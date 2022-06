Urob radosť nám!

Už len to normálnym ľuďom zvýši o pár percent tlak, lebo dobrá správa od Matoviča nikdy nebude dobrá správa pre Slovensko. No ale dodatok vo forme P.S.?

A nebojte sa, neodstúpim, až takú radosť mafii nikdy neurobím.

Pán don rytier Quijot, prosím Vás, naozaj Vám to v tej narcistickej, umartýrovanej hlavičke ešte nedošlo??? Ak nie, tak to skúsim takto polopate a berte to ako dobrú radu. Tým, že by ste odstúpil (nie, nie som taký blbý, aby som tomu čo i len na chvíľočku veril, ale niekedy sa aj zázraky dejú), tým by ste nespravil radosť mafii! Tým by ste spravil radosť zhruba 82 % občanom Slovenska. Naozaj ste taký sebestredný blb, že to nevidíte? Že nevidíte, ako škodíte? Ako naspäť doslova ťaháte Fica a spol??? Ja som naozaj veril a chvíľami ešte aj verím, že nie všetko z tej Vašej hlavy je úplná katastrofa. Že máte možno naozaj dobré úmysly. Mali ste. Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami...

Preto absolútne najlepšia správa od Vás by naozaj bola tá, že by ste v rámci dobra pre krajinu a ľudí v nej, odstúpil. Tej Vašej "mafii" je to absolútne jedno a možno by boli aj trochu smutní, lebo nikto nerobí pre nich viac, ako momentálne Vy a tá Vaša partaj. Jednoducho ste to posral na plnej čiare. A je to čím ďalej, tým horšie. Viem, že si to neuvedomujete a nikdy nebudete, lebo Vám to Vaše EGO nedovolí. To sa jednoducho nestane. Nie ste a nikdy nebudete aspoň taký chlap, aby ste si to priznal. Ale ako som už napísal, zázraky sa dejú a možno Vás raz osvieti.

Takže ešte raz - ak Vám naozaj záleží na Slovensku, na ľudoch, na tom, aby táto krajina aspoň trošku fungovala - zbaľte si svoje švestky, vypýtajte si od Pavlínky na cestu domov a dovidenia. Zbohom. Ďakujeme za kus dobre vykonanej roboty.