Krajina dvoch premiérov. No a čo? Je v tom nejaký problém?

Politické témy nie sú mojou doménou. Na tom sa nič nemení. Avšak občas zaúraduje "veľký inšpirátor" a téma je na svete.

(toto som napísal v závere prvej politickej trilógie. Pre oživenie pamäti je v súvisiacich článkoch. Analyzoval som Igorove štyri hračky.

Ale už ich je plné pieskovisko. Najnovšia vraj pomôže rodinám. No horkýže aj slíže...)

K prípadným zmierlivým diskutérom, čitateľom x a ďalším svedkom Igorovým, obhajujúcich jeho pro(ti?)inflačný balíček (a aj všetky doterajšie atómovky a celkový štýl jeho politiky).

Nebudem novú hračku rozoberať, boli o nej popísané už mnohé odborné a kritické štúdie. Všetko podstatné je na jednom mieste napríklad v minulom .týždni.

Zvlášť odporúčam rozhovor s Jozefom Mihálom* a skvelú glosu Petra Schultza.

* vyberám:

"Premiérom by sa nemal stať ten, kto najhlasnejšie kričí na námestiach. Krik nie je kvalifikáciou na premiéra a presne to sa nám stalo"

...

"Ľudia by chceli vyššie dávky. Igor Matovič nastavil systém tak, že najvyššie dávky dostanú tí najbohatší"

...

"Na pomníku by mal mať napísané: tu leží Slovensko, štát ktorý mal úroveň dlhu 60%, no vďaka IM bude mať 100%"

...

"IM tlačí na skrátené legislatívne konanie, pretože vie, že ak by tie návrhy poslal do medzirezortného pripomienkového konania, tak by odborníci a OZ protestovali a odhaľovali chyby. To Matovič rozhodne nepotrebuje. Chce napísať status, zvolať tlačovku a dať ovečkám hlasovať. Hotovo. Bez debaty. "

(ja len dodám, že z tohoto istého dôvodu nemá inú alternatívu, iba skúsiť prelomiť veto prezidentky. Hoc aj so všetkými fašistami a Ficom. Inak sa mu rozostavaný pomníček zrúti ako domček z karát. A o ten tu ide, nie o pomoc rodinám).

Ale späť k tej otázke z titulky.

Je v tom nejaký problém?

Nuž iba ten, že tento nekompetentný plagiátor a diletant, naviac s črtami zákernosti (lex Rado Procházka ako príklad) a pomstychtivosti (lex Richard Sulík a mnoho ďalších) vedie krajinu svojimi nezmyselnými nápadmi skrze všetky rezorty do katastrofy a hlavne dláždi Ficovi s fašistami cestu k triumfálnemu návratu k moci.

Ignoruje právne štandardy, podráža koaličných partnerov, spája sa s fašistami a traumatizuje a rozdeľuje spoločnosť.

Kto nejde s ním a jeho likvidačnými nápadmi (ktoré cez okradnuté samosprávy aj tak dopadnú na rodiny) je proti rodinám a liberálny odľud...

A je si svojich činov zjavne vedomý, vie prečo prepísal všetko na Pavlínku s tradičnými hodnotami* a potrebou radiť prezidentke (hoc ako bojovník proti korupcii ešte z opozície proti praktikám prepisovania majetku brojil).

Aby naňho raz nedočiahol pripravovaný Pročkov paškvil o hmotnej zodpovednosti politikov, keď sa mu raz spočíta koľko rozhajdákal zo štátnej kasy.

Aj keď Sputnik by si odskákali Baťová a Urbabcová, Pročkov zákon bude bič hlavne na úradníčky (veď Igor nemá čas nejaké zmluvy čítať, a napokon načo zmluvy, s Rusom stačí pohľad do očí, pevný stisk ruky a slovo chlapa stvrdené stakánom vódky).

Ide pri budovaní svojho pomníčka podľa hesla, nech to stojí, čo to stojí (však OK, keby platil zo svojho. Ale splácať to budú ešte naši vnuci...).

*tie hodnoty sú u Pavlínky pevne ukotvené, pre ňu je vojna len epizódka oproti katastrofe zmeny pohlavia. A nedajbože ak bude chcieť byť niekto snehová vločka...

(teda už som videl všelijaké dehonestácie ľudí s inou orientáciou. Ale takto nonšalantne ako to urobila Pavlínka ešte nie. Výborne to vystihla Matia Lenická).

Ako aj Ďordi Dimešiho najviac trápi dúha na štátnych budovách (tuším až dvoch!).

A po napomenutí premiérom (tým de iure) Igor (premiér de facto) ukázal, aký má ktorý premiér vplyv na veci verejné.

Aj Anička Záborská vidí najväčšiu pomoc rodinám v tejto náročnej dobe v cyklickom predkladaní zákona proti potratom...

A jediné šťastie, že Romanka, podľa vlastných slov stvorená pre politiku, svoje politické zámery do poslednej chvíle tají. Zdá sa, že aj sama pred sebou.

Bonmoty Igora k novinárom, že ho šikanujú, lebo nie je LGBTI či najnovšie je samozvaný "Žid 21.storočia" sú už len zhnité čerešničky na tejto nechutnej torte. Aj keď tá posledná neuveriteľne smrdí a je pľuvancom do tváre všetkým obetiam holokaustu.

Normálny premiér by dávno zasiahol a tohoto šialenca stopol. Pelegrini sa z funkcie Ficovej bábky vymanil (nejdem teraz rozoberať, za akých okolností a aké mal dôvody).

Nastal Hegerov čas. Bez špekulácií, čo bude potom. Horšie, ako nechať ďalej vyčíňať tohoto diletanta to byť nemôže.

Nebude to jednoduché, ako svedčí včerajšia titulka SME (je tam aj nový Samo Marec. Ako vždy skvelý).

Lebo dilema dávno nestojí buď Fico alebo Matovič.

Jeden je presne rovnaká škodná ako druhý, lebo dôsledky pre ľudí sú rovnaké, či štátne peniaze niekto rozkradne alebo diletantsky prehajdáka pre budovanie svojho pomníčka.

Snáď jeden morálny rozdiel zatiaľ tu je, a to preliata krv nevinných novinárov v čase vládnutia týchto pánov. Ale rétorikou "žida 21. storočia" sa to rýchlo môže zmeniť - aj keď v tom prípade to Igor prišije Edovi. Vraj je už hneď za Lengvarským v rade na odstrel.

Pravda, je tu ešte protirodinná liberálna prezidentka a Sulík, s ktorým sa biľag vlečie, odkedy nenakúpil testy (neskôr mu Igor na Sputnikoch ukázal, ako sa to robí do psej matere), ale na nich až také priame páky nemá.

A propos, teraz sa ukáže, kto je za okamžitú pomoc rodinám.

Alebo, ako Igor rád s elánom omieľa, kto za koho kope. Uvedomilo si to údajne už aj 5 obyčajných a 3 zaľudia. Že akceptovaním prezidentského veta sa zachová okamžitá pomoc a "nedorobky" k januáru 2023 bude čas odstrániť.

Lenže práve preto bude Igor ako baran to veto lámať. Lebo by vyšlo pri podrobnom skúmaní a medzirezortnom konaní najavo, že stvoril paškvil. Čo by mu pri doterajších dokonalých skvostoch (celoplošné testovanie, dva milióny Sputnikov, grandiózna očkovacia lotéria) narušilo auru spasiteľa.

A hlavne by to bola osobná potupa. A tú predsa nedopustí. To radšej nech nikto nedostane nič...

Ešte raz a pomaly.

Je veľká pravdepodobnosť*, že baranidlo neprerazí a padne aj okamžitá (hoc tiež nesystémová a proinflačná) pomoc. Igor to má v sbojich rukách, ak ľudia nič nedostanú, hlavný vinník je on.

Aj keď on vinníkov nájde všade inde a ukáže prstom.

Štvaví novinári, prezidentka (o ktorej raz porozpráva, až nám padnú sánky, lyže aj korčule), Sulík, Soroš a mnohí ďalší.

*ale zasa nepodceňujme diplomatické schopnosti Igora. Možno polepší a pochváli aj druhých fašistov, prípadne vezme na milosť aj Roba. A všetkým dokáže, že reči o jeho nulovom koaličnom potenciáli sú ničím nepodložené klebety...

Vraj dnes alebo zajtra sa rozhodne.

Vráťme sa ale ešte naposledy k pôvodnej otázke.

No a čo? Je v tom nejaký problém?

No žiaden. Pohoda, klídek, tabáček (na ten zvýšime daň a bude aj na učiteľské platy...)

K tým sa dostaneme ale až zajtra.

Drogy, zbrane, mafie... A učiteľ prežije.

(ups..to je iná trojka)