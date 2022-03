Mikroblog (Mirkoblog?) z Mikrolesa. A slovko (dve) aj o alternatívnej kultúre a troch architektonických skvostoch.

Tento Mikroblog z Mikrolesa pôvodne blogom vôbec nemal byť. Preto nemám zapísané žiadne info o tom, čo sú to za Mikrostromy a ani nič o ich Mikropestovateľoch.

Proste som len tak brouzdal Mikrovýstavou a čo sa mi páčilo, som cvakol (páčilo sa mi všetko).

Vlastne sme nešli na výstavu, tá len vyplnila voľný čas pred filmom, ktorý sa premietal v otvorenej Sphére Novej synagogy.

sphéra (zdroj: -mg-)

jeden Mikrostrom sa zatúlal aj do sphéry (zdroj: -mg-)

hviezda nad sférou (zdroj: -mg-)

Keď už som spomenul Novú synagogu.

Dnes vyzerá takto (z rôznych uhlov pohľadu) :

spredu (zdroj: -mg-)

trocha prizúmujeme (zdroj: -mg-)

detaily (zdroj: -mg-)

čo všetko už bolo (zdroj: -mg-)

pohľad predo-bočný (zdroj: -mg-)

pohľad bočno - zadný (zdroj: -mg-)

vo dvore je kaviareň. V teple je aj vonkajšie sedenie (zdroj: -mg-)

výtvarné dielo Mikroumelcov (zdroj: -mg-)

Budovu postavili v rokoch 1928 - 1931. Svoju funkciu plnila len pár rokov, vieme, aký osud onedlho čakal židov.

Čo všetko sa v budove vystriedalo od jej vzniku dodnes, je Mikrostručne uvedené na tabuli pred synagógou. Nielenže sa dá čítať aj po zotmení, ešte aj pôsobivo osvieti priečelie budovy.

(zdroj: -mg-)

večerná synagoga (zdroj: -mg-)

Do dnešnej podoby zrekonštruovali synagógu v rokoch 2011 - 2017 nadšenci okolo Marka Adamova. Ale nie je cieľom tohoto článku písať o synagóge, sme tu kvôli relaxu v Mikrolese.

Ak máte záujem, vyčerpávajúce informácie o histórii aj súčasnosti nájdete na ich domovskej stránke.

Dnes je v synagóge stánok alternatívnej kultúry (alebo teda nie tak prudko komerčnej). Aby ste mali predstavu, tu je marcový program:

pútače na bočnom vchode (zdroj: -mg-)

Nečitateľné? Poďme bližšie.

(zdroj: -mg-)

Iste ste si všimli, že na programe je okrem Novej synagógy aj Stanica - Záriečie.

Keď už som ju spomenul. Inak návštevníci ju volajú "stanička".

Je to naozaj funkčná stanica s ozajstnými vlakmi. Teda "Rajeckou Ančou".

Anča na stanici (zdroj: -mg-)

Nepliesť s Fest Ančou, to je festival kreslených filmov, ktorý sa (aj) tu odohráva, ako nám pripomína okno staničky.

(zdroj: -mg-)

(ani Fest Anči nie je ľahostajná Ukrajina)

(zdroj: -mg-)

Ak chcete o staničke vedieť viac (a je to tiež zaujímavé počteníčko), kuknite ich stránku.

My si to tu aspoň v rýchlosti popozeráme.

Budova staničky zvonku aj zvnútra.

celkový pohľad (zdroj: -mg-)

nenápadná tabuľka pripomína deportácie židov (zdroj: -mg-)

perón (zdroj: -mg-)

občerstvenie? (aj ducha, pod pultom sú knihy) (zdroj: -mg-)

zima... vonkajšie sedenie je ľudoprázdne (pivár si možno odskočil) (zdroj: -mg-)

toaletné umenie (zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

Galéria grafiti.

Už na toaletách sme videli umelecké výtvory (teda na pánskych, ako je to na dámach neviem). Nejaký pokus bol aj na búde za vonkajším sedením.

Ale pri odchode zo staničky ste grafiti priam zavalení... Podchod, múry, podpery pod rondelom - steny i stĺpy...

Veď kuknite.

podchod (zdroj: -mg-)

betónové múry (zdroj: -mg-)

panel pod rondlom (zdroj: -mg-)

podporné stĺpy (zdroj: -mg-)

kočičák (zdroj: -mg-)

Ale vy už isto chcete do Mikrolesa.

Toš ideme nazad do synagógy. Už sme hovorili (a aj videli), že zrekonštruovaná budova je architektonický klenot. Vôbec tieto "šperky" sú tu na malom priestore pri jednotke pošte nezvykle nahusto.

Keď už som spomenul architektútu.

Nebojte, už naozaj len chvíľku. Mikrostromy nám neujdú, iné by bolo, keby sme šli na výstavu Mikrozajacov.

Rosenfeldov palác

Hneď cez cestu od priečelia budovy je nádherný Rosenfeldov palác.

(zdroj: -mg-)

Bol postavený v r. 1907 podľa architekta M. Rautera. Je najväčšou kultúrnou pamiatkou v majetku mesta (vyhlásená bola v r. 2009), v súčasnej podobe bol po rekonštrukcii sprístupnený v roku 2016. Moje deti v ňom pred dvoma dekádami navštevovali v rámci CVČ rôzne krúžky *. Dnes je kultúrnym centrom, organizujúcim rôzne výstavy, tvorivé, vzdelávacie či rodinné programy. Však kuknite na ich stránku.

. * príhodka (trochu vulgárna vsuvka. Ale veď je po 22:00. Teda v Miami ešte nie...)

Niekedy na prelome tisícročí, viezol som dcérku do tanečnej. Auto (svoje prvé vlastné, jazdeného Marathona, , ktorý vystriedal zdedeného žiguláka) som zaparkoval pred "palácom". Hádam 5 - 10 minút, kým sa dcérka prezula a odložila kabát.

ilustračný obrázok (zdroj: autorevue.cz)

Vyjdem von a auta nikde. Prvá predpaniková myšlienka, mestskí policajti (vtedy ešte neobúvali ale odtiahli).

Áno, je odtiahnuté v trolejbusovom depe. Zašiel som na stanicu, vybavil formality, zaplatil pokutu a mladý uniformovaný muž ma vyzval, aby som ho nasledoval. Nasadli sme do služobne Corsy a ja som inštinktívne siahol po bezpečnostnom páse. Nemusíte sa priputávať, zahlásil strážca mestských zákonov.

A vtedy to vo mne zovrelo. Vy ****** *****aní, tak vy mi odtiahnete auto, ktoré nikomu nezavadzia, nikoho neohrozuje, stálo tam len chvíľku a teraz ma navádzate porušiť základné pravidlo bezpečnosti? To kde sme, do **** *****nej!

Ani necekol. Pripútal sa aj on a mlčky sme došli do depa, dal mi kľúče od fornana, stojaceho pri žlto - zelenom trolejbuse. Opustil som depo bez rozlúčky.

Banka Žilina

Kúsok ďalej, keď sa vrátite cez cestu ku synaóge, je ďalšia krásna stavba. Je to Banka Žilina, bývalá ČSOB postavená v roku 1912 v štýle neoklasicizmu. Bola postavená pre filiálku Rakúsko-uhorskej banky.

(zdroj: -mg-)

(zdroj: -mg-)

Viac sa o nej dočítate na portáli zilinak.sk

Dnes je to priestor pre startupy, podnikateľov, študentov, v ktorom je aj coworking, zasadačky a kancelárie.

Historická budova VŠDS, tzv. "Á-čko"

(zdroj: -mg-)

Pamätám si, keď to tu žilo čulým študentským životom. Škola bola jediná svojho druhu v bývalej ČSSR, takže tu pôsobilo veľa českých kantorov aj študentov (po rozdelení sa presunuli do Pardubíc).

Po presťahovaní školy do nového areálu (už ako Žilinská univerzita) je budova prázdna a pomaly "černobyľovatie". Boli nejaké pokusy o rekonštrukciu či predaj, v akom štádiu je to dnes, netuším...

No, dáko sa nám to z rozmerov "Mikroblogu" vymklo. Takže výstavu si dáme nabudúce.

(už som vtipný ako Bičan so svojím "pokračovaním po reklame :-).

Ale pauzičku na kávu a čerstvý popkorn si môžeme dať. Či?

ilustračný obrázok (zdroj: besthdwallpaper.com)

Ok, ideme ďalej (ale už to bude len Mirkoblog).

Napokon, predstava, že JA dokážem byť stručný, je skoro taká absurdná, akože Vladimír Vladimirovič je garantom mieru...

Ale ešte sa raz nabudúce pokúsim. Na rozdiel od VV sa to môže podariť...

Konečne Mikroles.

Výstava bonsaiov, Nová synagóga, 26. september 2021

Kochajte sa ako vtedy ja. Už nebudem do toho kecať, vynechám aj zdrojovanie fotiek, všetko som "cvakal" ja.

Len sa v Mikrolese nestraťte. Mikroperníkovú Mikrochalúpku som tam síce nevidel, ale jeden nikdy nevie. A ako pozerám, vás je tu viac ako jeden, takže možno viete...

Tak to bol záver prázdninovej osemblogovej smršte. Cca o 10 minút oficiálne končia prázdniny, ďalší svetlý bod je Veľká noc. To už sa bude ľahšie dýchať, mne aj mojim deviatakom.

Už bude po Monitore...

Nabudúce:

Ešte pred Cimrmanmi jeden Mikroblog (Mirkoblog).

Second servis.

Malé zamyslenie o športe a politike (názov ešte vyštrngám)

Ale ako aj Mikaela vraví, napriek chmúrnym myšlienkam musíme žiť ďalej.

Takže si v rámci tých starostí a povinností vychutnáme aj malé radosti. Napríklad súboj kráľovien ženského zjazdového lyžovania.

Ktorá sa bude nakoniec tešiť?

(ictespat)

Ped chvíľou mi cinklo zajtrajšie SMEčko.

Keby mi niekto ukázal pred mesiacom titulku, poviem že mu musí ***** (tu si doplňte citát Rada Procházku).

Ale na Samovi si zgustnem.

Dnes má obzvlášť šťavnatú tému (aj keď obsah smrdí sťa sto tchorov...)