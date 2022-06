Rusko - business as usual

Európski politici sa nevedia zhodnúť na rýchlom odrezaní sa od energií z Ruska. Kompromisy trvajú už ďaleko dlhšie ako predtým a sú veľmi slabé. Rusko dostalo od EÚ za ropu a plyn už takmer 57 000 000 000 € za 100 dní vojny, ktorú vedie na Ukrajine. Bez EÚ by dostalo len 36 miliárd.

Toto voliči neovplyvnia a neovplyvnili by to ani keby mali priamu demokraciu. Protesty proti pomalému odrezávaniu sa od ruskej ropy a plynu sa asi nekonajú ani v onakvejších európskych demokraciách, ťažko ich teda možno čakať u nás.

Je tu však jedna činnosť, na ktorú politikov nepotrebujeme a ktorá má určitý vplyv nie na celkovo dobre udržateľné financie Ruska (vďaka násobne vyšším cenám plynu a ropy), ale na jeho obyvateľov, ktorí podporujú agresiu na Ukrajine. A to je dobrovoľný odchod západných firiem z Ruského trhu.

Na stránke https://som.yale.edu/story/2022/almost-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain sa nachádza a aktualizuje zoznam firiem podnikajúcich na Ruskom trhu, resp. sťahujúcich sa z neho.

Chcel som o tom napísať niečo v apríli, keď tam veselo podnikali spoločnosti ako Dr. Oetker, ale aj dnes je ešte veľa spoločností, ktoré zaujíma len a len zisk a nie sú ochotné sa stiahnuť z trhu agresora nie nepodobného nacistickému Nemecku.

Sú to napríklad Bonduelle, Calzedonia, Giorgio Armani, Gorenje, Kotanyi, Lacoste, UniCredit, Zepter. Ďalšie len dočasne pozastavili niektoré svoje činnosti - Danone, Nestle, Subway, Unilever, Yves Rocher. V každom prípade tá stránka celkom pekne kategorizuje spoločnosti. Takže sa dá pozrieť, či vy sami nepriamo nepodporujete vraždenie a znásilňovanie tým, že kupujete produkty daných firiem (hoci peniaze v tomto prípade idú často od Rusov týmto spoločnostiam, ale obchod je výhodný pre obe strany, takže minimálne k spokojnosti ruských zákazníkov prítomnosť týchto firiem pomáha). A môžete ich prestať kupovať.

Môžete si na facebooku založiť skupinu, ktorá bude bojkotovať určité spoločnosti. Keď to urobí veľa ľudí, tak to na ne bude mať dopad a možno zvážia či chcú byť na červenom zozname ako rakúska Raiffeisen Bank International alebo na zelenom ako Deutsche Bank. Nemusíte ani letieť Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates Airlines a ani si kupovať dresy futbalových tímov sponzorovaných týmito spoločnosťami.

Tá Raiffeisen je veľmi zaujímavá - na tej archívnej stránke z 5.4. má poznámku: 25 mld. € exposure, 13.6. tam už táto poznámka nie je, možno sa predsa len snažia vycúvať. V každom prípade je to príklad, ako sa nielen Francúzi a Nemci (čo bolo očividné pri gréckej kreditnej kríze v roku 2011) ale aj Rakúšania púšťajú do rizík za cudzie bezúročné peniaze a pravdepodobne očakávajú, že ich zachránia ostatní - typický príklad kapitalizácie ziskov a socializácie strát, ktorý sa tu na Západe roku 2008 veľmi rozmohol - veď o tom bola neprítomnosť niektorých ruských bánk na sankčných zoznamoch. Takže odporúčam tým, ktorí majú nejaké účty v tejto banke financujúcej Ruskú agresiu na Ukrajine: odíďte, je veľa iných bánk, ktoré s Ruskom nerobia "business as usual".