Jang. Zelený a zakvitnutý Mikroblog No 07. A čo nás ešte v lete čaká (aj keď možno ostane aj na jeseň...)

Tieto sily sa nachádzajú v každej živej a neživej časti vesmíru.

O koncepte Jin som písal minule (viď prvý súvisiaci článok, možno je hneď pod týmto).

Jang, "svetlé miesto, južný svah (kopca), severný breh (rieky), slnečné svetlo" je svetlejší element; pôsobí veselo, aktívne, svetlo, mužsky a korešponduje s dňom. Jang je často symbolizovaný ohňom a vetrom.

Ako protipól temnému Jinu z minulého článku dnes dám pár záberov "zeleného a kvitnúceho života". Tieto sú zo začínajúceho leta.

Vôbec, ročné obdobia symbolizujú kolobeh života a striedanie generácií.

Nádherná je jar, keď sa príroda prebúdza a všade raší nový život. Ktorý vrcholí práve teraz, kým nastúpi jeseň a zeleň nahradia farby blížiaceho sa konca (ale po bielej zime opäť nového začiatku. A tak stále dokola...).

Ak vás malá "ochutnávka" navnadila, prejdite sa sídliskozáhradkami z vlaňajšej jari (druhý a tretí súvisiaci článok).

Resty (Viem, čo sme robili minulé leto).

Konkrétne výstup na chatu pod Magurou a skanzen Vychylovka.

Magura

Vychylovka

A ešte z pred pred mimulého leta Tríbeč (vtedy vďaka Karikovi frčal).



Minulé leto bolo aj Chorvátsko (Rabac).

Tomu ale plánujem samostatný projekt (vrátane chorvátskeho Černobyľu)

More a túry

Historický Lábin

Námatkovo kalvária pri vodnom diele, nový Černobyl pri Varíne, Lietavský hrad alebo úžasná cyklotrasa z Novej Bystrice...

Kalvária

Varínsky Černobyľ

Lietavský hrad

Cyklobusom do Novej Bystrice (zatiaľ posledná cyklotúra)