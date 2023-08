Prečo nevoliť SME Rodina

Z jednej strany ide o biznis mafiánskeho štartéra a kšeftára, ktorého známi z 80-tych a 90-tych rokoch sú buď za mrežami alebo zavraždení. Z druhej ide o svätý boj rytiera, posledného križiaka Milana Krajniaka proti liberalizmu (do kapusty mu lezie kpt. Danko). Z tretej ide o klan Pčolinských - ktorí sa zameriavajú na informácie (preto potrebovali SIS, teda nájomnú odpočúvaciu a organizáciu).

Nepoznám nikoho, kto volil SME Rodina a nepoznám žiaden dôvod, pre ktorý by sa mohli dať voliť.

Program majú rovnako populistický ako Hlas, akurát, že boli vo vláde preferovaným partnerom Igora Matoviča a presadili tak najviac z toho, čo chceli. Napríklad istého Maroša Žilinku, ktorý sa chodí do Ruska od prokurátorov učiť ako sa potláča sloboda slova a ako sa zbaviť demokracie. Zároveň zastaví akékoľvek snahy o postavnie "našich ľudí" pred súd. Preto to vyzerá, že medzi "našimi ľudmi" boli nielen politici SMER-u a Hlasu, ale aj ľudia z okolia SME Rodina. Veď aj Pčolinský dostal §363, SIS aktívne pomáha v prenasledovaní aj jeho vyšetrovateľov.

Takže SME Rodina ako súčasť vládnej koalície aj ako tajný koaličný partner SMER-u, bola drahou neviestkou a napriek tomu voličom ponúka opäť len sľuby. To tak ale dopadne vždy, keď sa volia strany bez politického programu.

Medzi kandidátmi SME Rodina vo voľbách 2023 figurujú aj také esá ako Anton Hrnko, Pavel Hagyari alebo Branislav Záhradník. Iste to viac hovorí o ich charaktere (či skôr jeho absencii), avšak ukazuje to aj na to, že aj SME Rodina je prázdna ako Hlas.

Pretože činy usvedčujú SME Rodina z náklonnosti k Putinovmu Rusku, podpore SMER-u a uneseného štátu, je hlas SMER odina takmer to isté ako hlas SMER-u. Preto nevoľte SME Rodina.