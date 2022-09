Prečo nie je KDH v parlamente?

Miestna organizácia KDH v Žiline sa rozhodla podporiť v tohoročných komunálnych voľbách na post primátora v koalícii so stranou Hlas – SD známeho poslanca MZ Patrika Gromu. Tento 3- násobne neúspešný kandidát sa v minulosti už viackrát prezentoval pri práci poslanca svojimi radikálnymi postojmi nielen voči cirkevnému spoločenstvu, ale aj hlasovaním na princípe „keď nie proti, tak sa aspoň zdržím“. Veriacim Žilinčanom pripomeniem aspoň dva jeho hlasovania, ktoré sa týkali cirkevného spoločenstva:

1. https://www.zilina.sk/zasadnutia/32-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-ziline/,

na tomto zasadnutí poslanec Groma navrhol aby, po uplynutí doby nájmu za pozemok,

ktorého bolo mesto iba prenajímateľom a na ktorom si veriaci svojpomocne postavili kostol, aby sa po skončení nájmu, ak štát nesplní svoj sľub, kostol zbúral. (uznesenie č. 132/2013)

2. https://www.zilina.sk/zasadnutia/mimoriadne-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-ziline-9/,

Na tomto sa hlasovalo o VZN o výške príspevku na mzdy a prevádzku v školských

zariadeniach. Toto hlasovanie bolo namierené proti cirkevným a súkromným neštátnym zariadeniam,

ktoré by dostávali iba 90% z toho čo mestské. Pán poslanec Groma za túto diskrimináciu hlasoval. neprešlo to len preto, lebo väčšina mala iný názor.



Neviem či šéfovia KDH v Žiline sledovali prácu poslancov MZ v minulosti, ich životné postoje a výsledky ich práce. Predpokladám, že asi nie, pretože by len ťažko vo svojom zdôvodnení podpory Patrika Gromu na post primátora mohli uviesť takýto nezmysel, citujem:

„Členovia KDH v Žiline si uvedomujú potrebu dynamického rozvoja Žiliny, a tiež potrebu širokej spolupráce pri jeho rozvoji. Z tohto dôvodu sa KDH na základe doterajších rokovaní a v záujme všestranného rozvoja nášho mesta, dohodlo na podpore Patrika Gromu, ako kandidáta na post primátora.“

Nuž ak si KDH pod dynamickým a všestranným rozvojom mesta predstavuje aj búranie kostolov a diskrimináciu cirkevných zariadení, tak zvolili na správnu kartu. Mňa osobne voľba vedenia KDH v Žiline veľmi neprekvapuje. Podobnú skúsenosť som mal aj pred štyrmi rokmi keď bola na spadnutie koalícia so SNS. Na moju námietku či KDH – áci zabudli koľko zla, podvodov a škody narobil bývalý primátor Slota v Žiline som od nich dostal odpoveď: „veď aj Slota je len človek“. Spadla mi sánka a uzavretiu koalície zabránil až vtedajší predseda KDH Hlina. Nakoniec aj zlodej a podvodník je len človek, dokonca aj opilec je len človek, ale prečo by som ho mal podporiť do akejkoľvek verejnej funkcie, na to nemám odpoveď.

Naviažem na názov blogu. Nuž politici KDH len tak ďalej a potom vás už nebudú voliť ani skutoční kresťania, väčšina z nich to už aj tak robí. Je mi to ľúto, lebo kedysi bola pre mňa strana KDH jedinou pravicovou alternatívou v parlamentných voľbách. To ale už dávno nie je pravda.