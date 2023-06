Marek Hamšík i vårt lag

Síce už pred dvoma rokmi, ale na Slovensku sa mu dosiaľ nedostalo pozornosti. „Marek Hamšík v našom tíme“ – to je po švédsky refrén pesničky s rapom, diskohudbou a oslavným chorálom.

Text napísal a naspieval švédsky komik, standupista a nadšený futbalista Viktor Klemming, ktorý si v klipe aj zahral Hamšíka s typickým „čírom“. Hudbu zložil hudobník Rasmus Gozii. Išlo o reakciu na prekvapivý prestup Hamšíka ako futbalovej ikony a bývalého kapitána SSC Neapol do nevýrazného švédskeho klubu IFK Göteborg v marci 2021. Medzi miestnymi fanúšikmi to vyvolalo doslova ošiaľ. Oslavný klip s rôznymi humornými narážkami vyjadruje nádej, že pomôže klubu porážať súperov a snáď aj vyhrať titul (a popri tom bude baliť dievčatá).

Hamšík sa však v IFK len chcel rozohrať pred majstrovstvami Európy a odohral zaň iba šesť zápasov. Strelili jeden gól, ten však stál za to a ocenili ho ako najkrajší v celej švédskej ligovej sezóne.

Klemming v klipe na úvod použili záber z tlačovej konferencie, kde legendárny hráč pred predchádzajúcim prestupom do čínskeho klubu odpovedal slovenským novinárom na otázku, či má zmysel učiť sa čínštinu. Švédsky vtipkár to v anglickom preklade zamenil za otázku, prečo, preboha, ide práve do Švédska. Fingovanú Hamšíkovú odpoveď si preložte sami. :)

Hamšíkova švédska gólová delovka (prvá v poradí):