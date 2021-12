Africký mor ošípaných - klamstvá a demagógie expertov na všetko

Autora toho článku pozná celé Slovensko. Najskôr bojovník za farmárov, neskôr novinár a žurnalista, potom drobnochovateľ a pestovateľ. Kto tohto pána pozná, veľmi dobre vie, že je to obyčajný chlap. Nedokáže napísať sms bez toho, aby obsahovala 2-20 pravopisných chýb a zosmoliť taký rozsiahly článok, jednoducho nie je možné. Aj napriek tomu mu to niekto píše. Možno je to hobby, možno niečo iné, ale v zásade to len dokazuje elementárne nepochopenie toho o čom píše. A to je dnes najväčšia tragédia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ja, na rozdiel od pána autora, som strategický materiál boja proti AMO vypracoval. Dokonca som viedol expertnú skupinu na každom jednom stretnutí s verejnosťou v regiónoch. Vyslovene považujem za urážku ak sa niekto hanlivo vyjadruje k niečomu, čomu absolútne nerozumie. Na pochopenie pán autor ale nemá zásadne čas. Potrebuje bombastický nadpis, minimálne tam treba spomenúť ministrovo meno, potom nejaký milión či dva a potom vyliať kýbel špiny.

Takže skúsim tie absolútne hlúposti bod po bode vysvetliť :

Ministerstvo pôdohospodárstva vraj odmieta zverejniť, kde použili 5,2 mil. eur na boj s AMO

No v skutočnosti to zverejniť nemôže, lebo ich neminulo. Absolútne nesprávne fabulácia s jediným cieľom, prekryť rok a pol nečinnosti, keď traja králi z východu (všetci na foto) robili dvoranov ministrovi Mičovskému. Minister Mičovský totiž začínal svoj boj s AMO vtedy, keď Slovensko malo 2 (dobre čítate) okresy napadnuté touto chorobou. Čo urobili mudrlanti? Absolútne nič. No a výsledok? Dnes je 30 okresov napadnutých AMO. Minister Vlčan skutočne na Vládu SR predložil strategický materiál na boj s AMO a obsahoval aj detailný rozpočet 12 mil Eur. Keby si pán autor dal námahu, našiel by rozpočet, presne tak ako by našiel náklady na vyšetrenia, náklady na vyhľadanie a likvidáciu kadáveru, našiel by náklady na vaky, transportné boxy, chladiace boxy. Našiel by detailný rozpis zástrelného a aj to by našiel, čo by nehľadal. Materiál nikdy nebol na Vládu SR predložený v takomto rozsahu, s plným popisom nákladov a aj potrebných opatrení. Lenže to by nebol bombastický článok. A to to tu ide. Lenže v predmetnom článku sa dočítate, že smrteľnú ranu tejto chorobe vlastne zasadili oni, dvorania ministra Mičovského tým, že citujem "Opatrenia, ktoré priniesli z dielne Ministerstva v roku 2020 boli definované do viacerých krokov – zvýšenie poplatkov za odstrel diviakov, prasačia amnestia, prasačie desatoro, covidová výnimka na spoločné poľovačky, radikálne zvýšenie odstrelu diviakov, nasadenie vojenských a policajných veterinárov… ". No celkom by ma zaujímalo, akých vojenských a policajných veterinárov nasadili a kam? Čo tým básnik myslel zrejme nikto okrem neho netuší, ale dovolím si len jedinú poznámku. Počet okresov s potvrdeným výskytom AMO prvý krát prestal stúpať až po 3 mesiacoch intenzívnej spolupráce medzi ministerstvom, poľovníkmi, štátnou veterinou a okresnými úradmi + starostami a primátormi a to presne v 10/2021.

Odlovili len 53 344 ks zvery, čo je len o 5 088 ks viac oproti minulému roku (2020), v ktorom bolo ulovených 48 256ks zvery. V tomto roku (2020) neboli poskytnuté žiadne financie vlády.

Táto veta, ktorá bola hlavné motto celého článku hovorí však úplne jasne. Takže je zrejmé, že minister Mičovský na boj s AMO nedal ani cent. No možno preto stihol zamoriť pol Slovenska. Aj malé dieťa vie, že obrániť 2 okresy je podstatne ľahšie a určite bude stáť menej peňazí ako obrániť územie 30 okresov. Vie to každé malé dieťa, ale Mičovského dvorania to nepochopili, nechápu a nikdy nepochopia. Ďalšia vec je počet okresov, kde sa dalo loviť počas roka 2020 a 2021. Klesol o polovicu. V okresoch, kde je mor už identifikovaný sa sama choroba s diviačou populáciou vysporiada. Loviť sa musí intenzívne tam, kde mor nebol potvrdený, čiže v bielych okresoch. Skúsme jednoduchú matematiku :

Ak sme v roku 2021 odlovili 53 344 ks diviaka na území, ktoré je o 1/2 menšie ako bolo v roku 2020 a tam sa ulovilo 48 256 ks diviaka a ulovili sme viac, koľko je nárast lovu? 10% ak porovnáme iba počty, ale 50% ak porovnáme počty k územiu kde sa dá loviť. Takže prvý krát v histórii Slovenska sa spojili úplne všetci aby sme rozširovanie choroby zastavili a keď konečne začíname mať prvé úspechy, ozve sa najväčší odborník na ochorenia zvierat, ešte väčší odborník na veterinárnu starostlivosť a top ekonóm na Slovensku a celú prácu celého tímu, veterinárov, poľovníkov, starostov, primátorov jednoducho kritizuje a označí na neschopnosť. Pohár preteká.....

Naskytá sa otázka prečo sa Ministerstvo snaží utajiť informácie, kde a ako boli použité finančné prostriedky, ktoré im boli schválené Vládou vo výške 5,2 mil. eur???!! Pritom čísla o odstrele diviačej zvery sú zanedbateľné rozdielove s odstrelom z minulého roku, kde neboli dodatočné vyčlenené finančné prostriedky.

Nenaskytá sa žiadna otázka. Jednoducho sa pán autor nezmyselne pýtal, koľko prostriedkov bolo vyplatených poľovníckym združeniam ministerstvom pôdohospodárstva. To je celé. Ministerstvo totiž žiadne prostriedky poľovným združeniam nevypláca . Zástrelné sa vypláca podľa jasnej schémy (ktorú by našiel v stratégii, ktorú stále spomína) prostredníctvom jednotlivých regionálnych veterinárnych správ a výlučne tak, že poľovník odoberie vzorku z diviaka (podľa verejne dostupných pravidiel), označí ju, odošle na testovanie a následne požiada RVPS o preplatenie zástrelného. Tá si porovná číslo vzorky nahlásenej na zástrelné s číslom výsledku laboratórneho vyšetrenia a pokiaľ sa zhoduje, vyplatí zástrelné. Pričom je rozdielne podľa pohlavia diviaka (viac za bachyňu) a podľa toho, či je diviak pozitívny alebo negatívny. Jednoducho si autor článku ani nedal námahu oboznámiť sa s modelom podpôr, ale kritizuje a porovnáva neporovnateľné. Ak je totiž podľa neho navýšenie odstrelu o 50% zanedbateľné, nechcem vidieť jeho účtovníctvo, radšej.

Pri rozprave s poľovníkmi v regiónoch, nevedia o žiadnych prostriedkoch, ktoré by mali dostať na nákup nejakej techniky

Nuž nevedia, pretože žiaden nákup techniky nie je podporovaný. A prečo by mal? A tu už sa dostávame do zvláštneho sveta autora článku. Vláda daj, minister daj. Ak chceš aby som odstrelil diviaka, musíš zaplatiť minimálne kúpu auta (terénneho, lebo na medvedi sa zle na polovačky chodí), potom by mala vláda asi dotovať kúpu pušky, náboja, puškohľadu. Možno by to chcelo ešte príplatok za termosku, čaj, samozrejme s rumom, termoprádlo, nohavice, bundu, čapicu a samozrejme topánky a ponožky. No a neskôr, aby nebolo málo, mala by vláda zaplatiť aj čas strávený na poľovačke. Potom určite musí vláda zaplatiť vyšetrenie vzorky a isto nesmie chýbať zástrelné, lebo predsa to strelil sám pán expert. Do toho si pripočítajte chladiaci box, kde treba diviaka zavesiť kým neprídu výsledky a potom sa diviak načierno predá kamošovi. A zarobené, na úkor štátu.

Lenže pán autor, takto to možno fungovalo za Vás. Bezbrehé hlúposti, nepodložené ničím a kopec kvetnatých rečí. To, čo tu predvádzate je také klamstvo, demagógia a symfónia nevedomosti až hlúposti, že je načase aby zima skončila, zrejme sa moc nudíte. Ak sa nudíte, čítajte, alebo píšte :-) ale zásadne o tom, čomu rozumiete. Myslím si, že tých tém moc nebude.

Všetko o tom kedy a ako sa tvoril strategický materiál k AMO a čo obsahuje nájdete v článku, ktorý som napísal 19.7.2021 v čase, kedy bola stratégia boja proti AMO na stole

AMO, alebo koniec ošípaných na Slovensku? - Martin Ondráš - (blog.sme.sk)