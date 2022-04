Rehabilitované učiteľstvo... (Z cyklu Korona, odhaľovateľka obecná)

Rehabilitované učiteľstvo...

... lebo korona prinavrátila hodnotu učiteľom. Tiež pedagogickému systému umožnila aspoň čiastočne požívať ocenenie, ktoré si zaslúži a rodičom umožnila lepšie rozumieť aj výchovno-vzdelávaciemu procesu, aj ich deťom.

Pred pandémiou bolo súčasťou národného folklóru kritizovanie učiteľov a školstva. Rodičia boli presvedčení, že učitelia naučili málo ich dieťa, že ho nedoceňujú, že sú voči nemu zaujatí, že sa mu málo venujú. Rovnako, že učitelia majú tri mesiace prázdnin, či, že vyučovacia hodina trvá štyridsaťpäť minút, no učitelia majú platených celých šesťdesiat minút. Aj to, že ich učiteľka je zakomplexovaná, šikanujúca a nemala schopnosti vyštudovať niečo lepšie. Alebo to, že učiteľ matematiky na základnej škole nepotrebuje vedieť z matematiky viacej, než učivo ktoré preberá, teda že nepotrebuje mať vysokú školu, vlastne ani strednú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A potom sa to stalo! Počas týchto pľujúcich mienok prišla pandémia korony a následná karanténa. Deti/žiaci zostali doma s rodičmi, tí ich mali pri sebe nielenže každú sekundu dňa, ale stali sa ich akýmisi učiteľmi. Súkno, ktoré ako obal zahaľovalo školstvo sa stiahlo a pred rodičmi sa objavili neoblažujúce zistenia.

Zistenie, že ich deti nie sú také šikovno-prešikovné, schopno-preschopné a bezpochyby nadané na všetko, ako zo sporadického výronu kreativity ich babičky každému rozprávali. Zistenie, že deti nie sú ani zďaleka také nadšené do učenia, ako sú nadšené do hrania videohier. Zistenie, že deti nie sú také poslušné, ako si rodičia želajú a nesprávajú sa tak, ako očakávajú. Zistenie, že učitelia robia viacej, než len otupene diktujú poznámky. Zistenie, že rodičia sami neovládajú mnoho látky zo základnej a strednej školy, aj keď im to nebráni pranierovať učiteľov.

Ešte som neskončil, lebo karanténa a učenie deti doma rodičmi prinieslo ďalšie zistenia. Zistenie, že deti nemajú až takú dobrú pamäť a logické myslenie, ako rodičia vo svojich túžbach mienili. Zistenie, že deti sa nedokážu dlhšie sústrediť na učenie a už vôbec sa nedokážu sústrediť tak dlho, ako na pozeranie videí. Zistenie, že deti ozaj potrebujú niekoho nad sebou, kto ich motivuje, kontroluje, kto má odborné plus pedagogické vedomosti a kto sa im profesionálne venuje.

A ani teraz som neskončil, lebo učenie deti rodičmi poukázalo na ďalšie zistenia. Zistenie, že rodičia nevedia ako deti motivovať, ako látku vysvetliť, ako a prečo ju opakovať, no aj tak sa cítia kompetentní, lebo tieto záležitosti považujú za banálne. Zistenie, že nevedia ako deti posudzovať, hodnotiť a známkovať, plus nepoznajú výhody a nevýhody toho, hoci vedia ako posudzovať školstvo, politiku, náboženstvo, šport, vlastne všetko. Zistenie, že učenie neprebieha samovoľne, ale je to potutvárny a premyslený proces.

Rodičia sa na chvíľu stali učiteľmi a ich dom/byt sa stal školskou triedou, takpovediac laboratóriom. V tom čase sa ľahkovážne-ťažkotupé mienky rodičov stretli s aktuálnou realitou a znôška mnohých fikcií skončila nie nepodobne mydlovej bubline.

Demonštrovalo sa, že učenie je náročné a zodpovedné zadanie. Navyše to, čo rodičia zažívali s jedným dieťaťom, učiteľ v škole musí znásobiť dvadsiatimi piatimi (aj keď teraz zveličujem, lebo učiteľ je profesionál). Hoci korona priniesla neúrekom mizerných vecí, predsa len nezámerne prinavrátila hodnotu pedagogickému systému.

Podaktorým rodičom domáce vyučovanie privodilo zistenie, že ich deti, ich potomkovia zaslúžene nepatria medzi prvotriednych; ba mohli mať aj kyslastý pocit, že dokonca nemusia byť ani druhotriedni. A rodičia v deťoch, ako v zrkadle, mali možnosť zhliadnuť vlastnú nízkosť; nízkosť ich názorov, schopnosti a osobnosti.

Domáce vyučovanie rodičom ’krem toho privodilo zistenie akou fatalizujúcou chybou je odstrkávať pedagogiku (výchovu a vzdelávanie) medzi bezvýznamné, podceňované a intuitívne záležitosti.

Rodičia, hĺbkomerači školstva vytriezveli z poloilúzií, z poloutópií. Nádejam sa, že si to podržia v pamäti aspoň pár mesiacov.