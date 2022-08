Anna Metisová – Daj každému dňu šancu – knižná recenzia

Často si myslíme, že mladí ľudia musia byť plní elánu, nádejí na krásnu a farebnú budúcnosť. Čo ak to tak nie je? Hanin život sa pred dvomi rokmi radikálne zmenil. V tom čase najlepším riešením bolo odísť k Sofii a Tiborovi, krstným rodičom, ktorí jej vďačne poskytli to, po čom vždy túžila – teple domova a milujúcej rodine.

Po traume, ktorú prežila, vie, že musí odísť. Sľubuje si od toho, že zabudne. Jej krstní sa o ňu veľmi boja, aby znova neupadla do depresie, alebo, čo je ešte horšie, nepokúsila sa opäť o samovraždu! Len s veľkou nevôľou jej nechávajú priestor na nový začiatok. Rozhodne sa externe študovať na univerzite, popri tom sa zamestná v klientskom call centre.

Právo na štastie

Ako dni pomaly plynú, v práci je čoraz samostatnejšia a sebavedomejšia. Ešte vždy sa veľmi snaží, aby neprizabila otravnú spolubývajúcu Rebeku, až si takmer nevšimne, že sa okolo nej vytvorila skupina ľudí, pri ktorých sa občas cíti lepšie. Ukecané a svojské kolegyne Táňa a Nika, ale aj otravný sused Rišo, ktorí si spolu s babičkou Margitou vytvorili miesto v Haninom srdci. Po čase musela pripustiť, že možno ešte môže byť v živote šťastná. Alebo na to nemá právo? Nájde odvahu venovať sa znova svojej veľkej vášni – hre na klavíri?

„Človek asi naozaj nevydrží dlho sám, dokonca aj taký odľud, ako som ja. Lenže zlé sny a trýznivé myšlienky a pálčivá bolesť v srdci mi naďalej pripomínajú, že si nezaslúžim spokojný a šťastný život, lebo iným nebol dopriaty.“

Démoni minulosti

Nájde Hana vo veľkom meste to, čo hľadá? Nájde si priateľov, ktorí ju budú mať radi taká, aká je? Novú verziu Hany? Ktorá má svoje tajomstvá a nikomu ich nechce prezradiť. Možno nadobudne pocit, že to, čo sa jej stalo, naozaj nie je jej vina. Možno si dovolí byť znova šťastná. Simon je sympaťák, vždy usmiaty a pozorný. Alebo možno Rišo. Ten ťažko! Je drzý, jeho pohľad ju vždy prepaľuje, ale zase, je to on, ktorý si ju vypočuje aj ráno o pol tretej, na lavičke, kde uteká z postele, čo najďalej od strašidelných snov? Zmieri sa s rodičmi, ktorí jej tak veľmi ublížili?

O čo ti ide? Vyzývavo vystrčím bradu. Urobí ku mne ďalší krok, až sa takmer dotýkame telami. Ovanie ma jeho vôňa, ktorá je prekvapivo príjemná. Blízkosť jeho tela ma vôbec nerozrušila, nie, len som na tých pár sekúnd prestala dýchať a znova sa nadýchla, až keď odo mňa so spokojným výrazom odstúpil.

Ten bastard!

„Kinder čokoláda?“ prekvapene zdvihnem obočie, keď si všimnem, čo práve vložil do košíka, „to vážne?

Minulosť nezmeníš

Silný príbeh, ktorý vo vás niečo pohne. Každé dieťa túži vrátiť sa zo školy do tepla, k rodine, kde nájde porozumenie a bezpečie. Nie všetky deti ale majú takéto idylické detstvo. Hana si za to z veľkej časti môže sama, ako dieťa vždy provokovala, vystrájala. To všetko len pre to, aby si ju rodičia konečne všimli. Nielen jej sestru, ktorá bola jej protikladom – vždy dokonalá, poslušná, dobre žiačka v škole.

Pomôže jej prekonať strach a nočné mory priateľ, ktorý si získa jej srdce? Hana prezradí, čo ju trápi a prečo sa niekedy správa tak divne.

„,Doriti, Rišo! Nebuď sviňa a daj mi tú posratú cigaretu.' Do hlasu sa mi vkradne panika. Musím sa dostať k tej cigarete. Musím! Je to pre mňa životne dôležité.

,Ja tú cigaretu potrebujem,“ po líci mi stečie slza, ,potrebujem fajčiť,' vzlyknem, ,nechápeš to?' Slzy mi jedna za druhou padajú z očí. Fajčenie ma upokojuje, aspoň na chvíľu mi pripomenie život, ktorý som kedysi viedla. Kedysi, keď som bola naozaj šťastná, keď všetko do seba zapadalo a malo zmysel, keď som nebrala život ako trest.'

Bolesť v hrudi začínala byť neznesiteľná. ,Rišo, prosím', zaskučím a potom sa to stane. Totálne sa zosypem. Už sa viac nedokážem ovládať a prudko sa rozplačem. Rišo si ma bez slov privinie na hruď a pevne objíme.

Plne ma ovládne temnota, ktorej sa nedokážem brániť. V tomto nehostinnom svete som zostala len ja, moje doráňané vnútro a Rišo ako záchranné koleso. Mám pocit, že som uviazla medzi svojimi démonmi a že sa z tejto temnoty už nikdy viac nedostanem.“

Buďme vďační

Príbeh ma celú pohltil. Pri Haniných a Tániných zážitkoch z call centra sa budete chichotať. Aj keď viete, že je táto práca náročná, situácie, ktoré s nimi zažijete, vás prinútia zasmiať sa.

Keď sa Hana napokon rozhovorí o udalostiach, ktoré jej zmenili život, bude vám pukať srdce. A keď nadobudnete pocit, že život sa k Hane konečne obrátil tvárou, aby sa na ňu usmial, namiesto toho dostane Hana päsťou do tváre.

Posledné strany knihy som nemohla uveriť tomu, čo sa deje. Bola som v šoku. Po tom všetkom, čo ste s knihou v rukách prežili, musíte pripustiť, že nie každý príbeh sa končí happyendom. Pretože taký je život. A tiež je pravda, že príbehy, ktoré sa skončili nečakane a šokujúco, emócie z takejto knihy budú vo vás rezonovať dlhšie.

Možno vďaka príbehu prehodnotíte svoj život a poviete si, že to nie je až také čierne, ako sa vám niekedy zdá. Pretože vo vašom okolí je vždy niekto, kto je na tom oveľa horšie ako vy. Vážme si všetko, čo máme. Pretože v jedinom momente sa všetko môže zmeniť na minulosť.