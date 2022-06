Bláznovstvo, či unikát? Zbierame peniaze na kúpu pozemku pre materskú školu na Kramároch

V JEDNOTE JE SILA

Spájať ľudí je úžasné. Na Slovensku sme boli už veľa krát svedkami, že ľudia sa dokázali spojiť pre dobrú vec a dôkazom toho sú stovky transparentných účtov, ktoré sa denne zapĺňajú príspevkami bežných ľudí, ktorí majú snahu pomáhať v akejkoľvek dobrej veci. Ľudia, ktorí vytvárajú určitú skupinu a dokážu sa zomknúť, dokážu spoločne vytvoriť verejný tlak a veci zdanlivo nemožné sa môžu stávať skutočnosťou. Často krát je pre zmenu a spojenie ľudí potrebný prvotný impulz, ktorý vyvolá v ľuďoch obavy, či emóciu tak silnú, že im nedá s tým niečo neurobiť. Také niečo sme v malom zažili pred pár mesiacmi, keď sa na Bratislavských Kramároch dokázalo spojiť 200 ľudí a spoločne sa postaviť proti vysielaču, ktorý nám zo dňa na deň vyrástol 30 metrov od našich detských izieb a obývačiek. Spoznal som tu skvelých ľudí a začal som premýšľať, aká ďalšia dobrá vec by sa pre našu lokalitu dala spraviť. Ako otca dvoch detí ma vždy trápilo, že musím platiť deťom súkromnú škôlku, pretože dostať miesto v tej štátnej je komplikované. Vytáčalo ma neskutočne, keď štát, ktorý má povinnosť zabezpečiť miesta pre deti v troch rokoch zlyháva. Implementácia ako obyčajne nie je dotiahnutá do konca a potom má mladá rodina s deťmi len dve možnosti. Buď jeden z rodičov zostane s deťmi doma, a príde tak o možnosť začleniť sa späť do sociálneho života, alebo musia rodičia platiť súkromnú škôlku, ktorej náklady sa môžu vyšplhať na stovky až tisícky eur. Kapacity štátnych škôlok jednoducho nestačia. Všetci o probléme vedia, avšak riešenia sú pomalé, neefektívne, za mňa ako človeka zo súkromného sektora to vnímam priam až neprofesionálne. Daňový poplatník má mať plný nárok na miesto v štátnej materskej škole a bodka. Vzdelanie je základná služba od štátu a pritom zlyháva už pri tých najmenších.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

NEPOMER MEDZI DEVELOPERSKÝMI PROJEKTAMI A OBČIANSKOU VYBAVENOSŤOU

Vieme, že výstavba na Bratislavských Kramároch je dlhodobo problém a to nie len z hľadiska hustoty výstavby, ale predovšetkým z pohľadu nedostačujúcej občianskej vybavenosti, ktorá vytvára nepomer k novo vzniknutým projektom v lokalite. Takmer všetky pozemky vhodné pre výstavbu škôlku vlastnia developeri preto pozemkov pre potreby občianskej vybavenosti niet. Jeden developerský projekt mal vzniknúť aj v našom okolí, vo vnútrobloku na Vlárskej a Klenovej ulici na Kramároch. A opäť sa dostávame k tomu, že potreby obyvateľov sú odsunuté na vedľajšiu koľaj. K čomu bude mladej rodine krásny nový byt, keď nebude mať možnosť dať dieťa do škôlky? Pre niekoho to môže vyzerať ako prekážka a zmieri sa s tým, že 10 metrov od jeho okien vzniknú ďalšie bytovky, pre nás je to však obrovská výzva a možnosť dosiahnuť niečo nevídané. Hovoríme tu o iniciatíve s názvom Škôlka pre Kramáre, ktorá sa stala v posledných týždňoch témou v mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Cieľom tejto iniciatívy je odkup pozemku od developera a následná výstavba štátnej materskej školy pre 80 detí. Vyriešime tým problém s miestami, a zabránime výstavbe. Vyhrajú všetci.

TRPEZLIVÉ ROKOVANIA

Od októbra sme sa stretávali na pracovných stretnutiach so starostom Kusým, developerom a zriadili sme petičný výbor, aby sme zistili od obyvateľov, či sa stotožňujú s našim nápadom. Keďže na petičných hárkoch pribúdali desiatky podpisov denne (nakoniec vyše 1000), dalo nám to presvedčenie, že to má zmysel.

Nakoniec sa nám podarilo dohodnúť na rozumnom kompromise. Zo spoločne vyzbieraných peňazí sme zaistili vypracovanie architektonickej štúdie a geologického prieskumu podložia, s cieľom zistiť, či je to pozemok vhodný na daný typ stavby. Rozhodli sme sa podobne ako s vysielačom spraviť webovú stránku www.skolkaprekramare.sk nech je všetko transparentné a každý si môže pozrieť čo sa robí a v akom štádiu sa všetko nachádza.

Boli sme plný elánu a eufórie, že developer súhlasí, podpisov sme mali niekoľko stoviek a táto téma rezonovala v lokalite aj medzi ľuďmi čoraz častejšie. Takisto sme mali podporu starostu a úradu, ktorý si tiež uvedomoval, že potreba štátnej škôlky je na prvom mieste a ďalší development je neželaný.

TVRDÁ SLOVENSKÁ REALITA

Vedel som, že daná vec sa bude schvaľovať na miestnom zastupiteľstve a predpokladal som, že tento nápad sa nemusí páčiť všetkým poslancom. Cena od developera bola viackrát znížená na finálnu ponuku vo výške 998 Eur/m2, t.j. za kúpnu cenu vo výške 1 529 934 Eur pri znaleckom posudku vypracovanom na úrovni 834,87 Eur /m2 a t.j. 1 279 855,71 eur. Cena je na oko vysoká, ale developér je tesne pred vydaním územného rozhodnutia. Je to ako opcia v čase. Stúpa s pravdepodobnosťou vydania kladných územných či stavebných povolení. Rozdiel medzi znaleckým posudok a kúpnou cenou nie je dramatický.

Z marcového zastupiteľstva vzišla požiadavka na vypracovanie architektonickej štúdie a geologického posudku. To sme aj urobili a takisto sme sa zúčastňovali pracovnej skupiny za týmto účelom, vylaďovali detaily škôlky s odborníkmi. Pripravili sme všetky podmienky preto, aby poslanci mohli v apríli danú kúpu schváliť a otvoriť tým cestu vzniku štátnej škôlky namiesto developerského projektu. Páni poslanci chceli aj iné alternatívy. Je to samozrejme legitímne. Čo ma však osobne zarazilo bolo, že jedna z nich bola zbúranie najstaršieho hokejbalového ihriska za cenu škôlky. Ďalšia zasa výstavba škôlky na pozemku, ktorý využíva Dom sociálnych služieb čiže na úkor seniorov. Prečo to nemôžeme dať na miesto, ktoré žiadajú ľudia a robíme všetko preto, aby sme to urobili na úkor či už športu alebo seniorov ?

V apríli teda prebehlo zasadnutie miestneho zastupiteľstva, za účelom schvaľovania úveru vo výške 7,1 milióna Eur (úroková sadzba 0,97% 10 ročný fix ) na rozvoj mestskej časti. Miestny úrad predložil návrh rámcového úveru pre Škôlku pre Kramáre vo výške 1,4 milióna Ten však dostal podporu iba 9 poslancov, bolo potrebných 13 hlasov. Poslanci úver neschválili s odvolaním sa na vysokú cenu pozemku. Tak trochu očakávané. Prišla aj ďalšia alternatíva škôlky, nadstavba tretieho poschodia v areáli Základnej školy. Základná škola sama o sebe nemá učebne, nemá miesta pre žiakov. Nerozumiem nápadu rozširovať kapacity materskej školy práve tam. Navyše voziť deti výťahom na tretie poschodie. Nemám slov ...Kolujú také vtipy medzi ľudmi. Treba nadstaviť na streche Kramárskej Nemocnice. Veď ušetríme na pozemku a je to lepšia alternatíva ako tá prvá, ktorú navrhol starosta s obyvateľmi :)

NEVZDÁVAME TO - INŠPIRÁCIA ZAHRANIČÍM

My sa ale nevzdávame. Zobrali sme to do vlastných rúk a vyhlásili sme zbierku – fundraising.

K dnešnému dňu sa na transparentom účte vedenom mestskou časťou pripísalo už viac ako 75 príspevkov a každou hodinou sa tento počet zvyšuje. Chceme vyzbierať minimálne 260 000 eur, aby sme dostali kúpnu cenu za pozemok pod hodnotu jeho znaleckého posudku. Potom nám už nikto nebude môcť povedať, že cena je vysoká alebo nehospodárna.

Do zbierky z prevažnej väčšiny budú zapojené rôzne firmy, či nadácie. Viacero z nich už prísľubom vyjadrilo svoju podporu v tejto veci. Ak však ukážeme symbolické gesto aj ako obyvatelia, Kramárčania, Bratislavčania, ktorí sú ochotní z vlastných zdrojov prispieť na našu škôlku, bude to úžasné. A veríme, že zvíťazí zdravý rozum a vznikne škôlka pre 80 detí namiesto developerského projektu.

Účet je nastavený tak, že v prípade neúspechu projektu, teda neschválenia kúpy pozemku za polovičnú cenu poslancami, mestská časť bezodkladne vráti každej fyzickej osobe príspevok späť.

Ďakujeme vopred za akúkoľvek pomoc.

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9709000000005185298933