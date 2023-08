Prečo nevoliť Demokratov

Strana Demokrati sa voči OĽANO nemá úplne tak ako Hlas k SMER-u, ale svoj pôvod Demokrati proste nazaprú. Mnohí boli verní spolupracovníci trnavského šialenca.

Igor Matovič bol divný už od roku 2010, keď po voľbách v júni 2010 vyhlásil, že mu ponúkli 20 000 000 € ako úplatok za to, že zariadi predčasné voľby. Potom to označil za vtip. Dnešným Demokratom to ale asi nevadilo.

Nevadilo im neskôr, keď sypal Martinovi Poliačikovi na hlavu injekčné striekačky, nevadilo, keď nominoval ovanutého babráka Mareka Krajčiho za ministra zdravotníctva ani keď priniesol ruskú chemikáliu označovanú za vakcínu.

Za takmer celé posledné volebné obdobie sa proti Matovičovi nikto z nich nepostavil a to ani vtedy, keď jeho kroky mali fatálne následky a keď každý súdny človek už videl, že Igor Matovič nikdy nedospel a je nebezpečné mu nechávať akúkoľvek zodpovednosť. Naopak, Heger ho presadil za ministra financií.

Toto všetko dokazuje, že si Demokrati Eduarda Hegera dôveru nezaslúžia. Mali ju k dispozícii toto volebné obdobie a celý čas len podporovali Igora Matoviča. Keď sa mal Heger ozvať a uprednostniť záujem Slovenska pred svojim a Igorovým, neurobil to. Neverím, že sa bude správať inak.

Navyše to v prípade Demokratov vyzerá, že prepadne veľa hlasov tých, ktorí by napríklad Fica, Pellegriniho alebo Republiku nikdy nevolili. Heger je takmer taký nerozhodný ako Matovič a navyše nie je akcieschopný, takže si myslím, že neodstúpi pred voľbami.

Jediná pozitívna vec na Demokratoch je ich zahraničnopolitická orientácia dokázaná krokmi Naďa počas minulej vlády. V tomto sa ale od SaS, PS a KDH nelíšia. Naopak absencia sebakritiky a neschopnosť prijať zodpovednosť a uprednostniť záujem krajiny pred vlastným záujmom môže viesť k prepadnutiu hlasov demokraticky zmýšľajúcich voličov a návrat Fica k moci. S ním príde unesený štát a príklon k Putinovi.

Z toho dôvodu by bolo dobré, aby aj prieskumy odrážali to, že ľudia neschopnej Matovičovej bábke neuverili, inak je malá nádej, že by predsa len pred voľbami odstúpili. Preto nevoľte Demokratov a ani to netvrďte pri prieskumoch verejnej mienky. Nie je to alternatíva, ale naopak overený nezdar.