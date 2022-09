Hyeny útočia vo svorke, tak ako i politici. Aj u nás sme zaznamenali mobilizáciu. Aj psy sa bránia útokom.

Všetci vedia, že slušný človek na Slovensku s takou výbavou ako premiér Heger, má iba malú šancu. Obzvlášť, ak má proti sebe svorku Fico, Mazurek a ďalší.A keď je Heger mýliaci sa človek ako nakoniec všetci a Matovič kontraproduktívny Narcis, podrážať ho je známkou charakteru.

Viem čo píšem, lebo s Hegerom seniorom - nech ho Boh požehná a aj Demokrati, som sedel vo výberových komisiách a vzájomne sme sa povzbudzovali a vymýšľali, ako obísť stupídne komunistické nariadenia, bez úrazu. Ak je junior Heger po ňom aspoň jednou desatinou, tak môžeme hovoriť o šťastí.. Samozrejme nie všetci. Neviem, či bol veriaci, ale svätenie zbraní a utrpenie detí za chyby rodičov, by určite neschvaľoval. Tak, ako ja ateista, ale obdivovateľ arcibiskupa Bezáka, pátra Srholcaa pápežových väčšiny medzinárodných vystúpení.

A od našich rusofilov nie je slušné, nechať svojich osloboditeľov, učiteľov atď. ,v kaši. Mali by spoločne s Orbánom vytvoriť osloboditeľské jednotky a zakročiť na tej fašistickej Ukrajine. Alebo sa pridať k tej mase ruských vlastencov, ktorí opúšťajú svoje milované Rusko a spol. a predpokladám asi prečo. Určite sa chystajú tých fašistov napadnúť od zadu.Veď i poloha zozadu býva obľúbená, nie vždy je vhodný útek dopredu. Netýka sa to iba tých čo tomu velia a ich synkov, ktorí by to museli riešiť na inej úrovni.

Pýtame sa, či obyvateľstvo SR nemá ani tú základnú logiku a nechce nosiť Rolexky za 20 000 Eur, bývať na Zbojníckych vŕškoch v super sídlach u nás, alebo v cudzine, kde iba doprava ročne stojí niekoľko ročných priemerných dôchodkov? A to všetko prostredníctvom svojich správne volených zástupcov zo správnych politických strán, ktoré súťažia o pomoc chudobe, ako napr. sociálni demokrati? Ich spojenci síce za ohlodanú kosť, ale aspoň vidia, že na nich nešetria.

Stačilo by sa zrieknuť ako v Rusku slobody tlače a prejavu, voľného pohybu, akéhosi 4 % LGBT, slobody vyznania a ľudských práv, ktoré Vám i tak budú na nič. Aj církev by tomu napomáhala, tak ako kedysi u nás, alebo v súčasnosti moskovskému Kremľu.

Nestálo by to zato?