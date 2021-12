Neposlušný strašiak

V roku 1991 založili tri štáty stredoeurópskeho priestoru formát V4. Po rozpade Česko-slovenskej federatívnej republiky sa aktérmi stali štyri štátne subjekty, ktoré navzájom spolupracovali a snažili sa o jednotnú líniu v rámci európskej integrácie. Všetky štyri krajiny vstúpili do EÚ v roku 2004 a základný cieľ bol splnený. Ako to však vyzerá po viac ako sedemnástich rokoch? Má formát V4 stále svoje opodstatnenie, a akým spôsobom je jeho aktivita vnímaná v Bruseli? Je nutné povedať že ambíciou tohto spoločenstva nikdy nemala byť akási alternatíva vzhľadu európskej integrácie. Vždy mala svoj kultúrno civilizačný zámer a stala sa akýmsi ochrancom spoločných hodnôt Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je nám ale z hľadiska globalizmu stále k niečomu prospešná?. Európska únia je matkou mnohých detí no nie všetky ju aj patrične poslúchajú a sú jej vďačné za stravu a prístrešie. Takými sú v dnešnej dobe režimy Mateusza Morawieckeho v Poľsku a Viktora Orbána v Maďarsku. Tieto dva politické režimy dosť dlhú dobu hľadajú hranice trpezlivosti EÚ a oba sa pohybujú prinajmenšom na hrane ľudských práv, alebo súdneho systému. Tieto oblasti by pritom mali v rámci svojej integrácie do EÚ rešpektovať. Pomýlené vnímanie demokracie spočíva v argumente udržania suverenity národného štátu za cenu destabilizácie kontinuity súdržnosti európskych krajín. Ďalším politikom nasledujúcim tento trend bol už teraz expremiér Andrej Babiš, ktorý svojim štýlom vedenia politiky pripomínal Viktora Orbána. U našich bratov sme nedávno boli svedkami volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu a nová vláda sa zasadila o jasné proeurópske smerovanie politiky.

Predikcie amerického experta na geopolitiku Georga Friedmana hovoria o procese rozpadu EÚ do roku 2040. Predpoveď určuje oslabenie nemeckej ekonomiky a automaticky aj akúsi stratu hegemónie tejto krajiny. Predvída aj umocnenie Poľska ako aktéra v stredoeurópskom priestore. Čo z toho sa ale skutočne môže naplniť a akú rolu v tom bude zohrávať Slovensko?

Potencionálna smutná budúcnosť EÚ spočíva v našom kolektívnom správaní, vyhodnocovaní informácií a manipulácií zo strany našich vyšehradských partnerov. To bude rozhodujúce pri uvedomovaní si dôležitosti spoločenstva EÚ, ktorej sme súčasťou.