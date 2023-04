Dúbravský mesačník 4

Na zastupiteľstvo 12.4.2023 sa vracia materiál (aktuálne k 22:45 11.4.2023 nie je na stránke www.dubravka.sk dostupný), ktorý už poslanci na zastupiteľstve 31.1.2023 odmietli. Ide o odpredaj pozemku CKN 4089/2 a 4089/5. Materiál je trochu pozmenený. Nejde len o predaj, ale je v ňom daná aj alternatíva prenájmu. Nie je to však len tento pozemok, ktorý sa snaží mestská časť predať. Na komisii majetkoprávnej konanej dňa 16.1.2023 odporučili odpredaj dvoch ďalších pozemkov. V čom je problém?

Územie bez regulácie

Územie Veľkej lúky je na územnom pláne evidované ako záhradkárska oblasť s kódom 1203 a to ako stabilizované územie. Lenže to, čo je na papieri stabilizované, ešte neznamená aj v realite. Dôvodom je stavebný zákon, ktorým sa upravuje, ako má vyzerať stavba na individuálnu rekreáciu. Podľa zákona ide o jednoduchú stavbu, čo znamená suterén alebo pivnica, jedno plnohodnotné nadzemné podlažie a podkrovie, alebo ustúpené druhé nadzemné podlažie so zastavanou plochou do 300 m2. Takéto územie v prípade mesta je hotový raj pre tých, ktorí sa nechcú viazať reguláciou. V záhrade si môžete postaviť stavbu na individuálnu rekreáciu a pritom nemusíte riešiť žiadne indexy zastavanej plochy alebo indexy zelene. Dokonca nemusíte mať prístup na pozemok, pretože pri rekreačnom bývaní to nepotrebujete. V Dúbravke je takýchto lokalít hneď niekoľko. Veľká lúka však patrí medzi najväčšie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo by mestská časť nemala predávať pozemky?

Dôvod je veľmi pragmatický. Ak chce mestská časť toto územie regulovať, je dobré mať v danom území vplyv. Mestská časť má vplyv vtedy, ak je vlastníkom pozemkov v danej lokalite. Regulovať územie môže buď cez územný plán zóny, ktorý nepredpokladá zmenu územného plánu alebo urbanistickou štúdiou, ktorej cieľom je zmena územného plánu. V oboch prípadoch je výhodné vlastniť pozemky v lokalite, kde prebieha regulácia. Ide jednak o súhlasy vlastníkov s reguláciou, po druhé ide o umiestnenie komunikácií a inžinierskych sietí, či stavieb. V galérii nižšie si môžete všimnúť, aký vplyv na šírku komunikácií má odpredaj spomenutých pozemkov a stav šírky komunikácií, kde mestská časť už nemá vplyv:

Poslanci v komisiách územnoplánovacej a majetkoprávnej konaných 13.3.2023 odporučili pozemky odpredať. Čiastočne sa rozhodli podľa katastrálnej mapy, kde by šírka pozemkov vo vlastníctve Magistrátu mohla stačiť na komunikácie. Ale realita nie je taká ako na katastrálnej mape. A mestská časť ako správca by mala kontrolovať, či oplotenia sú v súlade s katastrálnou mapou a či sú vôbec budované so súhlasom majiteľa pozemkov. Ako vidno na fotkách, kontrola je minimálna a nájomcovia, či užívatelia pozemkov ich využívajú bez vedomia správcu.

Ďalším dôvodom, prečo by poslanci nemali v takýchto lokalitách predávať pozemky, je mať možnosť tieto pozemky držať pre možnú ich výmenu z iné, strategickejšie v danej lokalite, aby sa mohla rozšíriť komunikácia a podobne.

Urbanistická štúdia Veľká lúka

V roku 2011 mestská časť začala pripravovať UŠ Veľká lúka. Táto štúdia mala zmeniť územný plán, tak aby sa mohla zastavať celá Veľká lúka a zaregulovala by sa aj výstavba v záhradkách na jej okraji. Tu je link na štúdiu: Urbanistická štúdia veľká lúka | UzemnePlany.sk Táto štúdia nikdy nebola dotiahnutá do konca a magistrát ju odmietol. Faktom je, že poslanci momentálne rozhodujú o odpredaji a nemajú žiadnu predstavu, čo s danou lokalitou. Stratiť kontrolu nad pozemkami pred vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie je hrubá chyba, ktorá sa už nedá opraviť lacným spôsobom.