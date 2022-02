Zdá sa, že “Jurských hôrnych chlapcov” (aspoň spomínaná oblasť vôkol Bieleho kríža, Malého Javorníka, Veľkého Javorníka nad bratislavskou Račou v Malých Karpatoch patrí do chotára “Svätojuskej”) táto správička riadne vystrašila a poňali to pravdepodobne tak, že do implementácie tejto dohody musia rýchlo ešte čo to stihnúť. A nezaháľajú. No ONI nezaháľali ani predtým, čoho dôkazom je odlesňovanie (nielen) tohto územia už dlhodobo. Neviem, v čom je pre nich táto oblasť špecifická, ale uplatňujú v nej svoju špeciálnu taktiku a stratégiu. Vyťažia v nej “pár” stromov (asi aby im nepílili uši, že holoruby), z lesných ciest spravia tankodrom a presunú sa inde. Noty majú rovnaké a scenár tiež. O rok alebo o dva sa sem znovu vrátia a na rade je ďalších “pár” krásnych, urastených, majestátnych stromov a oživenie tankodromov. A tak sa to pravidelne opakuje. Asi až dovtedy, kým už nebude o čom…

To čo na obrázkoch vidno (vlastne už nevidno), bol kedysi les. Les, do ktorého som kedysi prišiel a bola tma. Dnes, keď do toho lesa prídem, tak les nikde…

Boli časy, keď od Dunaja k strmým štítom Tatier horeli ohne pionierskych vatier, ozýval sa šťastný spev a smiech. Dnes všade revú kone traktorov a kamiónov, ozýva sa bzukot motorových píl. Kým v prvom prípade išlo len o ideologickú mystifikáciu, druhý prípad je, bohužial, každodenná, tvrdá realita. Od Dunaja k strmým štítom Tatier…

Od Dunaja k strmým štítom Tatier žijeme v ľahostajnosti, nevšímavosti a pohodlnosti, vo svojom blahobyte a konzume. Bez pokory, úcty, rešpektu. Les predsa nerastie v našej záhrade, na našom dvorečku… Akoby príroda, les nepatrili nám všetkým, neboli súčasťou nášho života, nášho bytia… Sme hluchí, slepí a nemí, bez bázne a hany…

Čo tak začať už skutočne žiť v súlade s prírodou…

Platňa sa krúti dokola. Roztáčajú ju neustále neúprostné motorové píly, asistuje im neodmysliteľná, s prírodou a lesom vysporiadajúca sa lesná technika. Opakovanie ako matka neznalosti a neúprostnosti a egoizmu…

Ale aj ako matka pripomínania a opakovania :

Zopár fragmentov (ozaj len zopár z tej nekonečnej mozaiky od Dunaja k strmým štítom Tatier) z miestnej “Krútňavy” :