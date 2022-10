Som cynik a asociál - alebo v čom sa ZKH mýli

Rozum u IM nikto snáď neočakáva, avšak rozpočet je ekonomická záležitosť a emócie musia ísť bokom. Štátny rozpočet musí byť podrobený odbornej kritike a populistické odstrašovanie oponentov vyhlásením ako "Len cynik a asociál nebude hlasovať za takýto rozpočet. Len človek, ktorý chce ubližovať ľuďom, zneužívať situáciu, nebude chcieť pomôcť ľuďom vtedy, keď to najviac potrebujú," naznačuje, že rozpočet je - asi ako všetko s produkcie IM - zlý.

V nedávnom rozhovore Zuzany Kovačič-Hanzelovej (ZKH) s Mariánom Viskupičom (SaS) na tému rozpočtu ma však prekvapili niektoré názory ZKH. Čakal by som ich medzi smerovoličomi a ľuďmi voliacimi populistov, u osoby s kritickým myslením som nimi však mierne zaskočený.

Jednorazové výdavky sa nepočítajú

Zuzana Kovačič-Hanzelová si totiž zrejme myslí, že jednorazové výdavky štátu sa nepočítajú.

V čase 8:20 položí otázku, z ktorej podľa mňa vyplýva, že jednorazové výdavky nás trápiť nemusia. Pritom len splácanie úroku zo štátneho dlhu nás bude stáť viac ako miliardu a požičiavame si zatiaľ len za 4% (bude to čoskoro viac).

Príklady z Veľkej Británie a Česka ukazujú, že zatiaľ sme chránení eurom, ale v prípade, ak by sme mali samostatnú menu, by trhy naše hospodárenie ohodnotili podstatne vyššími úrokmi a tak by vlastne nútili vládu k menšiemu zadlžovaniu. Navyše na rozdiel od centrálnych bánk Veľkej Británie alebo Česka, by naša zrejme nedokázala intervenovať dostatočne, čo by malo za následok devalváciu meny a tým akceleráciu inflácie.

V prípade krajín eurozóny táto korekcia nastáva až potom, ako ECB nebude schopná (v rozpore s medzinárodnými zmluvami) zaplatiť dlhy, čo sa zatiaľ stalo pri Grécku a môže nastať pri Taliansku. Trpaslík Slovensko sa logicky nebude nejako špeciálne riešiť, príde MMF a nariadi škrty.

Okrem toho, že jednorazové výdavky musia byť niečím kryté a teraz sú kryté 4-percentnou pôžičkou, sa často stáva, že dočasné štátne zásahy sa menia na trvalé.

Matovič nemôže za dlh

V čase 10:20 sa jej nezdá spravodlivé obviňovať vládu IM (obe, aj tá s bábkou ako premiérom) za vysoký deficit. Ale dlh od roku 2020 po rok 2022 za jeho vlád stúpol z 48% na 65% HDP. Za 12 rokov Ficových vlád (mal šťastie na konjunktúru po roku 2012) stúpol z 39% na 48% - pričom samozrejme Fico nechal všetko upadať a ešte aj našiel spôsob ako zo štátu vyplácať spriaznených ľudí. Ale ani s prihliadnutím na tento vnútorný deficit, sa nezdá, že by IM bol lepší hospodár ako RF.

Dlh narastal, keď Igor Matovič riadil pandémiu. Výsledok je, že nám klesol vek dožitia najviac (s výnimkou Bulharska) spomedzi vyspelých krajín a pritom podniky krachovali pretože sa nedočkali pomoci. Napriek tomu, že možno by sme nedopadli inak, ak by vláda vyčleňovala peniaze iba na testy a vakcíny, sme sa zadĺžili viac ako iné krajiny.

Veľký štát = dobrý štát

V čase 20:12 vyslovila Zuzana KH vetu "Chcem aby bol silný štát a mal silných úradníkov". Možno by jej niekto starší mohol porozprávať, ako to bolo keď pred rokom 1989 bol štát silný a mal (ďaleko menej ako dnes) silných úradníkov. Silní úradníci tak napríklad dostali plán ako zlepšiť zadnice svojich poddaných a zabezpečili nedostatok toaletného papieru - spisy V.I.Lenina sa predsa na utieranie zadku hodia rovnako dobre. V každom prípade sme za socializmu ekonomicky strácali každým rokom 5% oproti Rakúsku. Možno by o silných úradníkoch prestala snívať.

Množstvo byrokratov rastie, plán prijať ďalšie tisíce ľudí, ktoré majú vykonávať činnosti, ktoré nikto nepotrebuje nie je v záujme tejto krajiny. Je to len ďalší spôsob predvolebnej korupcie - veľmi naivný, ale u IM to nie je prekvapivé. Je to na úrovni trinástych dôchodkov, nájomného bývania zadarmo a podobne. Čistý populizmus, ktorý zadĺži ďalšie a ďalšie generácie. Avšak ten, kto chce znižovať počty štátnych zamestnancov je cynik a asociál (snáď nie podľa ZKH).

Európske peniaze sú zadarmo

ZKH sa asi nechala uniesť informáciou o 440 000 štátnych úradníkoch, takže tresla blbosť, že úradníkov netreba platiť, platia sa z plánu obnovy. Týka sa to iba časti našich úradníkov, ale je to v duchu našich politikov - zemepánov, ktorí keď rozdávajú zo štátneho, majú pocit, že to platia sami.

Každé euro štátnych výdavkov pochádza z daní občanov - v prípade európskych peňazí pri našej schopnosti míňať (nie zmysluplne používať, na to nemáme) eurofondy je to asi 80 centov od nás a 20 centov z daní našich európskych spoluobčanov.

Vďaka ekonomickej katastrofe v podaní Róberta Fica a jeho nochsledov (čítaj Pelegriniho, kpt. Danka či Borisa Kollára) sa Slovensko za posledných 12 rokov prepadlo z úrovne tesne za Českom na úroveň Bulharska, takže ešte pár rokov nebudeme čistými platiteľmi eurofondov. To ale neznamená, že európske peniaze a to ani plán obnovy sú zadarmo.

Platíme ich napríklad aj infláciou (50 a viac percent pri potravinách), pretože ECB "natlačila" priveľa eur. Ceny energií sú asi o 20% - 30% nad minuloročnými hodnotami, čo je len kompenzácia za ich pokles v poslednom desaťročí a pri raste cien potravín nemôžu mať ani taký veľký podiel.

Zdravotné poistenie

Poznámka o tom, že by sme mohli znížiť výdavky pomocou "zákazu zisku zdravotných poisťovní" ukazuje, že sa na ZKH nalepila demagógia etatizmu v oblasti zdravotníctva. Pritom len súkromná časť zdravotníctva funguje ako má, a v rámci nej môžu mať zisky poskytovatelia, predajcovia liekov, dodávatelia, ale aby poisťovňa, ktorá sa postará o svojich poistencov aj nad rámec povinností mal mať zisk, tak to je zrazu problém.

Problémom nášho zdravotníctva je to, že štát neplatí dosť za svojich poistencov, ako dlho poukazujú ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, naposledy Peter Pažitný v .týždni. Kým Česko rieši tento problém tým, že zvyšuje platby za svojich poistencov, my ich od roku 2006 znižujeme. Dôvod je ten, že by o časti peňazí nerozhodoval Igor Matovič, ale poisťovne Union a Penta.

V rámci svojho populistického šantenia navrhuje IM zvyšovať počty medikov - zrejme má predstavu, že naše zdravotníctvo bude lepšie, keď bude mať viac ľudí titul MUDr. Pekne to popísal Peter Celec vo svojom článku. Pre IM je ale potrebné ukázať nárast vo výdavkoch, pričom tieto výdavky stav zdravotníctva zhoršia a nie zlepšia. Minimálne tým, že zvýšia korupciu (tá nevymizla), pretože štátne peniaze sú zadarmo a nikomu nebudú chýbať.

Ako to má byť

Rozumný hospodár určite nebude robiť dlhy, ktoré nebudú vedieť splácať ani jeho deti a to len preto, aby ich prejedol. A toto presne je 7,5 miliardy €, ktorými sa IM chváli ako "pomoc ľuďom".

Táto etatistická ideológia chce, aby štát ľuďom viac peňazí zobral a potom ich múdro rozdelil. Problém je, že ich rozdelí hlúpo, dá len niektorým a pritom sa veľká časť stratí vo vreckách spriaznencov. A to platí aj v prípade, keď si výber peňazí odloží v podobe dlhu do budúcnosti.

Problém je však väčší ako majú krajiny s vyrovnaným rozpočtom a veľkou mierou štátu. Tie peniaze zaplatíme aj s úrokmi a úroky už nie sú nulové.

Štátny rozpočet by sa mal vrátiť do stavu z obdobia pred pandémiou. Väčšina výdavkových položiek by mala byť oproti rozpočtom na roky 2018 a 2019 navýšená o určitú mieru inflácie.

Eurozóna sa tvárila, že zabezpečuje infláciu na úrovni 2% ročne, čiže z priemeru výdavkov 2018 a 2019 by mal byť nárast o 10%.

Reálna inflácia (za ktorú môže z veľkej časti politika ECB a Nemecka) sa predsa nemusí premietnuť do rastu výdavkov, naopak je možné prehodnotiť tieto výdavky a znížením počtu úradníkov alebo činností dosiahnuť menší rast ako je inflácia, inak štát bude inflačnú špirálu ďalej roztáčať.

Niektorí štátni zamestnanci (napríklad sudcovia) sú natoľko nezávislí, že ich platy neurčuje štát, ale sú vypočítavané z priemernej mzdy. Toto sa prejaví v roku 2024, takže v žiadnom prípade im netreba pridávať. Pretože niektoré náklady stúpajú viac (energie a pod.), viem si predstaviť priemerný nárast výdavkov nie o 10% ale až o 20% oproti rokom spred pandémie.

Platy učiteľov v nezreformovanom školstve či zdravotníkov v deravom zdravotníctve asi bude nevyhnutné zvýšiť viac ako o 10%. Téza ZKH, že potrebujeme viac učiteľov je dosť skreslená. Jedno číslo nemôže vyjadriť to, že na východe máme veľa učiteľov, čo si žijú dobre a treba zlučovať školy a v Bratislave učia len manželky IT-čkárov a nadšenci, lebo z toho platu nevyžijú. A nedostatok učiteľov nie je v každom predmete - keď bude ruštináčka učiť matematiku dopadne to horšie, ako keď učila angličtinu.

V školstve by sa zvýšenie financií malo diať formou zvýšenia mzdového normatívu na žiaka. Prevádzkový normatív je niečo, čo sa stará do hospodárenia vlastníkov so svojimi školami, čím sa nevytvárajú dostatočné motivácie pre optimalizáciu siete škôl či dlhodobé investície do zníženia energetickej náročnosti. Je to však téma na inú diskusiu, celkový nárast výdavkov v školstve o 20% je opodstatnený.

V prípade zdravotníctva by štát mal za svojich poistencov platiť aspoň 5% priemernej mzdy, ale nedotovať "jednorazovo" štátnu poisťovňu či štátne nemocnice.

Ak sa teda pozrieme na rozpočty z rokov 2018 a 2019, tak vidno, kde dochádza k extrémnemu nárastu výdavkov na predvolebnú korupciu. Údaje sú v miliónoch eur, zdrojom dát pre rozpočet na rok 2023 je návrh predložený do NRSR.

Porovnanie rozpočtov 2023 a pred pandémiou

Niektoré kapitoly mali medzi rokmi 2018 a 2019 podivuhodné zmeny, tak som tam navrhol také číslo, ktoré sa mi zdalo rozumné. Napríklad nárast výdavkov na obranu považujem za rozumný, je tu však otázka, ako sa tieto peniaze minú - robiť si ilúzie, že armáda funguje, lebo počas pandémie pomáhala realizovať Matovičove atómovky je podľa mňa chybný, na druhej strane do peňazovodov v armáde sa žiaden novinár nerozumie, takže ani ja neviem, či budú navýšené výdavky použité na niečo zmysluplné.

Ak teda chceme jedno číslo, tak nárast výdavkov štátneho rozpočtu oproti priemeru za predpandémiové roky je 109%. Ak pripustíme, že prirodzená inflácia eura ako aj dodatočne zvýšené ceny energií oprávňujú štát k výdavkom o 20% vyšším ako bol priemer za roky 2018 a 2019, tak nárast (teda míňanie a nie pomoc ľuďom) je o 74% !

Keďže časť výdavkov je "krytá" peniazmi z eurofondov, tak som ešte porovnal časti výdavkov, ktoré išli mimo peňazí z EÚ.

Porovnanie rozpočtov mimo výdavkov z EÚ

Oproti predchádzajúcej tabuľke sú teda menšie nárasty pre Remišovú a Kollárové byty. Ale aj v týchto položkách sa zvyšuje viac ako je zdravé. Bezdôvodný nárast výdavkov o 47% predstavuje v absolútnych hodnotách sumu 8 767 900 000 € (čo je viac ako 265 000 000 000 SKK za jeden rok). Na každého obyvateľa je to nárast dlhu o viac než 1 600 €. A ak nebudú voľby budúci rok, bude túto sumu musieť Igor Matovič v rozpočte na rok 2024 ešte prekonať, inak bude sám cynikom a asociálom.

Štátny rozpočet na rok 2023 je paškvil, ktorý nás zadĺži len preto, aby umožnil bezprecedentnú predvolebnú korupciu vládnych strán a ich podporovateľov zo strany opozície. Spôsob ako SMER, Hlas a Tarabofašisti podporili dôchodkovú deformu, ktorá má len jednu malú pozitívnu vec a to zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, ukazuje, že tento rozpočet môže byť schválený.

Ak by sa tak stalo, čaká nás ťažké obdobie. Výhľad nášho ratingu je negatívny a úroky, za ktoré si na Igorove atómovky celé Slovensko (čiže nie len jeho 4% verných) bude musieť požičať budú rásť do nebezpečných výšok. ECB bude skôr zachraňovať Taliansko ako nejaké Slovensko, takže uvidíme, ako sa z jadra EÚ dostaneme na maďarský okraj.