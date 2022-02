Vláda SR, máte moc, tak ju použite!

Tu vôbec nejde o zmluvu s USA, nejde ani o pandémiu a nejde ani o zdražovanie energií a potravín. Ide predovšetkým o sebeckú záchranu mafiánskych politikov pred spravodlivým odsúdením. Keď Robert Fico zakladal svoju "ľavicovú" stranu a zháňal na to peniaze vlastnou hlavou pozval osobne aj mňa ako spolumajiteľa prosperujúcej firmy na raňajky v hoteli Slovan v Žiline. Tiež som dostal ponuku byť členom SMER - u. Túto ponuku som odmietol so slovami, že som pravičiar a ľavica nie je moja krvná skupina. Jeho odpoveď bola: "Aká ľavica, aká pravica, tu ide o moc a o peniaze". Ani vo sne ma nenapadlo akú bezohľadnosť, túžbu po moci a devastáciu spoločnosti to v jeho myslení znamená.

To čo Ficova klika predvádza v poslednom období je snaha o rozklad štátu. Čo iné sa dá povedať o výzvach na povstanie, vyhrážanie sa vyšetrovateľom a konanie niektorých sudcov a prokurátorov pri obhajobe hospodárskych zločincov. Žiaľ to všetko sa deje aj s podporou Generálneho prokurátora. Ten cirkus, ktorý včera predviedli v Národnej rade a pred ňou je úpadok všetkých ilúzií, že na Slovensku sa dá robiť aj slušná politika. Nedá sa, len dokazujeme, že sme na vlastný štát nedorástli a ľahostajnosť pravicového voliča len otvorila dvere lúze bez škrupúľ, morálky a zábran.

Vyzývam koalíciu, na čo čakáte? Máte moc, máte políciu a armádu, tak ju používajte! Prečo sa uchádzate aj o priazeň lúzy, ktorú aj tak nezískate? Uvedomujete si, že takýmto konaním strácate aj podporu slušného občana, ktorý prestáva veriť, že ste schopní urobiť poriadok v štáte? Politika sa údajne robí dvoma spôsobmi. Jeden je hľadanie spoločných riešení z rôznych názorov. Ten druhý je vyhľadanie nepriateľov a ich porazenie. Ten prvý je v podmienkach Slovenska len ilúziou, ten druhý jedinou možnosťou. Nepriateľa nemusíte hľadať, sám sa vám predstavil vo všetkej jeho prízemnosti až kriminality. Tak ho láskavo už konečne pošlite tam kam patrí. Nedovoľte aby vykrikoval na uliciach, v parlamente, médiách a verejnoprávnej televízii svoje výzvy na povstanie.

Na to sme vás zvolili, a nie na to aby ste sa klepali od strachu.