Sila vášho hlasu: Ako v komunálnych voľbách preveriť kandidátov a ako legálne bojovať proti nefunkčnej samospráve
Blížiace sa komunálne voľby 2026 nie sú len formálnym politickým rituálom. Sú momentom, kedy do svojich rúk dostávame priamu moc rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať naše prostredie, v ktorom denne žijeme, vychovávame deti, starneme. Na úrovni obcí a miest sa nerozhoduje o abstraktnej globálnej politike, ale o dopravnej infraštruktúre, bezpečnosti ciest, kvalite pitnej vody, fungovaní škôl/škôlok a dostupnosti zdravotnej či sociálnej starostlivosti. Práve preto by malo byť našou najvyššou prioritou voliť odbornosť, čestnosť a overiteľné výsledky. Ako si pred voľbami preveriť kandidátov a aké zákonné zbrane máme v rukách, ak zvolená samospráva/magistrát nefunguje.
1.Pozerajte sa na činy a nie na sľuby
Na predvolebných bilboardoch sa najlepšie stavajú vzdušné zámky. Ak kandiduje človek, ktorý už v samospráve pôsobil (starosta/primátor/poslanec), jeho najlepšou vizitkou je jeho doterajšia práca. Preto je dôležité položiť si najprv OTÁZKU
• Čo reálne vykonal pre občanov? Podporil miestnu komunitu, kultúru/šport, pomáha dôchodcom (napr. finančná podpora na stravu), zlepšila sa za jeho pôsobenia infraštruktúra. Podstatné je aké má kontakty s inými inštitúciami v obci, mikroregione/regione
• Ako pomáha v krízových situáciách? Samospráva musí pomáhať ľudom v ťažkých krízových situáciach. Je porebné sa hlavne zaujímať ako sa jednotlivý kandidáti zaujímajú o potreby slabších, seniorov, znevýhodnených občanov, mladých rodín v núdzi
2. Preverujte minulosť a hľadajte transparentnosť
Čestnosť predstavuje konzistentný životný postoj. Nie je to vlastnosť, ktorá sa v človeku prebudí mesiac pred voľbami.
DOLEŽITÁ JE OTÁZKA FINANCOVANIA
• Kto kandidáta financuje? Preštudujte si na transparentné účty kampaní. Ak sú za kandidátom skrytí sponzori s pochybnou minulosťou, je vysoké riziko, že po zvolení bude dotyčný slúžiť im, a vôbec nie občanom
• Aká je jeho profesijná história? Má za sebou úspešné projekty, alebo len sériu prešlapov, káuz a podvodov na ľuďoch
3. Vyvodzujme dôsledky: Nekalá práca nesmie prejsť mlčaním
Samospráva, v ktorej pracovný personál nepracuje čestne, môže napáchať obrovské škody. Ekonomické podvody ako aj predražené zákazky oberajú komunitu o peniaze, ktoré následne chýbajú v iných sektoroch (napr. školstve či zdravotníctve).
Najvážnejšie sú však environmentálne a zdravotné dôsledky – ignorovanie čiernych skládok, zanedbávanie kvality pitnej vody, tolerovanie toxického znečisťovania ovzdušia priamo ohrozujú životy obyvateľov.
Ako voliči musíme ukázať pamäť a nezabúdať na dané negatívne udalosti v samospráve/meste. Ak kandidát v minulosti zlyhal alebo svojou nečinnosťou a neodbornosťou sa dopustil poškodenie zdravia občanov, alebo zapríčinil aj smrť občana jediným správnym vyvodením dôsledkov je NEVOLIŤ HO. Naša zodpovednosť sa nekončí len vhodením lístka do volebnej urny. Kontrolovať a pozerať na prsty predstaviteľom samosprávy je potrebné počas celého volebného obdobia (t.j. celé štyri roky.)
Ako zákonne zakročiť proti nefunkčnej samospráve?
Ak máte podozrenie na korupciu, nečinnosť alebo nekalú prácu úradov, legislatíva Slovenskej republiky vám dáva do rúk silné nástroje. Nemusíte sa len nečinne prizerať.
• Právo na informácie (Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám):
Obec vám musí na základe takzvanej „infožiadosti“ sprístupniť zmluvy, faktúry, zápisnice aj rôzne rozhodnutia. Ak máte podozrenie na predražený tender či nelegálnu skládku, vyžiadajte si potrebné dokumenty. Samospráva je zo zákona povinná odpovedať spravidla do 8 pracovných dní.
• Podávanie podnetov a sťažností (Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach):
Ak samospráva porušuje právne predpisy, nekoná riadne, prípadne jej nečinnosťou dochádza k ohrozeniu zdravia či majetku, máte právo podať oficiálnu sťažnosť. Obec ju následne musí prešetriť a do 60 pracovných dní vás písomne informovať o výsledku ako aj prijatých opatreniach na nápravu.
• Petície a priama účasť (Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve):
Ak starosta či poslanci ignorujú verejný záujem (napr. majú v pláne povoliť výstavbu nebezpečnej prevádzky v blízkosti obydlí), zorganizujte petíciu. Ak petíciu podporí dostatočný počet obyvateľov, obecné zastupiteľstvo sa ňou musí na svojom zasadnutí zaoberať a výsledok verejne prerokovať.
• Účasť na zastupiteľstvách:
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú podľa Zákona o obecnom zriadení vždy verejné. Máte právo na nich sedieť, sledovať, ako jednotliví poslanci hlasujú, taktiež požiadať o slovo v rozprave, ak máte podozrenie s ich nekalou prácou tak ich môžete priamo konfrontovať pred verejnosťou a kamerami.
Podnet na prokuratúru a NKÚ:
Ak obec priamo porušuje zákon, schvaľuje nezákonné všeobecne záväzné nariadenia (VZN) alebo netransparentne nakladá s majetkom, môžete podať podnet na príslušnú okresnú prokuratúru na preskúmanie zákonnosti postupu obce, prípadne poslať podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).
Úvaha na záver: Samospráva je zrkadlom našej náročnosti
Komunálna politika je nám najbližšie. Susedia volia susedov. Práve preto by sme nemali podliehať apatii a tolerovať prešľapy len preto, že ide o známych. Nekúpme si svoj hlas za predvolebný guláš ani za pekný úsmev na letáku. Pýtajme sa kandidátov nepríjemné otázky. Vyžadujme argumenty, fakty a dôkazy. Naša obec či mesto budú len také čestné a bezpečné, akých náročných a bdelých občanov majú. Volebným dňom sa naša občianska povinnosť nekončí, ale začína.