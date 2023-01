Osobnosti v politike - kam sa stratili?

Preto, že takéto skutočné osobnosti nemajú záujem plytvať svojou energiou v prostredí, kde len ťažko vidia rozumné výsledky svojej práce. Kde sa namiesto odovzdávania kvality musia brodiť v bahne intríg, korupcie, intelektuálnej podpriemernosti a zbytočnej straty energie, ktorú by mohli využiť omnoho rozumnejšie. Na Slovensku sú tisícky schopných, pracovitých a úspešných vedcov, lekárov, podnikateľov, manažérov a odborníkov v rôznych profesiách, ktorým drvivá väčšina predstaviteľov politických strán nesiaha ani po päty. Prečo by táto elita národa mala odložiť zmysluplnú prácu, ktorú robia pre naplnenie profesionálnych snov a často ju prijímajú ako vlastné poslanie nielen pre seba ale aj pre spoločnosť a ľudstvo všeobecne. Áno, sú aj výnimky, ktoré sa do určitej miery obetovali a vybrali si profesiu politika s túžbou meniť spoločnosť k lepšiemu.

Politika je služba a pokiaľ ju budú robiť hlupáci, nevzdelanci, populisti, psychopati a narcisti, tak na to budeme doplácať všetci. Parlament je zasvinený „osobnosťami“, ktoré tam nemajú čo hľadať. Ich menoslov by bol pridlhý na tento blog, vieme o koho ide. Buď sú to náhodní návštevníci predvolebných mítingov na bicykli, zabávači, ktorí si mýlia parlament s televíznou šou, športovci, ktorí v sebe objavili neskutočné schopnosti riadiť spoločnosť, alebo vykladači pravého kresťanstva mávajúci zástavou boja proti všetkému čo nie je v súlade s ich chápaním inkvizítora zo stredoveku. Ale máme tam aj zástancov voľného sexu, ktorí promiskuitu považujú za prednosť a rozsievanie spermií na kačacej farme považujú za záchranu tradičnej rodiny. To sú tie nechcené „osobnosti“ v politike. Nie je nešťastím, že tam sú, ale je tragédiou, že sme si ich zvolili.

Ešte nebezpečnejšou skupinou sú vzdelaní a inteligentní chamtivci s túžbou po luxusnom živote na úkor občanov. Často sa nezastavia pred ničím a v ohrození siahajú aj ku kriminálnym metódam až vraždám. Korumpujú štátnu správu, súdnictvo, políciu a médiá. Majú plnú hubu starostlivosti o občana a pritom sú to hlavne oni, kto je príčinou jeho biedy. Táto často populistická banda bez zmyslu pre zodpovednosť potrebuje stádo ohlúpnutých alebo vychytralých voličov na to aby im dali vo voľbách svoj hlas pričom veria, že kus žvanca sa pri kŕmení zo štátneho koryta ujde aj im. Táto druhá skupina „osobností“ nepotrebuje aby im do ich „riadenia štátu“ pchali nos morálne bezúhonní a vzdelaní odborníci, preto ich v straníckych centrálach len ťažko nájdete (sú aj výnimky našťastie). Keď sa tam nejakým nedopatrením osudu objavia, tak po čase zistíte, že kamsi zmizli.

Vyzerá to tak, že nás čakajú predčasné voľby. Ako bude vyzerať Slovensko v najbližších rokoch rozhodne to, koľko si zvolíme osobností a koľko „(ne)osobností“. Na to je však treba, aby sa skutočné osobnosti o riadenie štátu aj uchádzali. Čoskoro sa budú robiť kandidátky strán, tak veľa šťastia priatelia.