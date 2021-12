Skóre dôchodca - štát je 622 949 : 300

Vysvetlím. Ako dôchodca v pokročilom veku, dávno za hranicou kedy nám starším vzniká nárok na dôchodok, stále pracujem. Rozhodol som sa neleňošiť, nesedieť za stolom a nečakať na smrť, ale pokiaľ mi to zdravie dovolí a demencia s Alzheimerom počkajú pracovať na projekte výstavby bytov v Liptovskom Mikuláši. Už dávno som chcel tento projekt, ktorého príprava mi od prvého oslovenia mesta až po vydanie stavebného povolenia trvala 11 rokov, hodiť za hlavu a nechať to plávať. Bol však tak zaujímavý, pekný a kvalitný, že som sa vždy vrátil k myšlienke predsa ho len realizovať. Nebudem sa tu teraz venovať popisu projektu a robiť mu reklamu. Netreba, on si sám našiel svojich klientov, takže prvá časť výstavby je už v užívaní majiteľov a tie čo sú vo výstavbe sú viacmenej rozpredané.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ale o čo ide? Ako dôchodca, majiteľ firmy a developer ma pri pandémii privádza k údivu názor, že nás s vekom 60+ by mal štát ochraňovať pred ochorením Covidom, pretože my tu len zaťažujeme štátny rozpočet a nemocnice nákladmi na prípadné liečenie. Pripúšťam, že čosi pravdy na tom aj bude, hoci minimálne podobný prípad sú aj mladší ľudia s nezmyselným uverením pravde nezodpovedných politikov a antivaxerov. Aby som trochu poopravil všeobecný názor na (ne)užitočnosť nás dôchodcov uvádzam v nadpise blogu skóre ako je to v mojom prípade.

Za prvých jedenásť mesiacov zaplatila moja firma v mesačných splátkach na DPH 622 949,40€. Ako odmenu za to, že som sa dal trikrát očkovať dostanem od štátu (pardón od Matoviča) urážlivých 300€. Odovzdal som ich trom sestričkám na Covidovom oddelení v nemocnici, pretože si myslím pán Matovič, že tam malo ísť tých populistických a zbytočne premrhaných 300 mil. EUR a nie na záchranu vašich volebných preferencií. Nepomer na tom čo štát dostal od mojej firmy a tým, čím ma odmenil štát, je v podstate aj odpoveď na otázku "prečo mali a stále ešte aj majú politici z čoho kradnúť?"

Páni Matovič a Kollár vy chcete zaviesť lockdown 65+ a kto vám potom bude platiť DPH keď my nebudeme môcť chodiť do práce. Ozaj, a kde ste minuli tú mnou odvedenú DPH, lebo zatiaľ som nevidel postavený ani jeden nájomný byt z toho sľubu 25 000 ročne. Mne sa zatiaľ podarilo postaviť len 65 a ja vám to takto nezachránim.