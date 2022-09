Thatcherová kandiduje v Ružinove?

Barónka Margaret Thatcher inšpirovala po celom svete milióny ľudí a súčasťou jej dedičstva sú mnohé nezabudnuteľné citácie – za všetky spomeniem jednu: „it used to be about trying to do something, now it is about trying to be someone“ čiže „kedysi to bolo o tom snažiť sa niečo urobiť, teraz je to o tom snažiť sa niekym byť“.

Práve mi končí víkend a počas neho som dočítal výbornú knihu, Slovenské století.

A ako to súvisí s barónkou?

Nuž, sto rokov vývoja slovenskej politiky v sebe nesie aj množstvo príbehov politikov, ktorým šlo o seba a o to niekym byť. Niekym mocným (napr. Gustáv Husák). Zároveň sme počas toho obdobia mali mnohých politikov, ktorým išlo o vec (napr. Štefánik, Hodža, Langoš,...).

Súčasná politická situácia v tzv. Veľkej politike (parlament a vláda) môže byť pre značnú časť populácie frustrujúca – často počúvame, že nám chýba vízia, ľudia čo by ju pretavili do praxe, prípadne oboje. Veľakrát to vo Veľkej politike vyzerá tak, že tam sú len ľudia, ktorým ide o vlastnú moc – ale pravdou je, že v ich tieni je množstvo ľudí, ktorým ide o vec.

Čo je však dôležitejšie, už tento rok v Októbri budú komunálne voľby – tentokrát spojené s „VÚCkarskými“ župnými voľbami. Je to okamih kedy voliči môžu zvoliť ľudí, ktorí majú veľmi priamy dopad na ich životnú úroveň.

Je to práve „komunál“, ktorý má vplyv na to, či Vaše deti budú mať miesto v MŠ alebo ZŠ, či ich tam bude mať kto a ako učiť. Od „komunálu“ závisí, či budú Vaši rodičia alebo starí rodičia dostávať adekvátnu starostlivosť pre seniorov. Budú to ľudia „v komunále“, ktorí budú rozhodovať o tom, či sa budú modernizovať športoviská, stavať cyklotrasy a rozvíjať hromadná doprava. A v neposlednom rade to bude „komunál“, ktorý ovplyvní rozmanitosť Vášho kultúrneho života, ale aj činnosť zdravotníckych zariadení (pozn.: župa vydáva povolenia na činnosť ambulancií, stacionárov, polikliník, ale aj lekární a výdajní zdravotníckych potrieb).

V Bratislave máme primátora, Matúša Valla, ktorý pred 4 rokmi spolu so 70 profesionálmi vytvorili víziu a pretavili ju do plánu. A čo viac, Matúš ju spolu so svojím tímom začal realizovať. Tento rok sa s Teamom Bratislava bude uchádzať o Vašu dôveru, aby mohol pokračovať v realizácii vízie Bratislava 2030. A my v Ružinove mu v tom budeme pomáhať.