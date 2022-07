Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.

Mám rád festival Pohoda. Pre mňa vždy symbolizoval leto. Oddych, zábavu, rôznorodosť. S niektorými ľudmi som si rozumel viac a s niektorými menej, po pár pivách to už bolo s každým lepšie. Každý predsa tak trochu žijeme vo svojej vlastnej bubline a sú ľudia, s ktorými sa môžeme rozprávať a zabávať hodiny a sú ľudia s ktorými v úvodzovkách nevydržíme ani 20 minút. A tak je to správne, tak to funguje, nadväzovať vzťahy nasilu nemá zmysel.

V roku 1989 prišla v našej spoločnosti výrazná zmena. Moji a možno aj Vaši rodičia štrngali kľúčmi na námestiach. Štrngali za slobodu, za demokraciu. Chceli byť slobodní a verili, že každý si bude môcť robiť, čo sa mu zachce a hovoriť, čo chce, pokiaľ sa bude hýbať v medziach zákona. Nebude nikoho, kto by Vás za názor zatvoril, alebo by Vás zaň perzekuoval či dehonestoval. Toho sme už mali plné zuby, volalo sa to socializmus. Preto, Ži a nechaj žiť! Myslím si, že takto je to fér a takto by to malo fungovať.

Nie som síce príliš veriaci človek, ale myslím si, že s vierou sa žije ľahšie a desatoro prikázaní by malo byť základným morálnym kompasom pre každého človeka bez ohľadu na to, či patrí medzi veriacich, alebo nie.

Dnes sa píše rok 2022 – je 33 rokov od revolúcie. Na festivale Pohoda sa tento víkend udiala veľmi zvláštna situácia. Aktivisti zastupujúci LGBTI komunitu vyvesili dúhovú vlajku na drevenú spovednicu biskupa Haľka, na znak pohoršenia nad jeho výrokmi a na znak nesúhlasu, že jeho spovednicu organizátori Pohody vôbec zaradili do víkendového programu festivalu. Biskup Haľko pred časom vyjadril kontroverzný názor, v ktorom povedal, že propagácia homosexuálneho vzťahu a bozkávanie žien v programe verejnoprávnej televízie je nevhodné, obzvlášť ak má byť program prístupný aj pre deti do 15 rokov. Názor človeka, ktorý je konzervatívcom, katolíkom a predovšetkým cirkevným hodnostárom. Zákon nezakazuje vyjadriť akýkoľvek názor verejne. Biskup nie je majiteľom televízie, nie je zodpovedný za to, čo a kedy televízia odvysiela. Nemusím s ním súhlasiť, ale dehonestovať ho nebudem. Obzvlášť, keď viem, že tento názor nie je ojedinelý. Budem možno trochu priamy, ale podľa môjho názoru ľudia, ktorí nalepili dúhovú vlajku na spovednicu biskupa, sú falošní demokrati. Ľudia, ktorí nepochopili o čom demokracia je, o úcte, či tolerancii aj k iným názorom ako je ten ich. Majú len svoju pravdu a žiaden iný názor nie je tolerovaný. A ak ho náhodou niekto vyjadrí tak vyjadrujú verejné pohoršenie spôsobmi, pri ktorých sa normálnemu človeku zastavuje rozum.

Na upresnenie, predmetom tohto počinu bolo vyjadrenie nesúhlasu so samotnou spovednicou biskupa Haľka. Zástupcovia komunity totiž žiadali o jej zrušenie, avšak organizátori im nevyhoveli. Preto zobrali veci „do vlastných rúk“.

Žijeme v slobodnej krajine, kde ľudia môžu mať na rôzne veci rôzne názory, ktoré vychádzajú z ich hodnotového nastavenia. Nikto by nemal byť za svoj názor dehonestovaný, hoci s ním nemusíme súhlasiť. Dúhoví aktivisti by mali chápať, že nikto nie je povinný zdieľať ich pohľady na homosexualitu, rovnako ako nikto od nich nevyžaduje, aby sa stali katolíkmi. Tento výrok Antona Ziolkovského je správny a plne s ním súhlasím.

Trochu ma prekvapuje reakcia nezávislých médií, mimovládok, ktoré roky bojujú za práva menšín. Ak chceme zachovať nejakú rovnováhu, očakával by som vyjadrenia typu – prepáčte, toto bolo za čiarou, toto sa nemuselo stať. Namiesto toho sme sa však dočkali ospravedlnenia organizátorov Pohody LGBTI komunite za prítomnosť biskupa Haľka na festivale. Nemalo to skôr byť opačne? Veď tento človek len prišiel, aby spovedal ľudí, našli sa totiž aj takí, ktorí jeho prítomnosť ocenili, aj keď ich možno bolo menej. Je predsa kňaz. Mali ho zato trestne stíhať? Či mu mali zakázať vstup ?

Nebolo by jednoduchšie, keby každý prijal názor druhého človeka, či jeho postoj a naučil sa s tým žiť? Nad tým už ale musí porozmýšľať každý sám...