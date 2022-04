Kto je i dnes po dôkazoch z Ukrajiny rusofil, je úchyl, sadista, alebo volič Smeru." Vlastenec."

Začalo to a dodnes trvá, debatou o amerických základniach po celom svete. Je ich veľa a vzbudzujú pohoršenie. Prirodzene psychopatov. Popritom sa stráca so zreteľa to hlavné. Leninovci žiadne základne nemali . Použijem termín Rusi, lebo oni sú tvorcovia tejto ideológie. Načo by im boli základne, keď ovládali celý ďalší štát aj s jeho armádou? A bolo ich kedysi ešte pred precitnutím viac, ako polovica sveta. Spolu s hybridmi Ľudová, a Demokratická, Národná a Baas /arabský svet/ ich bolo neúrekom. Alebo naopak úrekom ?

Pozrime si však zábery z dnešnej Ukrajiny, dlhoročného suverénneho štátu hraničiaceho s Ruskom a ktorá bola bývalou súčasťou ZSSR. Kremeľskí psychopati hovoria o približovaní sa NATO k ruským hraniciam. Skutočnou príčinou bol však príklad nasledovania Ukrajiny. Čo mali Rusi nasledovať Forda s jeho automobilkami? Alebo Billa Gatesa? Prípadne McDonalds? Nie je jednoduchšie žiť z nerastného bohatstva krajiny? Uniforma je ozdobou a nech pracujú ženy...

A preto psychopati všetkých krajín sa snažia vrátiť ku všetkým korytám, ktoré už zažili. Príkladom sú naši korytári - Smer 1,2 /Hlas/ za pomoci " vlastencov". A naši užitoční idioti, ktorých je požehnane, im v tom budú pomáhať. Keby sa aspoň chceli deliť. Ale oni sa okrádajú i vzájomne i medzi sebou.

Mnohému sme na vine sami. Neprebehla dôkladná čistka a preto skúšajú návrat. Štb má stále vyššie dôchodky, ako ich obete. Moderátori /niektorí/ stále zaujímajú stanovisko Matice slovenskej, prokurátori sú najvyšším stupňom spravodlivosti, atď. A historiografia je na nultom bode. Už pri generálke Ukrajiny, pri Miloševičovi, Karadžičovi, Mladičovi a ďalších Ak niekto hľadal chybu v Slovincoch, Chorvátoch, Kosovčanoch, Čiernohorcoch, Bosniakoch a vlastne všetkých obyvateľoch Jugoslávie okrem Srbov, bol jeho svetonázor jasný. Putinovec! A potvrdzuje sa to dodnes, zhromaždeniami na podporu Putina v Belehrade. Ale Putinov Kremeľ nikto neprekoná. Ani Srebrenica. Aj Adolf vyznieva ako amatér. Treba ich nechať v omyle, oni precitnú.

P.S. Američania bez súhlasu ostatných , napadli vojensky vrahov,.Na Balkáne , v Sýrii, Iraku.Koho vraždí a prečo Putin?