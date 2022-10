Newport: Zrkadlo Pozláteného veku

Mestečko Newport sa nachádza v štáte Rhode Island, čo je rozlohou najmenší štát v USA a má len trošku málinko cez milión obyvateľov. Rhode Island nájdete na Východnom pobreží, zhruba tri hodiny jazdy autom na sever od New Yorku.

Newport začalo svoju slávu v 19. storočí, keď sa stalo letoviskom amerických miliárdarov. Newport sa stal obľúbeným kvôli krásnej prírode, ale hlavne príjemnej klíme, a neskôr to už bolo vecou prestíže letovať v Newporte. Newportská letná sezóna trvala šesť týždňov, počas ktorej sa americká “šľachta” stiahla do svojich “letných chát” (ako ich oni nazývali). Mnohé tieto zámky sú dnes národnými historickými pamiatkami, slúžia ako múzeá a ponúkajú skvelú príležitosť urobiť si presný obraz života počas Pozláteného veku.The Gilded Age - Pozlátený vek, resp. Éra pozlátka bolo historické obdobie v USA, ktoré trvalo zhruba od 1870 do 1900 a vyznačovalo sa rapídnou industralizáciou a hospodárskym rozmachom. USA sa v tom čase stáva svetovou ekonomickou veľmocou, vytlačajúc Veľkú Britániu z pozície svetového lídra.

The Breakers: Hudobná miestnosť (zdroj: Alena Miklošová)

Zo všetkých kaštieľov najznámejší, najväčší a najokázalejší je The Breakers - letný dom rodiny Vanderbiltových. Vanderbiltovci bola americká dynastia, ktorá prišla k svojmu nesmiernemu bohatstvu najprv v lodnej a neskôr v železničnej doprave.

Na Slovensku meno Vanderbilt možno nie je tak známe ako povedzme Rockefeller, ale v Amerike sú synonymom obrovského bohatstva a moci. V New Yorku o ich meno zakopnete na každom rohu. Pre turistov je spojitosť s rodinou najviditeľnejšia na vlakovej stanici Grand Central Station, ktorá im kedysi patrila, alebo Whitney Museum of American Art, ktoré založila Gertrude Vanderbilt, dcéra Corneliusa a Alice. Zaujímavú spojitosť s Vanderbiltovcami má dokonca aj Slovensko. Najmladšia dcéra Corneliusa a Alice, sestra Gertrudy, Gladys sa vydala za maďarského grófa Lászlóa Széchenyiho. Onedlho po svadbe grófka kúpila asi 3 000 hektárov v Uhorsku – celú dolinu potoka Okna, od Nežabca po čierny Motrogon, aj s Morským okom a postupne investovala v Remetských Hámroch. Obec mala vďaka grófke pílu, vlastnú elektráreň, vodovod, či detskú ozdravovňu pre deti s dýchacími problémami. Ale vráťme sa do Newportu.

The Breakers: Strop v jedálni. (zdroj: Alena Miklošová)

The Breakers dal postaviť v roku 1895 Cornelius Vanderbilt II. so svojou ženou Alice a Vanderbiltovci v ňom žili až do roku 2018. Dizajn letného domu bol navrhnutý popredným architektom Richardom Morrisom Huntom. Inšpiráciou boli renesančné domy na talianskom vidieku. Dom má 70 izieb, ktoré boli zariadené nábytkom privezeným z Francúzska a Talianska. Centrom domu je obrovská sála, v ktorej sa konali bály. Ďalšími pozoruhodnými miestnosťami sú raňajková miestnosť obložená platinou, hudobná miestnosť s pozláteným stropom, recepcia pre pánov a ďalšia pre dámy, biliardová miestnosť v rímskom štýle, 34-miestna jedáleň a knižnica, v ktorej krb pochádza z francúzskeho zámku. Konštrukcia domu stála 7 miliónov dolárov, čo v prepočte je 220 miliónov dnešných dolárov.

The Breakers: Spálňa Gertrúdy Vanderbilt, ktorá neskôr založila Whitney Museum of American Art v NYC. (zdroj: Alena Miklošová)

Po smrti rodičov dom zdedila grófka Gladys, jednak kvôli tomu, že z detí ona mala najradšej tento dom. Hlavným dôvodom však bolo, že Gladys nevlastnila v Spojených štátoch žiadne nehnuteľnosti a matka Alice ju chcela zabezpečiť. V roku 1948 grófka Széchenyiová dovolila novovzniknutej Ochranárskej spoločnosti v Newporte, aby začala ponúkať verejnosti prehliadky prvého poschodia. Na oplátku spoločnosť Preservation Society súhlasila, že bude platiť 1 dolár ročne a pokryje prevádzkové náklady a údržbu. Po smrti grófky v roku 1965 jej deti predali dom Spoločnosti v roku 1972, stále s dohodou, že tretie poschodie bude patriť výhradne Vanderbiltovcom k užívaniu.The Breakers bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku v roku 1994. Poslední Vanderbiltovci sa z domu odsťahovali v roku 2018. Teda tí živí. Povráva sa, že mama - Alice dom nikdy neopustila a jej ducha videli jej rodina, služobníctvo a neskôr aj turisti. Duch je veľmi šarmantný a tichý, a zdržiava sa hlavne na druhom poschodí, kde mala pani Alice svoju spálňu. The Breakers hostil prezidentov, kráľov a prominentov z celého sveta viac ako 125 rokov a dnes ho každoročne navštívia státisíce ľudí.

The Elms: Letné sídlo uhľového magnáta z Philadelphie Edwarda Júliusa Berwinda a jeho manželky Herminie. (zdroj: Alena Miklošová)

Z ostatných letných sídiel by som odporúčala The Elms, ktorý svojho času patril uhľovému magnátovi z Philadelphie Edwardovi Júliusovi Berwindovi a jeho manželke Herminie. Podľa môjho názoru The Elms je po The Breakers druhý najkrajší newportský zámok a dnes sa v ňom natáča aj momentálne v USA veľmi populárny TV seriál The Gilded Age.

The Elms: Jedna z kúpelní. (zdroj: Alena Miklošová)

Treticu mojich obľúbených newportských kaštieľov uzatvára The Rosecliff, ktorý vlastnila Teresa Fair Oelrichs, prezývaná Tessie. Tessie bola dedičkou strieborných baní v Nevade, a v Newporte bola známa ako hostiteľka najúžasnejších bálov a večierkov Pozláteného veku.

Cliff Walk - turistická trasa po útese. (zdroj: Alena Miklošová)

Cliff Walk je 5.6 km dlhá turistická trasa. Väčšina trasy je nenáročná, romantická prechádzka po útese. Chodník spája krásu Atlantického oceánu z jednej strany a architektonické klenoty z druhej strany - trasa vedie popri 11 najluxusnejších zámkoch. Odporúčanou zastávkou je Štyridsať schodov. Prvé drevené schodište postavil vtedajší vlastník územia pre svoje deti, keďže im chcel umožniť prístup k moru a jaskyni pod útesom. Počas zlatej éry Newportu, schody boli miestom, kde sa stretávalo služobníctvo z okolitých zámkov, a tu si usporiadavali svoje vlastné žúry.

Mapa turistickej trasy Cliff Walk, ktorá sa tiahne po útese. (zdroj: Alena Miklošová)

Najlepší čas na prechádzku po útese je neskoré popoludnie,tesne pred západom slnka, keď modrá voda kontrastuje so žltým pieskom, skaly sa trblietajú hnedými a ružovými chaluchami a vzduch vonia morským životom.

Cliff Walk (zdroj: Alena Miklošová)

International Tennis Hall of Fame sa nachádza v obchodnej časti Bellevue Avenue (kedysi najelegantnejšiej ulici v Spojených štátoch) a vchod do jej areálu nie je veľmi nápadný.

Vchod do areálu Medzinárodnej tenisovej siene slávy, ktorá sa nachádza v bývalom Newportskom kasíne. (zdroj: Alena Miklošová)

Hneď ale keď prejdete vstupným mini-tunelíkom, to je už iná káva. Ako keby ste sa zrazu ocitli v inom čase a svete. Nie div, že toto je mekka všetkých tenisových fanúšikov. Hneď na úvod vám rozbúcha srdce božský trávnikový kurt, obklopený historickou krytou tribúnou a budovou, v ktorej sa pôvodne nachádzal spoločenský klub a dnes je múzeum. Celý areál pôsobí veľmi staroanglicky, a máte pocit, ako keby ste sa prišli pozerať na Wimblendon, čo bolo vlastne zámerom, a hlavným cieľom prestížnej architektonickej firmy McKim, Mead & White.Tenisový areál bol súčasťou spoločenského klubu pre newportskú smotánku The Newport Casino. Názov je síce trocha zavádzajúci, pretože Casino, nikdy nefungovalo a ani nemalo v zámere fungovať ako pravé kasíno. V tomto prípade slovíčko “casino” je odvodené z talianského slova “casa”, čo jednoducho znamená “malá vidiecka vila, letný dom, alebo spoločenský klub”.

International Tennis Hall of Fame - historický tenisový kurt s krytou tribúnou. (zdroj: Alena Miklošová)

Otcom Newportského kasína bol James Gordon Bennett Jr., vplyvný vydavateľ newyorských novín New York Herald. Kasíno bolo otvorené v lete 1880 a rýchlo sa stalo centrom spoločenského života elity. Klub zahŕňal tenisové kurty, ihriská na squash a bowling, knižnicu s čitárňou, klubovne na spoločenské stretnutia, hranie kariet a biliard, obchody, konvertibilné divadlo a tanečnú sála. Klub fungoval zhruba do roku 1920. 31. augusta 1881 sa v kasíne konalo prvé Národné tenisové majstrovstvá USA v dvojhre mužov za sprievodu sláčikového kvarteta. Majstrovstiev sa zúčastnilo 25 hráčov. Dick Sears sa stal prvým majstrom krajiny a vyhral prvých sedem majstrovstiev (1881-1887), kým odišiel do dôchodku ako neporazený. V roku 1914 táto udalosť prerástla Newport, čo viedlo USNLTA k premiestneniu majstrovstiev do West Side Tennis Club vo Forest Hills v New Yorku. Turnaj sa stal známym ako US Open. Múzeum vlastní viac ako 25 tisíc artefaktov (videá, fotografie, zvukové nahrávky, tenisové vybavenie a oblečenie, trofeje a pod.) z dejín tenisu, z čoho vystavuje 2000 predmetov. Exhibícia je rozdelená do troch oddelení: Zrod tenisu, Populárna hra a Otvorená éra. Mimochodom, vedeli ste, že tenis vznikol z kurtovej hry, ktorá sa v 12. storočí hrávala v stredovekých kláštoroch?

Pohľad z tribúny. (zdroj: Alena Miklošová)

Dnešné rozprávanie o Newporte ukončím úplne rozprávkovo - svadbou. Tá sa síce konala až po Pozlátenom veku, ale v kostole ktorý má vlastnú zaujímavú históriu a kde sa napríklad počas Pozláteného veku ženil prasynovec Napoleona Bonaparteho. Ale nie o tej svadbe som chcela.

Rímsko-katolícky kostol Sv. Panny Márie, kde sa Jackie vydávala za Johna F. Kennedyho. (zdroj: Alena Miklošová)

Ráno 12. septembra 1953 sa v jednoduchom rímsko-katolíckom kostolíku Sv. Panny Márie konala najslávnejšia newportská svadba. Žurnalistka Jacqueline Lee Bouvier sa vydávala za vtedajšieho senátora Johna Fitzgeralda Kennedyho, ktorý sa neskôr stal 35. americkým prezidentom. V čase svadby mal senátor Kennedy 36 rokov a Jacqueline 24 rokov. Nevestu viedol k oltáru jej nevlastný otec Hugh D. Auchincloss II. Jackie Kennedy kráčala uličkou v jedinečných hodvábnych šatách farby slonovinovej kosti s bohatou sukňou zdobenou pásikmi a výstrihom, ktorý elegantne zvýrazňoval jej kľúčne kosti. Šaty dopĺňal ružový čipkovaný závoj s čelenkou z čipky a pomarančových kvetov. Závoj pôvodne patril jej starej mame Lee. Jacqueline mala na sebe perlový náhrdelník a diamantový náramok, ktoré bol darom od ženícha. Kytica nevesty bola z ružových a bielych orchideí a gardénií. Družičky boli oblečené v ružovom tafte. Aj keď nevestine šaty boli nádherné a americká verejnosť bola nimi nadšená, Jackie svoje šaty nenávidela. Ona chcela mať šaty jednoduché, najradšej od nejakého francúzskeho dizajnéra. To však nedovolil Joe Kennedy, otec JFK, ktorý kariéru svojho syna precízne navigoval s jasným cieľom - a manželka budúceho Prezidenta USA sa predsa musela vydávať v “amerických” šatách.

Interiér Kostola Sv. Panny Márie. (zdroj: Alena Miklošová)

Snubný prsteň navrhla klenotnícka firma Van Cleef & Arpels. Prsteň bol zlatý s dvomi smaragdovými diamantmi. Jeden smaragdový diamant mal 2,84 karátov a druhý smaragd vážil 2,88 karátov. Jeden smaragd bol zelený a druhý bezfarebný. Viac ako 750 hostí bolo svedkami toho, ako sa nastávajúci pár stal manželmi na katolíckej omši, ktorú celebroval bostonský arcibiskup Richard Cushing. Počas sobáša sa čítal aj špeciálny písomný odkaz a požehnanie od Pápeža Piusa XII. Vnútro kostola zdobili ružové gladioly a biele chryzantémy. Svadobná hostina sa konala za účasti 1200 hostí vonku, v záhrade farmy Hammersmith, s malebným výhľadom na záliv Naragansett. Pár pamätne zdieľal svoj prvý tanec na pieseň “I Married an Angel“ v podaní Meyera Davisa a jeho orchestra. Davis bol dlhoročný priateľ s rodinou Bouvierovcov, a tak nie div, že on hral aj na inauguračnom plese v roku 1961. Chutné jedlá, ktoré sa podávali pod holým nebom, pozostávali zo smotanového kuracieho mäsa, ananásového šalátu a zmrzliny, ktorá bola zdobená a tvarovaná do ruží. Manželia krájali na päťposchodovú tortu, na vrchole ktorej boli vkusné naaranžované kvety.

Keď Kennedy a prvá dáma trávili víkendy v Newporte počas jeho prezidentovania, stále sa zúčastnili omše v Kostole Svätej Panny Márie a vždy sedeli v lavici č. 10, kde si pri návšteve kostola môžete aj vy posedieť a pomodliť sa.

Kostol Sv. Panny Márie v Newporte. (zdroj: Alena Miklošová)