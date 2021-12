Prečo nás štát klame?

Išiel som si urobiť registráciu na tretie očkovanie, kliknem na stránku Národného centra zdravotníckych informácií a vyskočí na mňa HOAX. Vraj „VAKCÍNA JE SLOBODA“.

Nie je. Keby bola vakcína sloboda, naše deti by dnes sedeli v školách, my by sme sa mohli naobedovať v reštauráciách a k rodičom by sme nemuseli chodiť s lyžami. Keby bola vakcína sloboda, nepýtal by sa ma večer policajt, čo robím na ulici a kam idem. Keby bola vakcína sloboda, žili by sme naozaj slobodný život.

Som presvedčený, že vakcíny väčšinu z nás môžu ochrániť pred ťažkým priebehom covidu, a aj pred smrťou. A niektorých môžu aj zabiť. Ale vždy to štatisticky vychádza výrazne lepšie v prospech očkovania.

Len nerozumiem, prečo vláda nevyužíva všetok priestor na vysvetľovanie ľuďom, že vakcinácia ich môže pred chorobou ochrániť. Prečo štát od začiatku každý deň neinformuje, koľko ľudí očkovaných Astrou, Pfizerom, Modernou, Sputnikom či Janssenom ochorelo, je v nemocniciach, či zomrelo. Prečo štát na stránke korona.gov.sk, alebo na stránke slovenskoproticovidu.sk nezverejňuje preklady a zhrnutia zo všetkých vedeckých štúdií, ktoré sú k dispozícií. Nerozumiem, prečo občanom nedajú na tanieri všetky argumenty, pre ktoré by sa mali dať zaočkovať. A samozrejme, aj tie, pre ktoré nie.

Bola by to najlacnejšia a najúčinnejšia kampaň. A namiesto toho, aby na jedno miesto ministerstvo zosumarizovalo všetky fakty, nás straší v drahých televíznych reklamách plyšovým panákom a NCZI a dokonca aj pani prezidentka (v staršej reklame) nám hovorí, že VAKCÍNA JE SLOBODA. No nie je.

Prieskumy jasne hovoria, že vláde už neverí takmer nikto, dokonca ani jej členovia. Ale ak štát chce, aby sa ľudia očkovali, musí to ľuďom hovoriť dôveryhodná vláda. A to nemôže byť súčasná Hegerova, dôveryhodná vláda musí vyjsť zo slobodných volieb. A ak budú až v roku 2024, to už bude neskoro.