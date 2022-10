Blogoblok či blogopauza. (Však už dačo napíš...). Mikroblog No 8.

A adresovali mi vetu zo zátvorky titulky. Teda konkrétne jedna osôbka, ktorá ma dotlačila aj do zdarného dokončenia Cimrmanov.

Pôvodná krátka cyklopauza v polčase „cykloleta“ sa nám trocha natiahla.

A to som ešte pred pokračovaním letnej cyklistiky v poslednom článku avizoval minisériu „Viem, čo sme robili minulé leto“. No, aby sa z toho nestalo leto predminulé... (tretí diel je práve z neho. Tam by sa nám predpony napájali sťa bratislavské električky či pražské tramvaje).

Cyklopauza mala byť tak týždeň – dva.

Lenže to už začal september a mňa začal valcovať školský rok. A po večeroch či cez víkendy, keď som si povedal „idem na to“, zmohli ma ďalšie pracovné záležitosti, prípadne únava alebo jednoducho „nechcesami“. Až sa týmto odkladaním vytvoril celkom slušný blogoblok. A ľaľa, temer polovica októbra a furt pauzujem. Až to vyzerá na blogomenopauzu... (ono menopauza je akáže pauza? Veď po nej sa už nepokračuje ako pred ňou, ako to býva pri iných pauzách. V hokeji či futbale, alebo medzi školskými hodinami...)

Nuž, nastal čas vymotať sa z toho pracovno - únavovo – lenivého kruhu. A aby som sa hneď na úvod nešpáral v letnej minulosti (a je jedno, z ktorého leta), predbehne sa aktuálna jesenná túra na rozhľadňu Bobrovec nad Starou Bystricou.

(zdroj: -mg-)

Snáď takto o týždeň. A potom sa to už rozjede... (dal som tam dobré písmenko? Ako predškolák som miesto dom písal bom. Bruško sem, bruško tam :-).

Vrátime sa do minulého leta

(to čo len nedávno skončilo, považujem stále za „terajšie“. Na štedrejšiu obrazovú ochutnávku kliknite na prvý súvisiaci článok, celkom na konci je pár záberov, jeden aj „slinkopudný“).

A snáď do konca novembra dokončíme aj Cykloleto.

Najprv avizovaný „druhý polčas“. Pripomeniem upravené kapitoly:

Časť 6 – Budatínske grafity. A Hurbanov (Slotov?) pomník.

Časť 7 – Na Straník (bicykel ako pojazdná barla). Symbolický cintorín rogalistov.

Časť 8 - Z Novej Bystrice do Budatína. Parádna cyklotúra

Časť 9 – Zámok Kunerad. Definitívne opúšťa Slovenské Černobyle.

Časť 10 – Na záver hrad Strečno. S parádnou stredovekou dedinou.

(obrazová časť je v druhom súvisiacom článku)

Ako bonus budú ešte tri časti z cyklotúr v okolí Londýna (celkovo cca 120 km).

(zdroj: -jm-)

A propos, Veľká Británia.

Z nej mám kopec materiálu na ďalšie články. Nezavěšují, jsou v pořadí.

Z tých najatraktívnejších aspoň tri TOP.

Zápas Arsenal - Leicester. Arsenal odvtedy ide ako píla a vedie tabuľku Premier league o 4 body pred Manchestrom City. (zdroj: -mg-)

Neuveriteľný virtuálny koncert fenomenálnej ABBY. Vrátil som sa do stredoškolských čias... (zdroj: -mg-)

Návšteva filmových ateliérov, kde sa natáčal Harry Potter. To som sa vrátil do čias detstva mojich detí, keď sme čakali o polnoci pred kníhkupectvom a čakali na čerstvú knižku. A následne šli do kina... (zdroj: -mg-)

dopravné prostriedky z Harryho sveta... (zdroj: -mg-)

... a moja maličkosť pri jednom z nich (zdroj: -mg-)

Pre netrpezlivých sú ochutnávke na mojom Instagrame (veru tak, ja, zarytý odporca sociálnych sietí, som založil instagram... Na moju obhajobu, od britského leta tam čuším ako partizán :-)

No a ďalšia podlžnosť je moja srdcovka – Slovenské černobyle.

(zdroj: -mg- (koláž z webu))

Tiež majú dlhšiu pauzu, ale sľúbil som súhrn druhej série. Nuž, snáď do Vianoc... (ako spieva Janek Ledecký, sliby se mají plnit o Vánocích :-).

A to je pre dnešok vše, přátelé.