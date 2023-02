Neskutočný pokrytec Fico

On, ktorý sa spolupodieľal (aj keď krátko) na vláde tvorcov tohto nemorálneho až zločineckého systému. Tento blog nie je ani trochu obhajobou tribúna nežnej revolúcie Budaja. On najlepšie vie, či komunistom donášal alebo nie. Je to vec jeho svedomia a spôsobu ako sa s tým vysporiada. To, že ho kádruje člen zločineckej politickej strany, ktorá sledovala nepohodlných občanov, zaviedla o tom podrobnú agendu, predvolávala na výsluchy a šikanovala často slušných ľudí, je do neba volajúce svinstvo. Celkom to korešponduje s podobnou činnosťou iného komunistu, príslušníka KGB a zločinca - Putina.

Osobne nepoznám kolegu, ktorý by v časoch prekvitajúceho socializmu prišiel za príslušníkmi ŠTB a povedal "Viete, ja vám chcem donášať kompromitujúce materiály na svojich príbuzných, kolegov a známych“. Zato poznám mnoho slušných ľudí, ktorí boli k tomu prinútení. Ak chceli pracovať v dôležitej funkcii, vycestovať na zahraničnú prax, dovolenku v Juhoslávii, dostať podnikový byt, deti poslať na štúdium medicíny, zúčastniť sa rokovaní so zahraničnou firmou, atď., atď., vtedy im podstrčili pod nos zdrap hulvátskej dohody o spolupráci s orgánmi ŠTB. Niekedy sa to napríklad volalo "pokyny alebo inštruktáž k zahraničnej ceste". Niektorí to radšej zamietli, ale našli sa aj takí čo to podpísali, lebo to bolo podmienkou aby mohli robiť svoju prácu a celé sa to potom snažili odignorovať. Nie vždy to ale išlo tak, aby mohli policajtov vodiť za nos. Klamali, zavádzali, vymýšľali si, snažili sa tejto nepríjemnej povinnosti zbaviť bez toho, aby čokoľvek konkrétne uviedli.

Áno boli aj „uvedomelí udavači“, ktorí udali aj vlastnú matku, že si píše so svojou príbuznou v USA (však pán kapitán Široký). Problém je, že zväzky ŠTB sú nedôveryhodným kompromitujúcim materiálom, ktorý nič nedokazuje. Len na základe nezákonného postupu hádže do jedného vreca poctivých odborníkov, vesklákov (však pán Kollár), ambicióznych hlupákov a bezcharakterných kariéristov. Ak by mali k niečomu slúžiť, tak by to muselo byť len na základe konkrétnych dôkazov o spolupráci s ŠTB alebo porušení zákonov. V opačnom prípade je to len zahnojený materiál, ktorý vytvorili komunisti na ovládanie určitej spoločenskej vrstvy. Je veľmi smutné, že tí istí komunisti prezlečení do kabáta socialistu aj dnes používajú tieto nehodnoverné zväzky ŠTB, ktoré vytvorili oni sami na kompromitáciu svojich politických súperov. Majú to dobre vymyslené, za socializmu ich diskriminovali ako nepriateľov štátu a dnes ich diskriminujú opäť, hoci ich v minulosti práve oni do toho namočili. Systém hodný zakladateľov sovietskej KGB. Tvorcovia tohto hanebného sledovania sú pritom čistí ako svätý obrázok. My nič, my sme len tie zväzky písali, tak si hádam nemyslíte, že by sme si čosi napísali aj na seba. A ak sa predsa také čosi nebodaj aj stalo, lebo aj medzi ŠTB - ákmi bola rivalita, tak zväzky o nich sa "stratili" (však pán Mečiar)

Ficovo volanie po morálke a odvolaní ministra Budaja mi s určitou dávkou nadsázky pripomenulo jeden úryvok z piesne Karla Kryla: „vrah o morálce káže“.