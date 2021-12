Ako mentálne (pre)žiť lockdown?

Možno ste tiež rozmýšlali, čo robiť s časom, keď jednoducho musíme byť doma.

Možno cítite, že takéto narušenie vášho každodenného života vám psychicky neprospieva.

Ale možno ste dokonca už mysleli aj na to, ako by sa dal tento čas využiť na niečo, čomu sa počas bežného, uponáhľaného života nemáte čas venovať.

Ak ste sa v poslednom čase stretli s takýmito, a podobnými myšlienkami, tu je 5 overených činností, ktoré vám môžu nie len pomôcť zvládnuť lockdown, ale ho aj plnohodnotne prežiť.

1, Hýbte sa

Myseľ a telo nie sú dve oddelené entity. Ak si chcete zlepšiť náladu a zároveň urobiť niečo zmysluplné pre svoje zdravie, fyzická aktivita je skvelé riešenie. Dôležité je ale hýbať sa takým spôsobom, akým to človeka napĺňa. Nemusíte opakovať po instagramových influenceroch, ani sa riadiť prepracovanými a zložitými cvičebnými programami. Stačí ak si nájdete denne aspoň pol hodinu na pohyb, ktorý je pre vás prirodzený – či už je to tanec, dvíhanie ťažkých váh, alebo iba prechádzka.

2, Meditujte

To, že sme v tejto dobe často doma, nám narúša to, na čo sme zvyknutí a v mnohých ohľadoch nás to obmedzuje. To môže plynúť do úzkosti, stresu alebo jednoducho celkovej nepohody. To, že takéto pocity v tejto dobe zažívate, nie je nič nenormálne. Ak však chcete so svojim mentálnym svetom pracovať, a prežívať viac vnútorneho pokoja a rovnováhy, každodenná meditácia vám k tomuto cieľu dokáže dopomôcť. Ak sa chcete dozvedieť o meditácii alebo o mindfulness viac, preklikajte si aj ostatné články na www.blogzabytie.org? .

3, Obnovte svoje spojenie s prírodou

V uponáhľanom modernom svete, ktorý prebieha z veľkej časti v online priestore, je veľmi jednoduché zabudnúť na našu podstatu a naše korene. Počas lockdownu sú síce mnohé miesta, kde ste doteraz trávili čas zatvorené, avšak v lese našťastie nie sú žiadne dvere k uzamknutiu. Možno je tento čas skvelá príležitosť, ako nájsť svoju cestu k prírode, dýchať čerstvý vzduch a pozorovať prirodzený chod sveta, do ktorého stále patríme. Aj keď si to možno veľmi neuvedomujeme.

4, Renovujte priateľstvá

V našom bežnom stereotype sa stretávame s určitým okruhom ľudí, na ktorý sme si zvykli. Napriek tomu, že sme počas svojho života stretli množstvo iných ľudí, s ktorými sme si možno rozumeli, a ktorí boli “na našej vlne”. A aj keď ich počas lockdownu nemôžeme priamo pozvať na kávu či čaj, stále máme možnosti, ako s nimi nadviazať spojenie. Keď v sebe nájdeme tú silu urobiť to, možno si uvedomíme, že máme v ľuďoch viac, ako sme si mysleli.

5, Vzdelávajte sa

V neposlednom rade môžete zmysel v čase lockdownu nájsť vo vlastnom sebarozvoji. Univerzity aj neziskovky z celého sveta ponúkajú množstvo kurzov úplne zadarmo, cez ktoré sa naučíte veci, ktoré vás vždy zaujímali, len ste jednoducho nemali čas. Okrem takýchto vzdelávacích kurzov sú tu samozrejme knihy, na ktoré si človek popri všetkých vizuálne atraktívnych technologických aktivitách v bežnom živote málokedy nájde priestor. Nuž teraz ho konečne máte!

Pomocou zmysluplných aktivít nemusíme iba zvládnuť lockdown. Ak v sebe nájdeme silu pozrieť sa na svet otvorenými očami, môžeme ho aj plnohodnotne prežiť, a prijať z neho veľmi veľa živín pre svoj rast – či už nám viac vyhovuje pohyb, meditácia, príroda, priatelia, či sebarozvoj.

(zdroj: Matej Hrabovský)

Ak to však napriek všetkej svojej snahe nezvládate, nie je žiadnou hanbou požiadať o pomoc, a podeliť sa so svojimi pocitmi s profesionálom. Buď to môžete vyhľadať psychológa či psychiatra, napísať na jednu z viacerých internetových poradní, alebo zavolať na linky dôvery.

Spoločne to prežijeme :)