Michael Connelly - Zákon neviny - knižná recenzia

Známy Los Angelský právnik Michael Haller sa teší z práve vyhratého prípadu v známom bare, kde často chodia právnici z neďalekého súdu. Pri ceste domov ho zastaví policajt. Dôvodom je chýbajúca zadná poznávacia značka. Ako sa ukáže, toto nebude rutinný policajná akcia. Pre Hallera sa začína kolotoč nečakaných udalostí.

V kufri jeho auta policajt nájde mŕtveho človeka. Obeťou je Sam Scales. Pre Hallera známa firma, keďže ho niekoľko rokov obhajoval. Scales bol podvodník, ktorý bez mihnutia oka okrádal ľudí cez nafingované webové stránky. Teraz mal jeho mŕtve telo v kufri auta a žiadne logické vysvetlenie.

Jeho tím sa odteraz plne sústredí na získanie presvedčivých dôkazov o Hallerovej nevine. Ako skúsený obhajca sa rozhodne, že sa bude obhajovať sám. Haller je vo väzení, nie najlepšie miesto na prípravu vlastnej obhajoby. Aj keď sa mu podarí dostať na kauciu na slobodu, ešte stále to nie je pre jeho tím výhra. Obžaloba nehrá čistú hru, zadržiava dôkazy a žalobkyňa vynakladá maximálne úsilie na to, aby bol bez mihnutia oka odsúdený na doživotie.

Haller pristúpil na sebaobhajobu, pretože verí svojmu tímu. Všetci vedia, že toto je najdôležitejší prípad v ich kariérach. Uvedomuje si to aj Hallerova bývalá manželka, ktorá sa stáva členom jeho vyšetrovacieho tímu po tom, čo sa Hallera vo väzení pokúšali zavraždiť.

Svoje služby detektíva na dôchodku ponúkne aj Hallerov nevlastný brat – Harry Bosch. Vyšetrovanie sa začína a všetci robia maximum pre to, aby meno svojho šéfa čo najskôr očistili.

„Po skončení pojednávania som čakal dve hodiny v súdnej cele, kým ma pustili do autobusu naspäť do väznice. Posadili nás do predposledného oddelenia a vyfasoval som miesto pri zamrežovanom okne na lavici v smere jazdy. Naklonil som sa, aby som cez suseda videl na väzňa v mojom rade, no pri opačnom okne. Odniekiaľ som ho poznal, bolo to však z oddelenia pre väzňov bez kontaktu s bežnou populáciou. Nevedel som si spomenúť. On si ma premeriaval rovnako ako ja jeho, čím ešte posilnil moju paranoju. Povedal som si, že si naňho musím dať pozor. Oprel som sa, zaklonil hlavu a pozrel na strop. Začal som rátať dni do začiatku procesu aj do chvíle, keď sa dá očakávať, že z neho vyjdem ako nevinný. To je posledné, čo si pamätám.“

Keď ide o všetko

Kto pozná Connellyho knihy, vie, čo asi môže očakávať. Ja jeho knihy milujem, prečítala som ich takmer všetky. Tentokrát autor zmenil prístup k pátraniu po pravde. Na lavicu obžalovaných posadil svojho obhajcu, čím sa musel zmeniť aj prístup k vyšetrovaniu prípadu.

Hľadanie dôkazov proti obžalobe sa deje mimo väzenskej cely, kde Haller čaká na pojednávanie. Preto ani čitateľ nie je súčasťou tohto pátrania. Autor situoval väčšinu deja do súdnej siene. Ide teda o pinkanie a vznášanie námietok jednej alebo druhej strany. Na tento typ rozprávania nie som zvyknutá. Pre niekoho možno vzrušujúce čítanie, pre mňa pomalé a občas aj poriadne nudné. Jedinou mojou hybnou silou bola túžba zistiť, kto sa vraždu na Hallera snaží hodiť.

Veľké finále čakajte až v závere knihy. Aj keď považujem tému príbehu za originálnu a v prípade Connellyho aj nečakanú, musím priznať, že s vývojom vyšetrovanie a jeho závermi nemôžem byť spokojná. Poviem len toľko, že autor si nechal otvorené zadné dvierka. Príbeh o pravde ostáva aj naďalej otvorený. Autor sa tak môže kedykoľvek v budúcnosti vrátiť a na tento príbeh nadviazať, minimálne ho aspoň spomenúť.

Čo som si všimla pri novších knihách, všeobecne, že autori v nich spomínajú aj záhadnú chorobu, ktorá sa vo svete začína šíriť z Číny. Áno, aj Connelly niekoľkokrát spomenul hroziacu pandémiu, našťastie ňou nezaťažil čitateľa natoľko, aby knihu nadobro zatvoril a odložil vo svojej knižnici na spodnú policu. Ale ktovie, možno v ďalšej knihe bude hrať vírus prím a Haller s tímom budú obhajovať svojho klienta iba spred počítačových monitorov.

„Na úvod treba povedať niekoľko faktov. Prvým z nich je nenávisť Louisa Opparazia voči mojej osobe. Pred deviatimi rokmi som ho zaskočil na súde a odhalil jeho prepojenie s mafiou aj pokútne obchody v oblasti konkurzných konaní. Aj keď nebol vrahom, za ktorého som ho vydával, bol súčasťou nelegálnych operácií a vládne agentúry si to všimli. On a jeho mafiánski sponzori prišli o ťažké milióny, keď sa Federálna obchodná komisia rozhodla stiahnuť povolenie na stámiliónovú fúziu, ktorý cez neho uskutočnili. Malo by to pekne ukázať, prečo ma nenávidí. Nielenže som ho odhalil na verejnosti, ale pripravil som ho aj o ťažké peniaze. A nielen jeho. Aj mafiu, ktorá za ním stojí.“