Nedovoľte Matovičovi s Ficom vyhrať

Igor Matovič má schopnosť mobilizovať neinformovaných voličov, naposledy mu to prinieslo viac ako tretinu poslancov v NR SR. A jeho náter protikorupčného bojovníka možno opäť oklame mnohých voličov.

Aktuálne kompromateriály nemajú ani len štipku podstaty (čo v prípade Počiatkovej vily nebolo jasné hneď) a viac potvrdzujú psychopatickú osobnosť Igora Matoviča.

Igor Matovič je ZA korupciu

Hoci Igor Matovič tvrdí, že je bojovník proti korupcii, fakty ukazujú pravý opak.

Keď sa prvýkrát na kandidátskej listine SaS dostal v roku 2010 do parlamentu, dostal ponuku (podľa jeho vlastných slov, a hoci ide o usvedčeného klamára, budeme predpokladať, že výnimočne hovoril pravdu) 20 000 000 € (600 miliónov korún) za to, že povalí Radičovej vládu. Ak by bol naozaj protikorupčný, nahlási to na polícii. On naopak informoval všetkých okrem polície a potom tú ponuku poprel.

V opozícii iba kričal a na rozdiel od takého Dostála a Beblavého ani sa nepokúšal predkladať protikorupčné zákony alebo ich pripravovať tak, aby, ich mal, keď bude vo vláde, takmer hotové. To dôkaz o protikorupčnosti nie je, veď aj Fico sa keď treba tvári, že je proti silnému štátu (keď má dodržiavať opatrenia proti šíreniu smrteľnej choroby), keď je pri moci, tak si hneď podriadi všetky zložky štátu.

Vo voľbách v roku 2020 Igor Matovič vyhral a mohol urobiť niečo proti korupcii. On však daroval SIS Pčolinským (SME Rodina) a zvolil Maroša Žilinku za generálneho prokurátora (dodal 53 hlasov). Jeho minister vnútra nechal na riadiacich pozíciách ľudí Bödöra a Fica, čím sa nevyužil ich šok zo straty politickej ochrany a vystavil tak vyšetrovateľov atakom. Politikom netreba veriť ich slová, okrem prípadu, že sú to hrozby.

A na ministerstve pôdohospodárstva a PPA sa kradlo pod vedením OĽANO naďalej aj v rokoch 2020-2022.

Igor Matovič myslí ako korupčník - za štátne peniaze skorumpuje voličov. Nepoužije tie peniaze priamo pre seba (možno na Belize nemá ani 60 miliónov), ale preňho je dôležitejšie uspokojenie jeho ega, chce byť v centre pozornosti a milovaný národom. Preto dnes môžete nájsť vo svojich poštových schránkach OĽANO noviny, v ktorých sa chváli úspechmi ako 200€ korupcia pre rodičov, 500€ korupcia za voľby pre všetkých voličov alebo 2 500 000 000 € korupcia dôchodcov (áno 2 a pol miliardy eur v trinástych a ďalších dôchodkoch je vďaka OĽANO).

Teraz tvrdí, že mal (nezákonne získané) informácie o korupcii SaS, ale polícii ich opäť neodovzdal.

Vždy mu v prvom rade išlo o to, aby bol stredom pozornosti, protikorupčnosť bola len nálepka, ktorá mu to dobre umožňovala a ktorá zafungovala v roku 2020.

SaS je proti korupcii

SaS dokázala nielen v opozícii, ale aj od posledných volieb, že je konzistentne proti korupcii. Ich poslanci hlasovali za všetky zákony znižujúce priestor pre korupciu, zmenšovanie štátu je z princípu protikorupčné (menej príležitostí). Neskôr pribrali exministerku spravodlivosti Kolíkovú (nestačí to vari ako dôkaz, kto je na ktorej strane boja proti korupcii - Matovič útočil na Kolíkovú takmer ako Haščákova Pluska).

Rovnako bola SaS oporou vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010-2011 v oblasti spravodlivosti (voľba Čentéša, ktorého gauner Gašparovič protizákonne nevymenoval a tým umožnil SMER-u ovládnuť GP) a to aj proti záujmom SKDÚ. Napríklad proti smerákom ju v parlamente Richard Sulík obhajoval takto:

"Iveta Radičová vniesla novú politickú kultúru minimálne v oblasti transparentnosti a slušnosti. Tento primát jej nezoberiete," a "Vždy, keď sa niečo stalo, premiérka konala. Napríklad si vydupala odchod šéfa Daňového riaditeľstva (Miroslav Mikulčík, pozn. TASR),"

Richard Sulík osobne ani nikto z aktuálnej kandidátky SaS nemal korupčný škandál. To neplatí o ostatných parlamentných stranách. Z mimoparlamentných strán je zrejme aj PS alebo päťkoalícia s Mackom a Simonom protikorupčná.

Haščák nie je kriminálnik

Igor Matovič vytiahol Jaroslava Haščáka ako symbol kriminálneho konania v podnikateľskej sfére. Ale fakty ukazujú, že to tak nie je.

Podobne ako George Soros alebo Bill Gates, v začiatkoch podnikania nemal Jaroslav Haščák ani Penta škrupule a používali zákulisné informácie (a možno aj z nie úplne legálnych zdrojov - veď tam mali riaditeľa ŠtB Alojza Lorenca), ale neboli to Mečiarovi privatizéri ako Dankovci. Nedostali sa korupčne k majetku za facku, aby ho vytunelovali, ale naopak odkupovali ho od týchto Mečiarových privatizérov (ktorí stoja v pozadí SMER-u a Hlas-u) a vedeli ho zveľadiť.

Či sa nám to páči a či nie, za tri roky na Haščáka ani Pentu nenašla polícia nič relevantné, hoci aj Mária Kolíková (dnes kandidujúca za SaS) sa snažila potvrdiť všeobecný názor, že Penta sú kriminálnici.

Haščák nie je Kočner, ani Mečiarovský zlodej, ale len kontroverzný podnikateľ. S jeho správaním (napríklad útoky na Lipšica, vyšetrovateľov, Kolíkovú cez mediálne impérium a pseudonovinárov) nesúhlasím ani ja. Na rozdiel od Gatesa a Sorosa, po získaní miliardy dolárov nezačal vo veľkom robiť charitu (PENTA ako taká niečo na charitu dáva, je to pomerne málo) a odovzdávať niečo v prospech svojej vlasti. Avšak aj vďaka zlej povesti, môžu ľudia pomoc od penty odmietať.

Haščák nie je vzorom podnikateľa, ale nie je to tvorca korupčného systému a jeho particpácia na ňom nebola ani len postavená pred súd (ani len veci z Gorily sa nepreukázali, hoci dokazujú, že voliť novostrany prináša riziko ministrov ako bol Jirko Malchárek). Avšak dávať ho na rovnakú úroveň ako kriminálnika Kočnera je populizmus popierajúci fakty podobne ako keď sa ľudia ako Baštrnák a Kočner označia za podnikateľov.

Fakty

Nič to nemení na tom, že fakty prípadu ukazujú, že žiadna korupcia nebola. SaS je za trh. V našom zdravotníctve figuruje jeden hráč, ktorý má poisťovňu (večne stratovú), určuje pravidlá, má poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a je to štát. A ten zlyháva všade. Podľa mňa aj podľa SaS by štát mal v zdravotníctve len určovať a vynucovať pravidlá.

Preto sa SaS správne snažila zabrániť nehospodárnemu rozdávaniu našich daní VŠZP, ktorá možno už v tom čase nemala tetku Anku, ale rozhodne išlo o deravé vedro. Keď obe súkromné poisťovne sú ziskové, ale štátna robí straty v stovkách miliónov eur ročne, je správne hájiť záujmy daňových poplatníkov pred záujmami pijavíc nacucnutých na VŠZP, ktoré chcel naopak podporiť Marek Krajčí, OĽANO a Igor Matovič.

Matovič nás ťahá do bahna

Sulík má už Matoviča plné zuby, nechce, aby sa kampaň dostala do bahna, kde fungujú len negatívne emócie (a Igor Matovič je mimoriadne nenávistný psychopat) a ignorujú sa fakty. Ignorovanie faktov a rozumu a voľba v hneve nás posledných 20 rokov vedie do veľmi škaredej budúcnosti rozdelenej spoločnosti v ekonomickom úpadku.

Nenechajte sa nachytať Igorom Matovičom. Ak sa mu to podarí s SaS sa do parlamentu nedostane, možno to bude na korupčnom Igrovi Matovičovi, či a za čo podporí ústavné zákony z Ficovej dielne, pričom vláda nedemokratických síl aj bez OĽANO bude istá.

O to mu vlastne ide: dostane peniaze daňových poplatníkov (za voľby a poslancov), bude sa moc predvádzať a sústreďovať na seba pozornosť a ešte aj občas niečo pseudokonzervatívne s Ficom presadí. Nasadí si masku protikorupčnosti a bude tu s nami ešte dlho. A rozum a nádej na lepšiu budúcnosť budú na dlho porazení.