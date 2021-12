Tirolsko krížom krážom - niekoľko tipov čo sa oplatí v Tirolsku vidieť

Kde bolo, tam bolo...

Tirolsko je oblasť v Alpách, ktorá na nachádza v západnom Rakúsku a v severnom Taliansku. Táto oblasť bola historicky označovaná ako Tirolské kniežatské grófstvo, bola súčasťou Svätej ríše rímskej , Rakúskej ríše a Rakúsko-Uhorska , od svojho vzniku v 12. storočí až do roku 1919.

V roku 1919, po prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska (na základe zmluvy zo Saint-Germain) bola rozdelená na dve samostatné administratívne časti. Jedna sa stala súčasťou Rakúska a druhá súčasťou Talianska.

Mapa Tirolsko (zdroj: www.wikimedia.org)

Rozčlenenie na rakúsku a taliansku časť asi nebolo šťastným riešením a vyvolalo aj napätia a spory. Občas sa tento problém vynára ešte aj v súčasnosti. Aj napriek dlhému časovému obdobiu sa objavujú snahy a politické tlaky napríklad ohľadne získania rakúskeho občianstva pre ľudí žijúcich v talianskej časti Tirolska.

Nuž, odkiaľ začať v našom putovaní? Najlepšie bude začať pekne po poriadku, v hlavnom meste Tirolska v Innsbrucku.

Innsbruck

Innsbruck je hlavným mestom Tirolska. Je to krásne starobylé mesto s fantastickou kulisou alpských končiarov. Sú akoby súčasťou mesta a dávajú mu nezvyčajný vzhľad.

Ulicami Innsbrucku (zdroj: Ivan Verner)

Ulicami Innsbrucku (zdroj: Ivan Verner)

Mesto má za sebou asi 800 ročnú históriu. Po dlhé roky ho obývali Habsburgovci, cisár Maximilián I. Habsburský si sem dokonca presunul svoje sídlo. V rokoch 1964 a 1976 sa tu konali Zimné olympijské hry.

Zámok Ambras (zdroj: Ivan Verner)

Park v okolí zámku Ambras (zdroj: Ivan Verner)

K dominantám mesta patrí lyžiarsky mostík Bergisel. Bol novopostavený v rokoch 2001 až 2002 podľa návrhu Zahy Hadid.

Skokanský mostík Bergisel v Innsbrucku (zdroj: Ivan Verner)

Innsbruck - skokanský mostík (zdroj: Ivan Verner)

Goldenes Dachl – Zlatá strieška. Strieška je pokrytá 2738 plátkami zlata a je ňou nadkrytý gotický balkón. Mala slúžiť cisárovi Maximiliánovi I. na sledovanie zápasov na námestí. (zdroj: Ivan Verner)

Z Innsbrucku naša cesta vedie do hotela neďaleko Seefeldu. Seefeld in Tirol bolo pôvodne starou farmárskou dedinou, teraz je to významné turistické stredisko, ktoré sa nachádza asi 17 km od Innsbrucku.

Do hotela ideme strmou cestou s mnohými serpentínami a vzhľadom na okolité lesy mám pocit, že ideme do hotela na konci sveta. Keď v hoteli pozerám na mapu okolia s prekvapením zisťujem, že táto cesta vedie až k horskému hraničnému priechodu s Bavorskom – neďaleko môjho obľúbeného bavorského Garmisch-Partenkirchen.

Pohľad na hotel neďaleko Seefeldu (zdroj: Ivan Verner)

Kufstein

Kufstein je krásne historické mesto ležiace na brehu rieky Inn neďaleko Innsbrucku. Mesto je obklopené pohorím Kaiser.

Ulicami Kufsteinu (zdroj: Ivan Verner)

Uličkami Kufsteinu (zdroj: Ivan Verner)

Pevnosť Kufstein (zdroj: Ivan Verner)

Najznámejšou pamiatkou Kufsteinu je pevnosť Kufstein, ktorú určite neprehliadnete, pretože sa týči nad mestom a je veľmi dobre viditeľná aj z diaľnice. Do pevnosti sa môžete dostať aj panoramatickou lanovkou.

Lanovkou na Pevnosť Kufstein (zdroj: Ivan Verner)

V pevnosti je zaujímavé múzeum a atrakciou je najväčší vonkajší organ na svete s názvom Heroes' Organ. Zvuk, ktorý vytvára tento nádherný organ, sa nesie celým mestom.

Veža v pevnosti Kufstein (zdroj: Ivan Verner)

Pohľad na mestečko Kufstein z pevnosti Kufstein (zdroj: Ivan Verner)

Slávnostný pochod v Kufsteine (zdroj: Ivan Verner)

Slávnostný pochod v Kufsteine (zdroj: Ivan Verner)

Wattens – Čarovný svet Swarovského krištáľov

Malebné tirolské mestečko Wattens je už 126 rokov sídlom rodinného koncernu rodiny Swarovski.

Pohľad na výrobný závod Swarovski - Wattens (zdroj: Ivan Verner)

Výrobný závod Swarovski (zdroj: Ivan Verner)

Zakladateľom spoločnosti Swarovski bol Daniel Swarovski. Narodil sa v roku 1862 v Jiřetíne pod Bukovou v Čechách, neďaleko Jablonca nad Nisou. Vyučil sa za umeleckého sklára a neskôr odišiel do Paríža a do Viedne. Inšpirovaný miestnymi majstrami a možnosťami elektrickej energie tu skonštruoval brusičský stroj. V roku 1892 si stroj nechal patentovať a v roku 1895 založil firmu Swarovski & Co. spolu s Armadom Kosmannom (francúzsky investor). Sídlom spoločnosti sa stala tirolská dedina Wattens. Dôvodom lokalizácie vo Wattens bola výdatnosť vodných prameňov v tejto oblasti, pomocou ktorých získavali elektrickú energiu, potrebnú na pohon brusičských strojov.

Pred vstupom do Múzea Swarovski (zdroj: Ivan Verner)

Areál Múzea Swarovski - obláčiky zdobené swarovského krištáľmi (zdroj: Ivan Verner)

Veľkolepé múzeum Swarovski (Swarovski Kristalwelten) bolo otvorené v roku 1995, keď spoločnosť Swarovski oslavovala 100. výročie založenia spoločnosti. Múzeum je lokalizované v blízkosti sídla spoločnosti - v mestečku Wattens.

Ovečky v areáli (zdroj: Ivan Verner)

Na múzeum majú návštevníci rôzne názory, niekto ho označuje ako obrovský gýč, iní návštevníci sú nadšení a veľmi sa im to páči. My sme vo Wattens boli viackrát a vždy sa tam rada vraciam. Páči sa mi lokalizácia uprostred krásnej tirolskej prírody, páčia sa mi ligotavé expozície.

Brennerský priesmyk

Z Innsbrucku naša cesta pokračuje do talianskej časti Tirolska cez Brennerský priesmyk. Tento priesmyk nepatrí ku tým serpentínovým a adrenalínovým priesmykom. Je pomerne dobre prístupný a možno práve preto patrí ku najviac využívaným priesmykom do Talianska. Po ceste prechádzame mostom Europabrücke, ktorý sa nachádza neďaleko Insbrucku So svojou výškou 180 metrov a dĺžkou 820 metrov bol po dokončení v roku 1963 oslavovaný ako stavebné veľdielo.

Most Europabrücke - spojnica medzi rakúskou a talianskou časťou Tirolska (zdroj: Ivan Verner)

Most Europabrücke - pohľad zhora na kolosálnu stavbu (zdroj: //www.waagnerbiro-bridgesystems.com/)

Vchádzame do talianskej časti Tirolska a táto časť nás víta množstvom viníc na svahoch a rozľahlými ovocnými sadmi. Milujem túto krajinu a neviem sa vynadívať na množstvo ovocných stromov a vinohradov. Sem – tam sa objaví na kopci nejaká fotogenická zrúcanina hradu.

Cestou do Bolzana (zdroj: Ivan Verner)

Bolzano

Postupne prichádzame do Bolzana. S úsmevom vravievam, že Bolzano je Innsbruck na taliansky spôsob. Veľmi sa mi tieto mestá zdajú byť podobné – len tá kulisa alpských končiarov v Bolzane chýba.

V centre Bolzana - pohľad na kostol Duomo Maria Assunto (zdroj: Ivan Verner)

Mesto je známe aj vďaka South Tyrol Museum of Archeology, kde je vystavená múmia alpského ľadového muža Ötziho – staršia ako 5000 rokov. Múmia bola objavená v roku 1991 v Ötztalerských Alpách.

Bolzano - svojim štýlom pripomína Innsbruck (zdroj: Ivan Verner)

Ulicami Bolzana (zdroj: Ivan Verner)

Bolzano je atraktívne a v ročnom rebríčku kvality života v talianskych mestách za rok 2020 za umiestnilo na prvom mieste za kvalitu života spolu s Bolognou.

Bolzano - kopce nad mestom tvoria krásnu kulisu (zdroj: Ivan Verner)

Bolzano (zdroj: Ivan Verner)

Passo Stelvio

Jazda vysokohorským priesmykom Passo Stelvio patrí ku mojim najkrajším cestovateľkým zážitkom. Ide zároveň aj o hraničný priechod medzi Talianskom a Švajčiarskom. Jeho nadmorská výška je 2758 m nm. Cesta je veľmi adrenalínová – je na nej 60 ostrých zákrut s výškovým prevýšením 1525 m. Cesta je otvorená od júna do septembra, ale v prípade snehovej nádielky aj v tomto období je neprejazdná.

Passo Stelvio (zdroj: Amcs1983 – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, - www.wikimedia.org/)

Je to druhý najvyšší spevnený horský priesmyk v Alpách.

Vrátime sa ešte naspäť do Rakúska k ďalšiemu horskému priesmyku.

St. Anton am Arlberg a Arlberg Pass

Sankt Anton am Arlberg poznajú hlavne lyžiari. Je to vychytené lyžiarske stredisko s množstvom lanoviek a vlekov a s bohatou lyžiarskou históriou. V roku 2001 bolo hostiteľom Majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní. V lete je obľúbeným turistickým strediskom. Okolo tohto krásneho strediska sme viackrát prechádzali a som presvedčená o tom, že keby nenastala táto hrozná COVID doba, tak by sme už iste boli toto krásne miesto navštívili. Je to totiž jeden z mojich cestovateľských snov.

Na svahoch južne od St. Anton am Arlberg turisti môžu nájsť „červené more“ – najmä v júni a júli. Je to spôsobené množstvom alpských ruží (druh rododendronu), ktoré tu kvitnú a vytvárajú dojem kvetinového plameňa (zdroj: Zdroj: www.austriadirect.com)

Cestou do Švajčiarska prechádzame okolo tejto oblasti obvykle tunelom Arlberg. Tunel má takmer 14 kilometrov a je najdlhším rakúskym tunelom. Jeho výstavba bola ukončená v roku 1978. Stalo sa nám pri našej ceste, že tunel bol dočasne uzatvorený a vtedy sme išli náhradnou horskou cestou – cez horské sedlo Arlberg Pass.

V horskom sedle Arlberg Pass (zdroj: Ivan Verner)

Arlberg Pass - Tirolsko (zdroj: Ivan Verner)

Krásny pohľad zhora na Arlberg Pass (zdroj: https://www.roadstodrive.com/)

Arlberg Pass je vysokohorský priesmyk v nadmorskej výške 1 793 m n.m., ktorý sa nachádza medzi Vorarlberskom a Tirolskom. Priesmyk je hlavnou spojnicou medzi Bodamským jazerom vo Vorarlbersku a Innsbruckom v Tirolsku. Keďže táto cesta musela v minulosti zabezpečovať všetku dopravu zo západu na východ pred otvorením tunelov je pomerne široká a dobre zjazdná.

Krátke zastavenie - Arlberg Pass (zdroj: Ivan Verner)

Jazda týmto priesmykom je zážitkom nielen pre adrenalínových vodičov. Nádherná krajina a krásne vyhliadky zostanú ako cestovateľské spomienky, na ktoré sa nezabúda.

V tirolskom hoteli nás príjemne prekvapil slovenský personál :-) (zdroj: Ivan Verner)

A takto by sme mohli chodiť krížom krážom po Tirolsku a navštevovať krásne miesta ešte veľmi dlho. Tirolsko je srdcom Álp a za srdce chytí asi každého návštevníka.

Ťažká COVID doba, ktorú momentálne žijeme, nám k cestovaniu nepraje a ja osobne si želám len jedno - nech to v zdraví prežijeme.