Argument prečo voliť OĽANO, dáva Peter Schutz. Podľa neho, ak bude 15 poslancov OĽANO (na ich kandidátke sú aj iné strany), tak nastane volebný pat, ktorý povedie k predčasným voľbám, ale predĺži sa tým vláda Ľudovíta Ódora. Problém je, že nevidím dôvod, prečo by mal volič medzi septembrom 2023 a povedzme júnom 2024 zmúdrieť.

Malé koalície získajú ďalší čas, ale argument, prečo ich nevoliť ostane rovnaký. Ten by sa mohol zmeniť, až by napríklad v komunálnych voľbách v roku 2026 uspeli, následne by pár rokov robili dobrú lokálnu/regionálnu politiku a potom by ich bolo možné voliť do parlamentu. Ale nepredpokladám, že najbližších 6 rokov budeme mať raz alebo dva krát ročne parlamentné voľby, v ktorých sa OĽANO vždy dostane do parlamentu a vždy tak prekazí koaličnú väčšinu.

Nezdá sa mi správne spoliehať sa na nejaký zázrak, ktorý by mohol nastať medzi 30. septembrom a ďalšou predvolebnou kampaňou, napríklad porážku Ruska na Ukrajine, súdne rozhodnutia týkajúce sa SMER-ákov, Hlasákov alebo SME-Rodiny.

Argument prečo nevoliť OĽANO je jednoduchý - lebo Igor Matovič.

Ak teda máte aspoň malú šancu voliť PS, SaS alebo KDH, ale ste odhodlaní voliť kandidátku OĽANO (aj napriek Igorovi), zvážte, kto všetko sa tam dostane aj keby sa vami preferovaný kandidát prekrúžkoval. Sú to rovnakí neobyčajne poddaní obyčajní ľudia, ktorí budú poslúchať Igora na slovo a ten bude pokračovať v prejavoch svojej psychicky narušenej skúsenosti. Radšej si (ako prevenciu) o ňom pozrite nejaké memečka, zatnite zuby a voľte druhú preferovanú kanditátku (ak to nie je SMER, Hlas, SME-Rodina, nacionalisti alebo náckovia).