Slovenské Černobyle XXIII. Sliačske kúpele včera, dnes a zajtra (kedy snáď tento spolok opustia...)

Cestou zo "slatinskej čuder párty" s jej spoločensko kultúrnou ruinou sme sa už len s jedným parťákom stavili ešte v jednom Černobyle.

Tentoraz už cielene. On to nie je klasický Černobyľ, zakrytý hermetickým sarkofágom, ešte na "pol plynu" beží. A vraj čoskoro sa mu vráti zašlá sláva.

(čo čaká originálny Černobyľ dnes ťažko povedať. Niektoré scénare sa aj bojím domýšľať...).

ilustračný obrázok

Černobyľ je pre mňa symbol katastrofy. Niečoho, čo nenávratne zaniká. Pričom nemám na mysli priamy akt explózie. Ale to, čo prišlo plíživo v ďaľších rokoch.

Obrázky Pripjate s kolotočom či opustenými ulicami a rozpadajúcimi sa panelákmi.

Fascinuje ma urbex, tie naše "slovenské Černobyle". Ktoré ani nepotrebovali žiadnu explóziu. Len sa znenazdajky stali opustené a pomaličky chátrajú...

ilustračný obrázok

Kúpele Sliač včera.

Túto stručnú históriu som čerpal z troch zdrojov. Uvádzam ich číslované v závere, pri ich citovaní v tomto článku uvediem príslušné číslo zdroja.

ilustračný obrázok

Dnešné Kúpele Sliač sú známe už vyše 770 rokov vďaka liečivým účinkom unikátnych minerálnych prameňov.

Najstaršia písomná zmienka o sliačskych prameňoch pochádza z roku 1244, z čias kráľa Bela IV., keď bol Zvolen povýšený na slobodné kráľovské mesto.

Prví hostia začali prichádzať do kúpeľov za účelom osvieženia, ale aj liečenia už v druhej polovici 17. storočia. Až v 18. storočí boli oficiálne uznané za liečivé.

Prvý kamenný jednoposchodový kúpeľný dom bol v kúpeľoch postavený v roku 1818.

Neskôr sa Kúpele Sliač stali malým kúpeľným mestečkom. V roku 1922 ich kúpil československý štát, v tom čase sa začal stavať komplex Palace (1).

Ide o posledné kúpele vo vlastníctve štátu. Ešte v roku 1995 ich sprivatizoval exminister zdravotníctva za HZDS Viliam Soboňa. Po nástupe vlády Mikuláša Dzurindu v roku 1998 však štát privatizáciu zrušil a Soboňa sa obrátil na súd.

Proces sa naťahoval až do roku 2010. Keďže štát nemal istotu komu napokon kúpele pripadnú, zabezpečoval v nich iba základnú prevádzku a nevyhnutné opravy. Kúpele postupne chátrali.

Vlády Smeru v rokoch 2012 až 2020 s kúpeľmi neurobili nič (2).

(ak chcete o histórii, ale aj súčasnosti kúpeľov vedieť viac, kliknite si na zdroje uvedené v závere).

A v tomto stave som ich 31. októbra 2021 navštívil ja so štvornohým parťákom.

Trochu osobne.

Mama v 70-tych rokoch pomerne často chodila do týchto kúpeľov. Vtedy tam "dočasne" sídlila sovietska posádka (ktorú tam chcú Bláha & company mať čím skôr späť, inak to zamorí US army) a mali tam aj armu, predajňu s ruským tovarom pre vojakov (ale kupovali tam aj domáci a kúpeľní hostia).

(vraj keď sa vedenie kúpeľov sťažovalo, že hluk stíhačiek ruší pacientov, často po infarktoch a teda či by posádku nepremiestnili inam, ruská strana vraj odpovedala, že nech si my premiestnime kúpele. Asi aj s liečivými prameňmi...)

Ale späť k tej arme. Mama mi za vždy odtiaľ nosila konzervu chalvy (veľmi zjednodušene, pasta zo sladených pražených lisovaných semien slnečníc). Miloval som ju! (teda chalvu. Mamu samozrejme tiež, aj kvôli chalve :-).

ilustračný obrázok

Dnes by som ruskú chalvu už nechcel (chalva za to nemôže)

A už vôbec nie, ak sa do Sliača vráti ruská arma (samozrejme, aj so zákazníkmi. Bláhov mokrý sen).

Kto vie, kto všetko podpísal pozývací list 2.0, osobne doručený do Kremľa našim Generálnym.

aj do Ruska sa chodilo na pozývací list. S vízami.

Rusi sa pri návšteve susedov s vízami netrápia. Ci už s pozývacím listom, alebo bez.

Kúpele Sliač dnes.

Tak nič. Skúste zajtra na pravé poludnie...

(ospravedlňujem sa za prípadné sklamanie. Chvíľku ešte vydržte, už len raz sa vyspíte.

Že už spíte?

Tak už len raz sa zobudíte :-)

ilustračný obrázok

Kúpele Sliač zajtra.

Kúpele Sliač zostanú v rukách štátu, čaká ich revitalizácia. V rozhovore pre agentúru SITA to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík. Jeho rezort pritom ešte v lete predložil do pripomienkového konania materiál, v ktorom konštatuje, že ak zariadenie nebude rekonštruovať štát, hrozí jeho zatvorenie a zánik 119 pracovných miest. (3)

V polovici januára vypísalo ministerstvo hospodárstva súťaž na predkladanie architektonických návrhov na obnovu zdevastovaných kúpeľov Sliač. (2)

Toš, počkáme a uvidíme...

(ale najskôr dnes do 12:00. Tam sa pozrieme, ako vyzerajú kúpele dnes. To už bude menej slov a viac fotografií).

Nabudúce:

Odstránime tú čiernožltú tabuľu,

zaparkujeme na kúpeľnom parkovisku,

(zdroj: -mg-)

podaktorí sa občerstvíme

(zdroj: -mg-)

a vydáme sa príjemnou cestičkou na prehliadku kúpeľov.

(zdroj: -mg-)

O chvíľu vidíme prvú budovu...