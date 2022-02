Asi sa stanem americkým agentom a poviem i prečo.

Keď sledujeme americkú politickú scénu, objavíme tam hlboké protirečenia. Pohoršuje nás postoj k národnostným menšinám, rasisticky podfarbený, nedávne otroctvo, postoj voči pôvodným obyvateľom, zahraničné zákroky atď. Hotové eldorádo kritiky, pre našich 100 ročných oslavovateľov VOSR, alebo 40 ročných Víťazného februára pod vedením KSČ. Strojcovia "lepších zajtrajškov" sú stále medzi nami, len tie zajtrajšky sú včerajškom. Môj súdruh priateľ Vladimír tiež eviduje len americké nedostatky.

Amerika sa posunula. Černosi sa dostali do vlády, utečenci pred smrťou Allbrightová, Brzezinski a iní tiež. Je to prirodzený pokrok, ako keď sa v Čechách stane černoch televíznym hlásateľom, Japonec politikom, Slovák verejným činiteľom. Podpísali Deklaráciu ľudských práv a prevažne sa ňou riadia. Hovorím prevažne, lebo nič nie je dokonalé a vždy sa nájdu nedostatky.

Ale nehľadajme brvno v cudzom oku a venujme sa "smietke" vo vlastnom. Poznáme /okrem Hitlerovho parlamentu/ krajinu, kde sa stane poslancom za zásluhy poslanec, ktorý hádzal kamene po matke s deťmi ako pán Mazurek? Alebo má za sebou vyhlásenia ako pán Kotleba? Alebo viacero týchto výtečníkov?

Názory pánov Blahu, alebo Tomáša ,,sa ani nedá spomenúť. Sú to samé "perly" a skutočne určené sviniam. Predstavte si na Slovensku vysokopostaveného Róma, černocha, alebo len samotného Čecha. Veď by zajtra muselo byť vyhlásené SNP, a priamo pod vedením Fica, alebo Kaliňáka. Našťastie naša demokracia vzdoruje, kladie odpor, ale stále menej. Masa dezolátov sa množí delením. Vidíme to pri koronakríze. Voliči týchto strán si osobujú nárok kvôli 20 Eur a pocitu "slobody" ohrozovať životy spoluobčanov, resp. miesto 20 Eur vynaložiť na solidaritu za ich chyby, trinásť tisíc Euro /13 000 E/, ktoré stojí zákrok na ARO. A my sa máme podielať na ich hlúposti, lebo solidarita...

Prestalo platiť aj vzdelaný - nevzdelaný, lebo platí uvedomelý a neuvedomelý. Preto platí pravda o Matovičovi. Všetko o jeho chybách vieme a súhlasíme s tým. Iba je pravdou, že nikto z tých lepších za 20 rokov neriskoval svoje peniaze a kariéru na dnešnú zmenu, ktorú pociťujem na vlastnej koži, hlavne čo sa týka súdnictva. /Predchádzalo im 18 ročné zdržanie v konaní, 10 ročné a 8 ročné detto. " Všetky v prospech osobných priateľstiev pána sudcu. Preto taký zúfalý boj o návrat čias bývalých, lebo volili príležitosť byť podplatení, ukradnúť zo spoločného atď. A preto Matovičovi odpúšťam všetky chyby, kvôli tomu jednému plusu. A zahraničnú politiku má robiť minister zahraničia a nie generálny prokurátor. Ten má vyšetriť súvislosti, ktoré mal unesený Vietnamec s našim štátnym špeciálom a "úletom"...A to on považuje za treťoradé, ako Mečiarove amnestie.

Obmeňme komunistické heslo na "Dopredu cesta nemožná, naspäť iba krok" ...A teraz jedna záhada. Americké "zločiny" a chyby sú jasné. Ani sami ich neobhajujú. Viete ale niečo o výraznej kritike napr. Guľagov s ich miliónmi obetí? Viete o rovnakej kritike nášho 68 meho roku, pravdu o Katyňskom lese, dobrovoľnom ústupe komunistov, odsúdení chýb tzv. ZSSR? Alebo najväčšieho zločinca /podľa počtu obetí v mierovom období/ tzv. proletárskej revolúcie a Kominterny? Veď väčšina nevie ani čo to znamená. Ale všetci sa prejavujú ako rusofili. Je to oxymoron. Ruský národ je skvelý, ale jeho vodcovské osobnosti...Nuž ale kto chce kam, pomôžme mu tam. Čo ale keď druhá polovina nechce? Prof. Osuský sa s Mazurekom biť nepôjde. Nájdeme východisko?