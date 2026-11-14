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14. nov 2026 o 10:51
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Hyeny

Ako možno niekoho nazvať človekom, keď v ňom obyčajnú á prirodzenú ľudskosť neprebudí ani osud detí...

Miroslav Daniš
Miroslav Daniš Bloger
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Osud tých, ktorí sú najzraniteľnejší, ktorí sa nevedia ešte brániť a postaviť na odpor. Osud  nevinných a bezbranných detí. Ak pri tomto hrôzostrašnom osude týchto detí, ktorý si oni nevybrali, nezvolili, pri ktorom neostane žiadne oko slušného a morálneho človeka suché, ak pri tomto osude tých nevinných obetí vojny absentuje akákoľvek štipka morálky, súcitu a empatie,  ak sa v bytosti, ktorá si hovorí „človek to znie hrdo“ a neozve sa v nej svedomie  a potreba chrániť tieto nevinné obete vojny, tak stratil akékoľvek právo nazývať sa človekom a vyčlenil sa nielen z rodu Homo sapiens, ale aj z rodu Homo.

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Nechcem urážať hyeny (sú to inteligentné zvieratá), ale metaforicky (a slangovo a pejoratívne) si dovolím použiť toto označenie na tých, ktorí stratili všetko to, čo charakterizuje Homo – morálku, súcit, empatiu, slušnosť svedomie, pokoru, ktorí stratili akékoľvek zábrany a ľudskú dôstojnosť...

Bohužiaľ aj v našich súradniciach táto spoločnosť vygenerovala takéto hyeny :

Európsky parlament vyzval Rusko, aby vrátilo deportované ukrajinské deti. Za bolo 536 europoslancov, proti iba osem, z toho až štyria zo Smeru – Ľuboš Blaha, Katarína Roth-Neveďalová, Judita Laššáková a Erik Kaliňák. Monika Beňová bola za, europoslanci z Republiky sa zdržali.

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(ak by madam Beňová nebola zase raz práve hluchá a počula by o čom sa hlasuje, tak by sa určite zaradila do smeráckeho šíku a spolu s Republikánmi Uhríkom a Mazurekom mohli vytvoriť novú verziu „Siedmich statočných“)

Nuž hodiť cez palubu tieto nevinné a bezbranné deti môže len bezcharakterná bytosť. Nebudem vám vstupovať do svedomia (nakoľko žiadne nemáte), ale zaujímavá by bola odpoveď, keby sa to týkalo priamo vašich detí, ako by ste sa zachovali v takejto hrôzostrašnej a tragickej situácii, keby sa to týkalo súradníc vašich rodín. Alebo žeby tie vaše vlastné deti boli niečo viac ako tie ukrajinské, viac ako všetky iné deti na tomto svete ? V akom svete, v akom vesmíre vy  „bezľudia“ žijete, aké „hodnoty“ skutočne vyznávate ? 

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Aj deti (aj tie vaše, aj tých 20 000 ukrajinských detí, čo RuSS uniesol) majú svoje práva, ich rodičia rovnako. Majú právo vysloviť slová mama, otec, rodičia majú právo vysloviť ich mená, spolu majú právo spočinúť v spoločnom náručí, žiť v láske, v pokoji a mieri (ktorého síce máte plné huby, ale asi toho len ruSSkého mira). A aj keby išlo o „ruské deti“, ako propagandisticky vytrubuje hlasná trúba Kremľa trubiroh Blaha, tak toto právo majú rovnako aj oni. A  všetko toto, túto prirodzenú potrebu a túžbu týchto detí (a ich rodičov) ste svojím hlasovaní potlačili, zmietli  bez rozpakov, bez bázne a hany nekompromisne zo stola, odsúdili ste tieto deti žiť bez rodičov a rodičov bez svojich detí. Napísal by som, ČI VÁS HANBA NEFACKJE ?,  bolo by to však zbytočné, vy totižto nemáte žiadny pocit hanby.

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Jediný komentár, ktorý mi napadá, je FUJ s VÝKRIČNÍKOM...

Snáď sa raz budú deti (a hlavne tie vaše deti a vnúčatá) učiť o vás v učebniciach dejepisu, či občianskej náuky ako o hyenách, ktoré neváhali zapredať svoju dušu diablovi z tých vašich ideologických dôvodov. A nezabúdajte „ať už peklo bylo, nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře“. Aj tie Božie mlyny. Na deti sa proste nesiaha...

Slovensko sa dlho (tri roky) nechcelo pripojiť k medzinárodnému úsiliu o záchranu ukrajinských detí unesených RuSSkom. Keď to vláda konečne urobila, jej vlastní europoslanci hlasovali proti rezolúcii na podporu ich návratu. Vravia vám niečo slová FARIZEJSTVO, HNUS, NEĽUDSKÉ, ODPORNÉ, GRC ... ?

Samozrejme, že nie, inak by ste boli za. Rovnako odporné je aj to, ako ste nehlasovali aj za iné dôležité body a uznesenie Európskeho parlamentu súvisiace s týmto detským osudom :

Europarlament v texte zdôrazňuje, že bezpodmienečný návrat všetkých nezákonne deportovaných detí musí byť základom mierovej dohody.

Europarlament zároveň vyjadril podporu Medzinárodnému trestnému súdu, ktorý vydal zatykač na Vladimira Putina aj na ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovu-Belovu.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v uznesení uviedli, že páchatelia zodpovední za deportácie alebo násilné presuny ukrajinských detí počas vojny sa musia za svoje činy zodpovedať“.

A tak, ako sa za svoje činy musia (a budú) zodpovedať títo ich únoscovia a samotní strojcovia a obhajovatelia tohto barbarstva,  na čele s vojnovým zločincom a psychopatom, cárom Putlerom, tak sa budete musieť (a aj sa budete) aj vy, ktorí si ešte stále hrdo a bohorovne hovoríte, že ste ľuďmi, zodpovedať za svoje postoje a činy a niesť si svoj biľag svojím prázdnym, bezduchým a „bezľudským“ životom...

Tento prejav hlbokého „HUMANIZMU“ sociálneho demokrata pod hlavičkou SMER Moskva v rozhodovaní o živote a právach detí len ukazuje, kam je tento sociálny demokrat schopný zájsť, ako tento jeho „humanizmus“ dokáže prerážať ďalšie a ďalšie dno.

Ja len verím, že týmto svojím hyenizmom so sebou do toho ich Červeného Pekla stiahnu tieto hyeny aj svojho súdruha precedu. Trebárs aj na tom ich povestnom bielom koni...

Miroslav Daniš

Miroslav Daniš
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Som Občan. Tak ako každý iný Občan so všetkými občianskymi právami a povinnosťami. Občan, ktorý sa zaujíma o veci verejné, o životné prostredie a ochranu prírody, o kultúru... O všetko to, čo mu nie je ľahostajné. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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