachovať aj staršiu aj novšiu vakcínu.

Potom je potrebné ju testovať, ale ani FDA ani EMA nebudú očakávať testy na 30 000 dobrovoľníkoch (pri povolení pre deti išlo o spolu pár tisíc a to vnímavosť detí na vírus aj vakcínu sa podľa veku líši viac ako u dospelých), takže by to mohla byť otázka pár týždňov, kým takto upravenú vakcínu príslušné orgány schvália (ak by sa vakcína na chrípku schvaľovala 9 mesiacov ako to bolo pri covide, tak asi nebude veľmi účinkovať).

Celkom rád by som bol, ak by EÚ objednala od Pfizeru či Moderny už vakcínu proti omikronu. Možno by bol pri aktuálnejšej verzii vakcíny účinok (teda vysoká ochrana proti ťažkému priebehu a smrti) lepší a mohol by pretrvať dlhšie.

EÚ aj USA sú hlavní zákazníci v oblasti mRNA vakcín, sú pravdepodobne ochotní platiť aj viac (množstevná prirážka), ale pokiaľ to bude mať lepšiu ochranu, tak by sa to malo oplatiť. Zároveň by to bol dôkaz, že vlády vyspelých krajín nepoužívajú len hrubú silu (lockdown), ale aj rozum a vidia trochu dopredu. Slovensko zasiahla delta veľmi neskoro, pred ďalšou jeseňou je treba byť lepšie pripravený.