Dúbravský mesačník 2

Dvojdňová šmykľavka v Dúbravke

Pred Vianocami nastala v Bratislave tradičná situácia. Najskôr sa ochladilo a následný teplý front z juhu priniesol zrážky v podobe vody, ktoré na studenom povrchu mrzli. Rok, čo rok sa táto situácia opakuje. Dva dni nebol jediný chodník v Dúbravke posypaný. Prečo v Dúbravke na túto situáciu zimná údržba nereagovala? Túto otázku treba položiť kompetentným. Isté je, že súťaž na zimnú údržbu šla von až 12.októbra a jej uzávierka na ponuky bola 11.novembra. A pritom zimné obdobie, ktorého sa daná služba týka trvá od 15.11. do 31.3.. Súťaž vyhrala firma NOVA facilities. Zmluvu uzavreli 5.decembra. Tu je zmluva s firmou NOVA facilities: https://zverejnovanie.trimel.sk?type=contracts&document=65149

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nový vicestarosta

Novým vicestarostom v Dúbravke sa stal Ing. Marián Bohunský. Ako oblasti, ktorým sa chce viac venovať si vybral územný rozvoj, dopravu a šport. V uplynulom volebnom období pôsobil v komisii športu a v ekonomickej komisii. Verím, že v oblasti športu je doma, keďže pracuje v STARZe. Čo sa oblasti územného rozvoja týka, mám skôr obavy. Počas minulého volebného obdobia ako poslanec nebol na zastupiteľstvách aktívny. Nepredložil žiaden návrh, ktorý by sa dotýkal územného rozvoja alebo plánovania. Otázny je aj jeho vzťah k Dúbravke, keďže v nedávnom období dokončil rodinný dom vo Vajnoroch: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (dubravka.sk) Napokon aj starosta je na tom podobne, len v Záhorskej Bystrici (mp2021-zatovic_n.pdf (dubravka.sk)).

Ing. Marián Bohunský (zdroj: www.dubravka.sk)

Predražené rekonštrukcie komunikácií

Pred asi šiestimi rokmi som ako poslanec žiadal starostu, aby sa opravil chodník na Plachého ulici. Dôvodom bola zvyšujúca sa intenzita dopravy. Oddelenie územného rozvoja dalo vypracovať firme Pittel&Brauswetter cenovú ponuku. Táto firma robila zmluvne opravy a údržbu komunikácií. Cena s DPH bola 69.301,74 €. Chodník, ktorého sa to týkalo má dlžku 300 metrov a šírku od 1,1 do 1,7 metra. V cenovej ponuke šlo o 491 m2.

Cenová ponuka od Pittel&Brauswetter s poznámkami od známeho, ktorý pracoval v developerskej spoločnosti a naznačoval, že zákazka je predražená. (zdroj: Matej Nagy)

Vzhľadom na to, že som vtedy nedal vypracovať inú cenovú ponuku, nevedel som relevantne reagovať. Na konci tohto roka mi udrel do očí článok v Halmešskom hlásniku. Ide o občasník z dediny Jablonec, čo je dedinka medze Cíferom a Budmericami. Tam stavali nový chodník. Jeho dĺžka je 640 metrov, šírka 1,5 metra a plocha 1.346 m2. V týchto inflačných časoch sa im to podarilo za 79.043,41 €. Porovnanie je nasledové: cena m2 rekonštrukcie v Dúbravke je 141,14 € a stavba nového chodníka v Jablonci je aj projektovou dokumentáciou 58,72 €.

Článok v Halmešskom hlásniku číslo 2/2022 (zdroj: Matej Nagy)

Článok v Halmešskom hlásniku 2/2022 (zdroj: Matej Nagy)

Je pravda, že obyvatelia Jablonca výrazne prispeli dobrovoľníckou prácou, ale treba povedať, že kde sú ceny v tomto roku a povedzme v roku 2016/2017. A keby aj dobrovoľnícka práca spravila zľavu 50%, stále by to bolo okolo 90,-€ za meter štvorcový.