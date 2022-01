Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE!

Skôr, ako poviem dôvody, skúsme si predstaviť takúto modelovú situáciu – Slovensko by malo nejaký – politický, vojenský, ekonomický - záujem v inej krajine. Čo by sa asi dialo? Predpokladám, že by bol pripravený návrh zmluvy s danou krajinou, ktorý by bol podrobený širokej, dôkladnej diskusii s jej predstaviteľmi, s vládou, ale aj s opozíciou, aby sme získali čo najväčšiu podporu a vedeli, že zmluva je akceptovaná celým politickým spektrom (alebo aspoň jeho väčšinou). Mali by sme čisté, úprimné úmysly, preto by pre nás nebol problém diskutovať s politikmi z rôznych táborov a vedeli by sme, že zmluva je výhodná pre obidve strany. A teraz k USA.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo nepodporím obrannú dohodu s USA?

Nie je to kvôli samotnému obsahu, nakoniec, dohoda ešte nebola predložená do NR SR a je k nej veľa pripomienok. Nepodporím ju preto, že už samotný proces jej prijímania a schvaľovania je od základu zlý a nedôveryhodný. Na pripomenutie: Američania v minulom volebnom období presvedčili Fica aj Pellegriniho o potrebe obrannej dohody so SR, obidvaja spomínaní vtedy podporovali tento „pakt“ s USA. Dnes to znie až neuveriteľne, keďže práve oni sú hlavnými odporcami dohody, ale je to tak. Dohodu vtedy zarezal Andrej Danko. Nerozumiem, prečo ich Američania nepresvedčili aj teraz, prečo sa nesnažili dostať ich na svoju stranu, nezískali ich podporu pre zmluvu...? Mám neodbytný pocit, že Američania si neurobili poriadne svoju robotu a, ako som to popísal v príklade v úvode článku, nerokovali so širším politickým spektrom (neriešim tu ĽSNS alebo Republiku), aby presvedčili nielen koalíciu, ale aj opozíciu o svojich dobrých úmysloch, o korektnosti zmluvy a jej výhodnosti pre obidve strany? Keby tak boli urobili, mohli mať dnes aj ich podporu. Môžeme sa len domnievať, prečo tak neurobili. Nemohli, alebo nechceli...?

Ministri Naď a Korčok – dôvody ich zvláštneho postupu...?

Prečo minister obrany Jaroslav Naď a minister zahraničných vecí Ivan Korčok predložili obrannú dohodu s USA do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) 14. decembra 2021, teda len pár dní pred vianočnými sviatkami, a koniec MPK určili už na 4. januára 2022? Takú fundamentálnu vec, o ktorej vedeli, že vyvoláva vášnivé diskusie v koalícii, opozícii, ale aj v širokej verejnosti, dali na pripomienkovanie počas vianočných sviatkov, kedy v kanceláriách na ministerstvách skutočne nenájdete živú dušu a dovolenkujú aj tí najväčší pracanti? Toto robili asi len najväčší vagabundi za Mečiara s jasným cieľom presadiť nejakú špinavosť pri čo najmenšej pozornosti zodpovedných, ktorí by mohli mať k tomu zásadné pripomienky. Čo viedlo našich čelných predstaviteľov k takémuto konaniu? Bol to zámer, alebo len nedocenenie dôležitosti tejto záležitosti? Nechajme špekulácie bokom. Každopádne, pokladám takéto počínanie našich ministrov za kardinálnu chybu a za neseriózne a neadekvátne jednanie k takej zásadnej dohode pre náš štát.

Američania to pos...li

Dlhodobo sa u nás veľa hovorí o rozpoltení našej spoločnosti. Rozdeľuje nás názor na očkovanie, na protipandemické opatrenia. Hádajú sa rodiny, priatelia, sociálne siete sú plné hejterov, koalícia a opozícia si ide po krku viac ako kedykoľvek predtým. Paradoxne, práve Američania mohli byť pojítkom, ktoré by našu rozhádanú a rozdelenú spoločnosť spojili, zjednotili. Ak by o zmluve rokovali nielen s tými, ktorí sú im naklonení, ale aj s tými, ktorí majú opačný názor a presvedčili ich, že ide o skutočne dobrú vec pre Slovensko, mohli dosiahnuť konsenzus v týchto časoch v našej spoločnosti nevídaný.

Záver

Aký z toho plynie záver? Existujú dve možnosti, pokiaľ ide o prístup Američanov k tejto veci. Po 1) buď si Američania NEUROBILI svoju prácu tak, ako mali a vykašľali sa na získanie podpory širokého politického spektra, alebo po 2) si Američania NECHCELI urobiť svoju prácu a rozhodli sa ísť cestou arogancie moci a presadiť zmluvu za každú cenu bez ohľadu na to, čo si o nej myslia ich oponenti, ale aj verejnosť. Či už je správne prvá, alebo druhá možnosť, zmluvu nemôžem podporiť. Nebol totiž dodržaný základný princíp každej dobrej dohody medzi priateľmi, a to, že dohoda musí byť výhodná pre obidve zúčastnené strany.