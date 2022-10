60% detí na Ostredkoch nemôže ísť bezpečne do školy

Keď máte doma školopovinné deti, radi by ste ich postupne naučili samostatnosti, napríklad aj v podobe samostatného dochádzania do školy a zo školy. Ideálne by sa každé dieťa malo vedieť bezpečne a samo dostať do školy vo svojom okolí. Na Ostredkoch tomu žiaľ tak nie je pre chýbajúce chodníky.

Keď sa stavalo sídlisko na Ostredkoch, nebolo ešte v obehu toľko áut. To bol možno dôvod prečo plánovači predpokladali, že miestne komunikácie budú stačiť pre zmiešaný pohyb áut a chodcov. Keďže sa za 70 rokov zvýšil počet áut v našich uliciach, výsledkom sú ulice plné áut a chýbajúce chodníky.

Starosta i poslanci MČ Ružinov rozhodujú o prioritách mestskej časti. Tomu prispôsobujú rozpočet, jednotlivé rozhodnutia a jednotlivé projekty.

Z celkového ročného rozpočtu mestskej časti vo výške 52 až 66 miliónov EUR na roky 2022 – 2024 je na údržbu chodníkov vyčlenených 500 tis. EUR a na výstavbu 350 tis. EUR. Vďaka tomu nám pribudlo zopár nových chodníkov. Je to však dosť?

Je bezpečnosť detí dostatočnou prioritou v zozname projektov mestskej časti? A ak nie, čo má prednosť?

Poďte sa zahrať na dieťa, ktoré ráno ide do svojej školy (z 34 ulíc do ZŠ Ostredková) podľa toho kde bývate:

Radarová (chýbajúci chodník) – Kozmonautická (autá na chodníku) – Zimná (ok) – Jesenná (chýbajúci chodník) – Meteorová (chýbajúci chodník)

Mesačná 3x (chýbajúci chodník) – Sputniková (chýbajúci chodník)

Sputniková 4x (problém pri prechode Sputniková/Planét)

Planét 2x (čiastočný problém) – Poludníková (ok)

Uránová (popri dome) – Ostredková (popri dome)

Súhvezdná (čiastočný problém) – Raketová (chýbajúci chodník) - Obežná (popri dome)

Astronomická (popri dome) – Družicová (ok) – Galaktická (čiastočný problém)

Polárna 2x (ok) – Súmračná 3x (čiastočný problém)

Jadrová (ok) – Súmračná (chýbajúci chodník) – Západná (ok) – Rovníková 2x (čiastočný problém)