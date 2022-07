Martina Jakubová - Líštička - knižná recenzia

Cesty lásky sú nevypočitateľné, krivoľaké, hrboľaté... Prívlastkov k slovu láska je naozaj mnoho a každé nesie v sebe kus pravdy. Láska vás môže zasiahnuť kedykoľvek a kdekoľvek. Katku si našla v situácii, kedy na ňu nemala ani pomyslenie. S Martinom sa stretla v čakárni ordinácie na onkologickom oddelení. Ona čakala na rozsudok, či ju v najbližšom období čaká chemoterapia, on sa mal dozvedieť, či bola jeho liečba úspešná.

Katka bola tak mimo z tejto situácie, v mysli sa jej preháňalo toľko možných scenárov, že si takmer nevšimla, že Martin bol pri nej vo chvíli, keď opustila ordináciu. Bol tam. Čakal ju. Celkom cudzí človek, aby ju podoprel, keď na chodbe takmer omdlela. Uvoľnenie emócií malo za následok, že s Martinom príjemne strávila celý deň.

Ich stretnutie prerástlo do niečoho viac. Po tom, čo si sľúbili lásku až za hrob, začali plánovať rodinu. Všetko bolo priam idylické, až kým sa Maťo nezačal správal nejako čudne. Z práce chodieval domov neskoro, zrazu nebolo času na spoločné aktivity, doma bol duchom neprítomný. Katka zisťovala aj u Maťovho najlepšieho kamaráta Lukáša, či nevie, čo sa deje. Bola nešťastná, Maťovo správanie bolo podozrivé. Snažila sa zistiť, o čo ide, Maťa sa pýtala a skúšala rôzne finty, aj ženské zbrane, aby zistila, čo ho štve. Po vyhýbavých odpovediach sa jej začalo potvrdzovať, že v hre nie niekto tretí.

Nebude stáť láske v ceste

Jej najlepšia kamoška Monika, aj Lukáš jej potvrdili, že Maťa videli niekoľkokrát s inou ženou. Keď raz po návrate z chaty našla spoločný byt prázdny, pochopila, že ďalší spoločný život s Maťom sa nekoná. Tento zvrat vo vzťahu niesla veľmi ťažko. Po týždňoch umárania sa a výčitiek našla oporu u Lukáša. A nielen oporu.

„Najskôr to bol jemný bozk, ale postupne sa prehĺbil a naše ústa sa navzájom doslova drvili. Chytila som ho okolo krku a vytiahla som sa vyššie, na čo si on len pevnejšie omotal moje kadere okolo zápästia a rukou si ma pritlačil bližšie k sebe.

Nech som sa neskôr na to, čo sa stalo, pozerala všelijako, v tej chvíli mi bolo úžasne. Po dlhom čase som cítila, že po mne niekto túži a vie mi to dať najavo. Len to, ako som na neho reagovala, bolo jasným dôkazom, že to nie je len o túžbe z jeho strany. Vtedy som však na nič také nemyslela, jednoducho som sa poddávala tomu okamihu a pocitom, ktoré okolo nás doslova vybuchovali.“

Po Maťovom definitívnom odchode, nekonečných výčitkách a vyhýbaniu sa všetkým priateľom a rodine, Katka odchádza do zahraničia. Bez rozlúčky s Lukášom. S človekom, ktorý tu bol pre ňu vždy, keď potrebovala. S človekom, s ktorým ju spájalo viac ako len spoločné spomienky na Maťa a chatovačky s partiou priateľov.

Výbuch emócií

V Katkinom príbehu sa možno nájdete aj vy. Možno ste aj vy našli lásku na mieste alebo v situácii, kedy by ste to nečakali ani v najkrajšom sne. Alebo ste si prešli bolesťou, ktorú zažívala, keď sa dozvedela pravý dôvod Maťovho správania. Zmätenie a výčitky svedomia. Zúfalstvo, ktoré cítila, keď nevedela, čo si počať s vlastnými pocitmi. Či utiecť a dúfať, že bolesť vo vnútri raz pominie, spomienky vyblednú. Alebo ostať, trápiť sa a pozerať sa do očí tých, ktorí ju milujú, no ona neznesie ich pohľady plné pochopenia a ľútosti. Pretože nikto na svete necítil to, čo ona - že zradila. Že zradila toho, komu sľúbila lásku až do konca života. Že zradila toho, kto v nej videl celý svoj život. Že zradila samú seba.

Láska, romantika, aj smútok

Dej knihy je priamočiary, bez bočných dejových línií. Autorka nepreplietla viacero príbehov, no aj napriek tomu nám ponúka šťavnatý a pútavý príbeh. Život je nepredvídateľný a tomu, komu je predurčený, môže priniesť nielen pekné chvíle.

Spolu s Katkou som sa často smiala, červenala sa, ale aj smútila a rozmýšľala, prečo nešťastie zaklopalo na dvere týchto dvoch mladých ľudí. Aj keď sa hovorí, že - Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Aj tak by sme ale boli radšej, kedy sa niektorým adresám celkom vyhlo.

Katkin príbeh vás úplne vtiahne. Prežijete šťastie, budete smútiť, no prežijete aj niekoľko romantických chvíľ, ktoré istotne dodajú čaro a autentickosť celému príbehu. Veľmi sa mi páčilo, ako autorka navodila romantickú atmosféru bez toho, aby zašla do detailného opisu alebo vulgárností. Niekedy jednoducho stačí načrtnúť smer, čo sa asi bude diať a to ostatné môže ostať v knihe aj nevypovedané.

Ak si túto knihu budete chcieť pribaliť na dovolenku, upozorňujem vopred, že táto jedna vám na týždeň určite stačiť nebude. Zhltnete ju rýchlo a chutne ako olivu z letného Martini. A budete chcieť ďalšiu!

„,Chýbaš mi, dopekla, chýbaš mi tak veľmi, že sa z toho idem chvíľami zblázniť. Neviem ani spočítať, koľko ráz som sedel nad ponukami na internete a hľadal letenku do Sydney. Tiež mi z toho bolo nanič. Ale netvrď mi, že ti vtedy so mnou nebolo dobre. Neverím, že ja jediný som sa vtedy cítil šťastný. Držal som ťa v náručí, pozeral sa ti do očí. Viem, že si so mnou nebola preto, aby si ublížila jemu.' Pristúpil o krok bližšie a chytil mi tvár do dlaní. Pozrela som na neho uslzenými očami a pokrútila hlavou. ,Ja... '“