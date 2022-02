Kde sa stratila politická trasorítka Blanár

Už štvrtý deň vraždia ruské vojská obyvateľov susednej krajiny, berú si čo im nepatrí a ich šéf sa vyhráža na všetky strany každému kto pomáha chudákom Ukrajincom. Predseda parlamentu Blanár, ktorý vymietol každú nedeľu nejakú politickú diskusiu v médiách (pritom ju vždy zanečistil floskulami, klamstvami a blahorečením Fica) je zrazu neviditeľný. Možno rozmýšľa nad diskusiou s ruským veľvyslancom v parlamente kde v servilnosti, nadbiehaní a poklonkovaniu veľkému Rusku prekonal aj trápneho kapitána Danka. Žeby už konečne pochopil, aké hlúposti rozprával pri odmietaní zmluvy o spolupráci s USA a tvrdil, že Rusko predsa Ukrajinu nenapadne? Nemyslím si to. Tento degenerovaný „politik“, profesionálny luhár a hlasná trúba SMER-u nemá doma zrkadlo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Apelujem na voličov SMER – u, dobre si pamätajte čo partia Fico, Blanár, Blaha a Kaliňák toho narozprávala na obranu imperialistického Ruska. Akému riziku nás chceli títo novodobí Biľakovia vystaviť sledovaním len svojich sebeckých záujmov. Armáda USA nenapadla Ukrajinu, ale to boli Rusi, tak ako to urobili s Československom v roku 1968. Spomeňte si na to, keď budete voliť v parlamentných voľbách. Ak ste vtedy ešte neboli na tomto svete, tak sa spýtajte svojich rodičov!