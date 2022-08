Nie je most ako most

Čo hovoríte na nový most v Hlohovci? Myslím ten, čo sľúbil postaviť aktuálny župan TTSK pred poslednými voľbami v roku 2017 a ktorý, samozrejme, nikdy nikto neuvidí. Prečo? Pretože ako veľa iných vecí, aj toto bol iba jeden z marketingových podvodov ľudí z prostredia OĽANO, ktorého je aktuálny župan zakladateľom (hoci dnes by sa najradšej k tomu nepriznával) spolu s jeho bratrancom Igorom Matovičom. Kam a ako vedie víťazné hnutie túto krajinu všetci vidíme. A kam a ako vedie aktuálny župan Trnavský samosprávny kraj o tom budem postupne blogovať. Ponúknem aj môj pohľad na vec a názor na možné riešenia. Dnes teda o mostoch v Hlohovci. O tom NOVOM sľúbenom a tom STAROM zatvorenom.

Nový most v Hlohovci Jozef Viskupič nikdy nepostaví. Už len preto, že o chvíľu končí a veľa času mu nezostáva. A naviac, s jeho amatérskym a neprofesionálnym prístupom k riešeniu problémov skomplikoval život všetkým obyvateľov a návštevníkov Hlohovca ale aj širokého okolia tým, že narýchlo musel zatvoriť aj most STARÝ, teda jediný, ktorý zabezpečuje dopravnú obslužnosť mesta aj okolia.

Celkom jasné sú dve veci. Prvá sa týka sľubu nového mosta. To bola len finta na voličov, úplne nereálny sľub, ktorý župa zo svojimi rozpočtovými možnosťami nedokáže bez pomoci štátu zrealizovať. Ešte aj v tomto prípade však šťastie stálo na strane aktuálneho župana, pretože ich hnutie OĽANO sa stalo vládnym a dokonca s ústavnou väčšinou. Bratranec Matovič sa stal premiérom, a všetci sme v priamom prenose museli sledovať ako s hanbou musel opustiť svoje kreslo a nastúpil na post ministra financií. Stále dosť na to, aby župan našiel podporu pre svoj sľúbený most. Kto mal kedy v histórii lepšie podmienky na získanie financovania takéhoto projektu? Vieme čo je výsledkom. Nový most sa postupne rozplynul v návale eufórie z pocitu víťazstva a moci. A veľmi rýchlo ho nahradil marketing o starom moste, aby sa myseľ oklamaného voliča sústredila na iný problém a to most starý, čo bola mimochodom iná predvolebná téma. Heslo „makáme ďalej“ by som v tomto prípade nahradil heslom „klameme ďalej“. O tom bude tiež viac aj v iných blogoch, kedy jasne preukážem, že iné sa aktuálne na trnavskej župe prezentuje a iné je pravda.

Jasná je však aj druhá vec. Tá sa týka stavu STARÉHO mosta. Aby som bol objektívny, za ten nie je zodpovedný len aktuálny župan ale aj jeho predchodcovia a pred nimi štát, ktorý delegoval na samosprávne kraje mosty a cesty s obrovským modernizačným dlhom, ktorý sa bez dofinancovania štátom nedá zvládnuť. To je FAKT. S tým bude zápasiť v nerovnom súboji každý kto vyhrá voľby. Ale zatiaľ iba Viskupič pred voľbami suverénne vyhlasoval, že „županovi nič nie je nemožné“. Vidíme! Z môjho pohľadu je férové ľuďom povedať vždy pravdu. Považujem za dôležité neklamať voličov, nesľubovať nereálne veci len preto, že sa im to páči a potom, keď už je jasné, že išlo o klam a lacný marketing vytvárať ilúziu o tom, že sa to robí dobre a správne, aj keď opak je pravda.

Aktuálny župan začal riešiť problém s mostom neskoro. Pripravili nekvalitnú projektovú dokumentáciu vychádzajúcu z nedostatočných východiskových podkladov a následkom toho je časové oneskorenie a stav aký vidíme dnes. Most zatvorili núdzovo, narýchlo, bez adekvátnej pripravenosti a akýchkoľvek alternatívnych riešení. Ide tu o aroganciu moci. U mňa je na prvom mieste komunikácia s územím – starostami a primátormi a samozrejme odborníkmi. Až do zatvorenia mosta s nikým neprebiehala odborná aktívna komunikácia ani kvalitná príprava a tu je výsledok. Provizórne riešenia, núdzové obchádzky, nekvalitné značenie, rizikové situácie, ktoré na moste vznikajú pri jeho provizórnom spojazdnení pre peších a nemotorových účastníkov dopravy a podobne.

Z môjho pohľadu sa mala venovať väčšia pozornosť kvalitnej projektovej príprave, zisteniu skutkového stavu nie od stola ale reálne na mieste. Ak by sa to tak robilo, zistili by sme vážnu statickú poruchu už dávno a nie až na začiatku opravy po niekoľkých rokoch. V prvom rade však a to chcem zdôrazniť – neohrozovali by sme niekoľko rokov životy a zdravie ľudí, ktorí počas tejto doby chodili po moste v havarijnom stave. Na to sme teraz akoby na rýchlo chceli zabudnúť. To je vážna nezodpovednosť, ktorú sme len tak prehliadli bez vyvodenia zodpovednosti. Chcem veriť tomu, že to bola iba nezodpovednosť a neznalosť správnosti postupu a nie ďalší volebný kalkul, ktorý celé riešenie mosta prispôsoboval tomu, aby sa jeho slávnostné otváranie stíhalo pred ďalšími voľbami. Niekto sa však možno trošku prerátal a to čo malo vyznieť ako veľký predvolebný trhák je dnes nočnou morou aktuálneho vedenia župy, hoci v zúfalej reklame sa to snažia ešte predstaviť ako úspech. Čestnejšie by bolo povedať, prepáčte, nevieme, nerozumieme, ešte sa stále len učíme – hoci a to je moja preferencia, na volených a riadiacich pozíciách by mali byť ľudia, ktorí sú skutoční odborníci z praxe a nie tí, ktorí si manažérske funkcie len píšu na vizitku a do životopisu bez toho, aby niečo konkrétne v živote riadili alebo dokázali.

Mali byť predstavené alternatívne riešenia opravy mosta s vyhodnotením ich nákladov, rizík, plusov, mínusov a tieto mali byť s dotknutým územím pravidelne, dostatočne včas a jasne komunikované. Minimálne komunikácia alebo arogantné odpovede, že také alebo onaké riešenie sme zamietli lebo vybrali ako jediné správne neobstoja. Mali sa rozobrať možnosti ako napríklad dočasný pontónový most, jednostranné uzatvorenie mosta, kompa, nová menšia lávka, ktorý by bola lacnejšia, rýchlejšia ako veľký most a potom by zostala slúžiť ako cyklolávka, prípadne núdzový most pre vozidlá rýchlej pomoci ako napríklad lávka Mikulčice – Kopčany. Dnes nemáme dostupné dáta, aby som mohol kompetentne povedať, čo všetko a do akej hĺbky zvážili alebo nezvážili na to, aby sa našli lepšie riešenia. Keby to bola moja zodpovednosť, tak na tieto otázky by sme dnes poznali odpovede.

Teraz zostáva držať palce, aby sa starý most čo najskôr otvoril a všetky stresy spôsobené s jeho opravou mohli postupne vyprchať. Nezabudnime však, ako sa to nemá robiť! Nezabudnime ani na to, že opravený starý most nevyrieši zlú dopravnú situáciu v Hlohovci. O nový most môžeme skúsiť zabojovať z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti, EŠIF alebo štátneho rozpočtu, ak sa budeme mať na príslušných ministerstvách s kým rozprávať a bude vôľa veci potrebné pre občanov riešiť. Ak nie, budem jedným z prvých, spolu s kolegami starostami a primátormi, ktorí pôjdeme našu nespokojnosť vyjadriť v mene našich občanov a občanov nášho kraja aj formou protestných aktivít, či iných dostupných nátlakových možností v súlade s platnými zákonmi tohto štátu. Pre Trnavský kraj urobím VIAC.