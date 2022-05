Nie je všetko čierno-biele

Začnem mimo politiky. Práve prebiehajúci French Open má zvláštne vylosovanie - vo štvrťfinále sa stretávajú nasadená 5 (Nadal) a nasadená 1 (Djokovič). Podobne v semifinále 1 proti 3. Na Quora som hľadal odpoveď prečo. Tá bola krásne čierno-biela: pretože sa chcú vyhnúť stretnutiu nasadenej jednotky a dvojky pred finále.

Viem, je to také francúzske, oni nemôžu za to akí sú, Slota by so svojim výrokom mal asi pravdu aj u nich. Francúzi nikdy neboli priatelia racionality, milujú svoje napoleonské obdobie a sú hrdí na svoje gilotínové obdobie - žiaden racionalizmus ako pri tvorcoch americkej ústavy či v politike Veľkej Británie.

Trpia stratou impérií ďaleko viac ako Angličania, pomstychtivo im záleží viac na tom, aby Veľká Británia po brexite trpela než na tom, aby mali s nimi dobré vzťahy. A Macron so svojim napoleonským komplexom lezie vrahovi (Putinovi) do zadku miesto toho, aby bránil hodnoty. V skutočnosti práve vo Francúzsku vymysleli v roku 1968 ideu, že nie je dôležitý výrok, ale kto ho hovorí.

Preto ma neprekvapuje, že vo French Open majú také divné nasadenie a nikto sa tomu nečuduje.

Prejdime k inému geneticky blbému národu, k Slovákom.

V ostatných voľbách značná časť našich spoluobčanov vo volebných miestnostiach vypli mozog a rozhodli sa, že numerická porážka SMER-u je dôležitejšia ako to, kto nám bude vládnuť. Nepoznám žiadneho voliča SME-Rodina, ale poznám mnohých inteligentných ľudí, ktorí volili OĽANO. Dôsledkom je poslanecký klub Matovičovich kolesíkov. A toto limituje možnosti vlády v tomto volebnom období.

Avšak otázka nestojí tak, že buď Matovič alebo Fico. O dôvere a nedôvere vlády rozhodujú poslanci. Ak by Heger vyhodil Matoviča, museli by sa mnohí poslanci OĽANO spojiť s opozíciou, aby vyslovili vláde nedôveru a ani to by neznamenalo jej koniec a už vôbec nie predčasné voľby.

Ako som písal už počas prvej krízy z marca 2021, prezidentka môže rozpustiť NR SR, ak 6 mesiacov nezíska menovaná vláda dôveru, ale nemôže to uplatniť v poslednom polroku svojho obdobia (marec 2024). Čiže vláda vymenovaná v marci 2023 nemusí získať takmer rok dôveru parlamentu. Nie je to dobré riešenie, ale je to iné ako vláda Fica a vláda Matoviča.

Iste je možné získať dôveru aj pri menšinovej vláde, lenže v prvom rade by musela byť odvolaná táto. A to je pre mnohých poslancov OĽANO riziko konca v politike.

Ďalšie možnosti sú samozrejme horšie - "rodinná" (čítaj ľudácka) koalícia, ktorá má 83 poslancov môže nahradiť súčasnú vládu. Znamenalo by to väčší rozvrat financií a ďalšie zákony obmedzujúce slobodu.

Ďalej môže 90 poslancov zmeniť ústavu tak, aby boli predčasné voľby a vláda SMER-u, klonu, mafiánskej rodiny a fašistov. Na druhej strane 40 poslancov OĽANO bude vedieť, že v politike končia a to si nestihli ani poriadne nakradnúť.

Takže problém je v charaktere tieňového premiéra Hegera. A ten sa preukázal jasne pri pretláčaní inflačného balíka vládou. Návrh, ktorý ide proti vládnemu programu, proti kompetenciám ministrov, proti zodpovednému vládnutiu a cez parlament nezákonne (čo snáď bude konštatovať ústavný súd) mohol stopnúť vo vláde (alebo aspoň spomaliť požiadavkou o medzirezortné pripomienkové konanie), ale naopak postavil sa celou svojou váhou (získanou postojom k Ukrajine) za.

Iné riešenie ako Matovič vo vláda alebo predčasné voľby sú možné, len ak to bude chcieť Heger (alebo Naď urobí puč) a hoci by to z hľadiska zápisu do histórie bolo preňho lepšie ako rozvrátené verejné financie a návrat Fica, ktoré jeho rozhodnutím nastávajú, zdá sa, že jeho zbabelá povaha mu nedovolí ohradiť sa voči bossingu svojho psychicky nevyrovnaného šéfa a majiteľa OĽANO.