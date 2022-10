Rodičovský bonus

Starostlivosť, obetavosť, rady, či finančná pomoc sú len jedny z hlavných vecí, prečo by sme svojim rodičom mali prejavovať vďaku a úctu. Nie raz sa stáva, že rodičia práve kvôli svojim deťom sú ochotní obetovať všetko, vrátane svojej kariéry, ktorá ich v sociálnom systéme dokáže dostať vyššie a tým samozrejme aj značnou časťou určuje v budúcnosti výšku starobného dôchodku. Ten je ovplyvnený taktiež aj rodičovskou dovolenkou, počas ktorej rodičia (vo väčšine prípadov naše maminy) neprispievajú do sociálneho systému a tým pádom sa im toto obdobie nezarátava pri výpočte dôchodku. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny prišiel s návrhom, ktorý by aspoň čiastočne mohol kompenzovať tento spomínaný výpadok. Pred časom prešiel parlamentom Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý okrem iného obsahuje aj zavedenie tzv. rodičovského bonusu.

Minister Milan Krajniak to vysvetľuje takto:

„Dôchodkový systém nesmie trestať mamy za rodičovskú lásku. Za to, že ľúbili svoje deti, vodili ich do školy a zo školy, pripravovali im desiaty, sprevádzali ich na krúžky a z krúžkov, varili im večeru a robili s nimi domáce úlohy. Mama, ktorá vychovala dve deti a pôjde do dôchodku v roku 2023, dostane o 80 eur mesačne a o 960 eur ročne nižší dôchodok ako jej bezdetná kolegyňa. Túto nespravodlivosť chceme aspoň čiastočne zmierniť rodičovským bonusom.“

História rodičovského bonusu

Myšlienka rodičovského bonusu vznikla už v roku 2006, kedy s ňou prvotne začal pracovať vtedajší podpredseda KDH - Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc. Ten ponúkol miesto podpredsedu strany pre ekonomiku Milanovi Krajniakovi a vyjadril voči nemu želanie, aby jedného dňa, ak to bude v jeho kompetenciách, túto myšlienku presadil. V roku 2020 sa mu podarilo tento princíp dostať do ústavy Slovenskej republiky.

V 50. rokoch upozorňoval nemecký ekonóm Wilfrid Schreiber na dôchodkový systém, v ktorom by mali byť zohľadnené zásluhy rodičov na výchove detí.

Laureát Nobelovej ceny Gunnar Myrdal vyjadroval voči systému dôchodkov taktiež negatívny postoj, nakoľko štátne, priebežne financované dôchodkové systémy sú postavené na zásadnom rozpore, a teda znižujú motiváciu v rodine mať deti a zároveň sú stále závislé od novo pracujúcej generácie.

Rodičovský bonus by mal zvyšovať motiváciu mať deti.

(zdroj: https://www.rodicovskybonus.sk/)

Bude sa týkať 80% dôchodcov

Ak prezidentka Zuzana Čaputová zákon podpíše, do platnosti sa dostane už v januári budúceho roka. Tým si viac ako tri štvrtiny dôchodcov na Slovensku o čosi málo prilepšia.

O tom koľko eur dostanú k dôchodku však rozhoduje výška príjmu ich detí. Štát bude príspevok vyplácať automaticky, ak sa samozrejme ich deti nerozhodnú príspevok neuplatniť. Podmienkou na uplatnenie bonusu je len to, že poberateľovi už musí byť vyplácaný riadny starobný dôchodok.

Výška spomínaných príspevkov a celkovej výplaty bonusu sa bude pohybovať od 10 eur mesačne v závislosti od počtu pracujúcich detí, ktoré odvádzajú príspevky do sociálnej i zdravotnej poisťovne a od výšky ich príjmu.

(zdroj: https://www.rodicovskybonus.sk/)

Nevytvárame tu ďalšiu nespravodlivosť ?

Ako sa na Slovensku stáva už takmer pravidlom, nespravodlivosť tentokrát neobišla ani dôchodcov. Určite je potrebné podporovať rodiny, treba odmeňovať rodičov detí, ktoré tu pracujú a odvádzajú štátu, avšak sú tam isté medzery, ktoré môžu ľudia vnímať skôr negatívne. Rodičovský bonus sa totiž netýka úplne všetkých dôchodcov. Samozrejmé je, že pokiaľ dieťa nikdy nepracovalo a nepracuje a tým pádom nijako neprispieva do sociálneho systému, tak nárok je v tomto prípade neadekvátny. Čo však rodičia, ktorí vychovali deti, ktoré sa stali napríklad policajtmi či vojakmi. Príslušníci týchto zložiek majú vlastný sociálny systém a tým pádom ich tento zákon ukrojil od nároku poskytnúť svojim rodičom bonus. Zákon sa totiž vzťahuje len na ľudí, ktorí svoje príspevky odvádzajú do Sociálnej poisťovne. Do skupiny ľudí, ktorí nedostanú bonus patria aj tí, ktorí majú deti ZŤP. Trochu pritiahnuté za vlasy, nie? To, že je niekto ZŤP, nemusí totiž vždy automaticky znamenať, že nepracuje. Pokiaľ je niekto občan Slovenskej republiky a platí každý mesiac odvody, tak nerozumiem prečo by sme mali diskriminovať ľudí len na základe ich postihnutia.

Medzi 20% dôchodcov, ktorí na bonus nárok mať nebudú, patria tiež rodičia, ktorých deti odišli do zahraničia alebo nedajbože zomreli. Keď som o tejto veci diskutoval so seniormi, dosť ma zosmutneli ich komentáre, najmä mamičiek, ktorým dieťa zomrelo. Určite je dobré zákon upraviť tak, že pokiaľ dieťa pracovalo, odvádzalo a žiaľ zomrelo, daná mamička musí mať nárok na rodičovský bonus.

Tieto rozdiely a nespravodlivosť je nutné napraviť a postaviť sociálny systém tak, aby bol čo najférovejší pre každého. Tak, aby ľudí motivoval mať deti a aby tie deti nemuseli robiť ústupky napríklad pri voľbe povolania.