Predznamenávam, že píšem najmä o mladých Slovákoch/Slovenkách (nech už pojem „Slovák“ znamená čokoľvek). Najprv si ujasnime, ako sa dnes označujú jednotlivé generácie:

Označenie generácie Roky narodenia Veľká generácia (GI) 1901-1924 Mlčiaca generácia 1925-1945 Baby Boomers 1946-1964 Generácia X (Boomers II) 1965-1980 Mileniáli 1981-1995 Generácia Z 1995-2010 Generácia Alfa po 2010



Hranice, ktoré sú definované rokmi narodenia, sú iba mäkké a orientačné a celá taxonómia je, samozrejme, zahmlená. Podľa tejto tabuľky som Boomer II (husákove decko).

Tak najprv…netuším, ktorí sú mladí, mne sa zdajú holobradí ešte aj tí, čo uzreli biedu sveta v požehnaných 90tych rokoch. Ale tak zhodnime sa, že „mladí“ sú generácie Z a Alpha. Čiže circa do tých 25-30 rokov.

To je dosť široký pojem. Veď veľké množstvo z nich už videlo kus sveta. Študujú, alebo pracujú v niektorej civilizovanej krajine a vedia viac, než sme my zabudli. Mnohí z nich zažili rozvody rodičov, poznajú účinky kanabinoidov, videli zlyhania a zvratky mojej generácie. Na základnej škole a od rodičov sa naučili, že najefektívnejšie je hovoriť iba to, čo chce počuť autorita (ok, nie v každej škole a rodine). Preto majú autority na háku.

Vravíte, že starajú najmä o seba a svoj výzor? Nevedia variť a postarať sa o domácnosť a o dobytok a záhradu? Tvrdíte, že podľahli morálnemu relativizmu, že pochybujú o poučkách a tradíciách predošlých generácií? Ak odpoviete trikrát áno, pripomeňte mi, z čoho sa mali poučiť a aké hodnoty si mali od nás osvojiť. Veď sme iba prežili, preplahočili sme sa zapáchajúcim bahnom mladej krajiny, ktoré sa miesilo už od nádherných čias Mečiara, LenOna blahej pamäti. Mali sme Hodnoty a Chrbát a Odhodlanie? Možno niekedy aj hej, prežili sme, ale od svojich rodičov sme to nedostali – oni museli tíško a zhrbene rešpektovať sivé normalizačné obdobie. Nenávažal by som sa do generácie Z. Poradili si v situáciách, ktoré by nás rozbili na kúsky.

Poďme radšej ku generácii Alfa. To sú tie naše decká a puberťáci a adolescenti, čo nám s prehľadom ukazujú, kde sa v kine usadiť, ako nájsť v mobile nastavenia a netušia, čo je televízia.

Vraj málo cvičia, sú drzí a majú všetko. Hrajú iba hry a nečítajú, mňamky dostanú pod nos a v škole sú nemožní. Majú málo telesnej výchovy a na všetko majú názor. Odvrávajú učiteľom a gerontom. A to v takom štýle, ktorý by nám vyslúžil vzduchom chladenú. Nepoznajú dejiny národa a myslia si, že budú Ítéčkári so zárobkom 5 000 Eur.

Ak by ste predošlý odstavec podpísali, neviete o tej generácii nič.

A ak váš podpis svieti pod vetami, čo som o nich zosmolil, musíte zodpovedať na niekoľko otázok. Nie mne, ale aspoň sebe.

Tak napríklad: Ktorá z generácií 20teho storočia ich má inšpirovať? Možno mládež telesne zdatná pre zákopy v rokoch 1914 až 1918. Možno starostlivo pripravovaná disciplinovaná omladina rokov 20tych a 30tych, propagandou a trstenicou vedená k bezohľadnému zabíjaniu. Možno „mládež nová, mládež Gottwaldova“, budovateľská, oklamaná, utierajúca krv, čo občas odkiaľsi kvapla. Alebo hádam tá, čo nechcela uhnút ruským tankom, ale musela? Alebo moja? Nedajte sa vysmiať.

Mám to šťastie, že mám blízko ku generácii Alfa. Môj syn a jeho priatelia, rozprávam a smejem sa s nimi. Nedokážete si predstaviť, akí vedia byť bystrí a empatickí. Nechápete, že sú presne, ako my. Alebo akí by sme boli, keby sme mohli vyrastať v slobode a hojnosti. Neriešia imaginárne pojmy ako „LgbtžidiaSlobodomuráriCigáni“ a tie drísty, netušia nič o tom, ako môže ktosi zakázať nejaké knihy a hudbu, ako by ich ktokoľvek mohol navliecť do uniformy, ako by im učiteľka/učiteľ mohol povedať niečo pútavé alebo nové.

A ozaj majú rešpektovať nás, starších? A učiteľov? Veď my sme práve hromadne zvolili klamára a populistickú svi..politika. A volebné lístky veľkej časti pedagógov boli nahnedlé a červené.

Nech len mladí papuľujú. Vadia vám? Vydržte, odídu, môžte si tu potom pestovať tradície a robiť poriadky.