"Geniálni" Fico, Pellegrini, Kotleba, nie sú problémom SR.

Problémom je tzv. socialistický volič. Bez toho, aby si bol vedomí svojej tmárskej a spiatočníckej úlohy. A tento poznatok zneužívajú títo obojakí politici. Tí čo na to majú /Fico, Pellegrini/ vedome, fašisticky ladená časť obyvateľstva /Kotleba,Mazurek a spol/ podvedome. Socialistický volič je v podstate latentný komunista, kolektivista a kolektív nemôžeš nikdy celý odsúdiť. Vynechajme exkurziu do dejín . Rozoberme si iba posledných 100 rokov, od VOSR.Pre mladých - Veľká októbrová socialistická revolúcia, ktorá sa konala v novembri. Už tu je vidieť prvú nenormalitu. Ďalšia je vo vodcovstve. Patrí proletárom, t.j. tým,ktorí vytvárajú hodnoty. Na oblasť riadenia sa zabudlo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Môj otec, syn pracujúceho veľkostatkára vždy vravel. Nikto nevie tak dokonale vystihnúť, koľko človek vydrží strádať, ako sám proletár . Vedel o čom hovorí, lebo denne absolvoval 6 km chôdze tam a 6 km späť, v lete i v zime, do školy, aby sa neodlišoval. Rovnostárske myšlienky sa objavovali vo všetkých štátoch, / Marx, Engels a pod./ Okrem tých, kde neskôr vládol tzv. "robotník". Niektorí komunisti to mysleli dobre a riskovali aj život. Dopadlo to však ako vždy...

V súčasnosti prebieha prienik profesií. Kam zaradiť pracovníka s počítačom, vysokou odbornosťou?Tu nastáva delenie voličov. Zaostalá časť voličov /fašisti sa nemenia/ sa cíti proletárom v starom slova zmysle a nenávidí bohatstvo a jeho tvorcov.Často majú prečo, ale nie všetci tvorcovia bohatstva sú odsúdeniahodní. Pokrokoví voliči vidia, že sa stávajú súčasťou niečoho nového, čo mení celú doterajšiu štruktúru. Už to nie je kapitalizmus a socializmus, ale trhové hospodárstvo. Niekto to chápe.Niekto nie.

Priateľ Vladimír je vysoko inteligentná osoba, ale" železná košeľa" komunizmu nepustí...Tak ako pomer voličov na Slovensku. Preto hrozí návrat Fica,fašizmu, socializmu so skrytou tvárou.a iných - izmov. Ani cirkevné "tútorstvo" nie je výhrou, hoci je najprepracovanejšie. Najlepšie vidíme rozdiely v krajinách, kde bačovala,alebo ešte bačuje Komunistická strana.

PRETO VOĽTE S ROZUMOM!